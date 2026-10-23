Το μελάνωμα μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολος αντίπαλος όταν εξελιχθεί σε προχωρημένο καρκίνο. Ακόμη και όταν μια θεραπεία καταφέρνει αρχικά να περιορίσει τον όγκο, τα καρκινικά κύτταρα ενδέχεται να βρουν τρόπους να επιβιώσουν και να αρχίσουν ξανά να πολλαπλασιάζονται.

Μια νέα επιστημονική μελέτη αποκαλύπτει ότι το μελάνωμα μπορεί να χρησιμοποιεί έναν διπλό μηχανισμό προστασίας. Από τη μία πλευρά, παρακάμπτει τη δράση συγκεκριμένων αντικαρκινικών φαρμάκων. Από την άλλη, μεταβάλλει το περιβάλλον γύρω του, προσελκύοντας κύτταρα που εμποδίζουν το ανοσοποιητικό σύστημα να του επιτεθεί αποτελεσματικά.

Οι ερευνητές του Markey Cancer Center του Πανεπιστημίου του Κεντάκι εντόπισαν δύο πρωτεΐνες, τις ABL1 και ABL2, που φαίνεται να συμμετέχουν και στις δύο αυτές διαδικασίες.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στις 21 Αυγούστου 2026 στο επιστημονικό περιοδικό Nature Communications και αναδεικνύει έναν πιθανό νέο θεραπευτικό στόχο. Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι οι επιστήμονες διερευνούν τη δυνατότητα αξιοποίησης ενός φαρμάκου που χρησιμοποιείται ήδη για συγκεκριμένες μορφές λευχαιμίας.

Γιατί το μελάνωμα παραμένει επικίνδυνο παρά την πρόοδο των θεραπειών

Το μελάνωμα είναι ένας καρκίνος που αναπτύσσεται από τα μελανοκύτταρα, τα κύτταρα που παράγουν τη χρωστική του δέρματος. Όταν διαγνωστεί νωρίς, οι πιθανότητες επιτυχούς αντιμετώπισης είναι πολύ υψηλές. Όταν όμως εξαπλωθεί σε απομακρυσμένα όργανα, η θεραπεία γίνεται σημαντικά δυσκολότερη.

Σύμφωνα με τη Διεθνή Υπηρεσία Έρευνας για τον Καρκίνο (IARC) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, το 2022 καταγράφηκαν παγκοσμίως περίπου 332.000 νέα περιστατικά μελανώματος του δέρματος και 58.700 θάνατοι.

Η έγκαιρη διάγνωση έχει καθοριστική σημασία. Τα στοιχεία της Αμερικανικής Αντικαρκινικής Εταιρείας δείχνουν ότι η πενταετής σχετική επιβίωση ξεπερνά το 99% όταν η νόσος παραμένει εντοπισμένη, ενώ για ασθενείς με απομακρυσμένες μεταστάσεις υπολογίζεται περίπου στο 36%. Πρόκειται για πληθυσμιακές εκτιμήσεις και όχι για πρόβλεψη της πορείας ενός συγκεκριμένου ασθενούς.

Τα τελευταία χρόνια, πάντως, η αντιμετώπιση του προχωρημένου μελανώματος έχει αλλάξει σημαντικά. Η ανοσοθεραπεία και οι στοχευμένες θεραπείες έχουν προσφέρει νέες δυνατότητες, επιτρέποντας σε ορισμένους ασθενείς να επιτυγχάνουν μακροχρόνιο έλεγχο της νόσου.

Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν ανταποκρίνονται όλοι οι ασθενείς το ίδιο, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις ο καρκίνος αποκτά ανθεκτικότητα.

Πώς λειτουργούν τα φάρμακα που μπλοκάρουν την ανάπτυξη του όγκου

Για να κατανοήσουμε τη νέα ανακάλυψη, χρειάζεται πρώτα να δούμε πώς δρουν ορισμένες από τις υπάρχουσες θεραπείες.

Τα κύτταρα διαθέτουν μηχανισμούς επικοινωνίας που τους δίνουν οδηγίες για το πότε πρέπει να αναπτυχθούν και να διαιρεθούν. Ένας από αυτούς είναι η λεγόμενη οδός MAPK, η οποία λειτουργεί σαν μια αλυσίδα μεταβίβασης σημάτων μέσα στο κύτταρο.

Σε αρκετά μελανώματα εμφανίζονται μεταλλάξεις στο γονίδιο BRAF, οι οποίες μπορούν να διατηρούν ενεργοποιημένο αυτόν τον μηχανισμό, ευνοώντας τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των καρκινικών κυττάρων.

Για ασθενείς με κατάλληλες μεταλλάξεις BRAF, υπάρχουν στοχευμένα φάρμακα που αναστέλλουν διαφορετικά σημεία αυτής της αλυσίδας. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι οι συνδυασμοί δαμπραφενίμπης με τραμετινίμπη και ενκοραφενίμπης με μπινιμετινίμπη.

Όπως εξηγεί το Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου των ΗΠΑ (NCI), ο συνδυασμός αναστολέων BRAF και MEK μπορεί να επιτύχει καλύτερα αποτελέσματα από τη χρήση ενός μόνο αναστολέα BRAF.

Ωστόσο, ο καρκίνος μπορεί να ενεργοποιήσει εναλλακτικές διαδρομές ή να επανεκκινήσει τα σήματα που του επιτρέπουν να αναπτύσσεται.

Αυτός είναι ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους μια θεραπεία που αρχικά λειτουργεί μπορεί αργότερα να χάσει την αποτελεσματικότητά της.

Η ανακάλυψη: Ο καρκίνος δεν αντιστέκεται μόνο στο φάρμακο, αλλά επηρεάζει και την άμυνα του οργανισμού

Η νέα έρευνα προσθέτει ένα σημαντικό στοιχείο στην κατανόηση αυτής της ανθεκτικότητας.

Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι οι πρωτεΐνες ABL1 και ABL2 δεν βοηθούν μόνο τα καρκινικά κύτταρα να διατηρούν ενεργούς τους μηχανισμούς ανάπτυξής τους. Συμμετέχουν επίσης στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που προστατεύει τον όγκο από το ανοσοποιητικό σύστημα.

Η δράση τους συνδέθηκε με την παραγωγή ουσιών που ονομάζονται χημειοκίνες. Πρόκειται για μόρια που λειτουργούν σαν χημικά μηνύματα, καθοδηγώντας την κίνηση διαφόρων κυττάρων μέσα στον οργανισμό.

Στην περίπτωση του μελανώματος, ορισμένα από αυτά τα μηνύματα μπορούν να προσελκύουν κύτταρα που περιορίζουν την ανοσολογική αντίδραση.

Έτσι, ενώ ο οργανισμός διαθέτει κύτταρα ικανά να αναγνωρίζουν και να καταστρέφουν καρκινικά κύτταρα, ο όγκος δημιουργεί συνθήκες που δυσκολεύουν τη δράση τους.

Η ερευνήτρια Rakshamani Tripathi, από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Κεντάκι, δήλωσε: «Τα ευρήματα αυτά αποκαλύπτουν ότι η ανθεκτικότητα στη θεραπεία δεν περιορίζεται μόνο στο εσωτερικό του κυττάρου του μελανώματος».

Και πρόσθεσε: «Οι πρωτεΐνες ABL1 και ABL2 συμβάλλουν επίσης στην αναδιαμόρφωση του ανοσολογικού περιβάλλοντος του όγκου, δημιουργώντας ουσιαστικά ένα επιπλέον επίπεδο προστασίας που επιτρέπει στον καρκίνο να επιβιώσει από τη θεραπεία».

Τα κύτταρα που λειτουργούν σαν «ασπίδα» του μελανώματος

Ιδιαίτερη σημασία έχουν τα λεγόμενα μυελοειδή κατασταλτικά κύτταρα, γνωστά στη διεθνή βιβλιογραφία ως MDSCs.

Πρόκειται για κύτταρα που μπορούν να περιορίζουν τη δράση άλλων κυττάρων του ανοσοποιητικού. Στο περιβάλλον ενός καρκινικού όγκου, η παρουσία τους μπορεί να δυσκολεύει την αποτελεσματική αντικαρκινική άμυνα.

Απέναντί τους βρίσκονται τα CD8+ Τ-λεμφοκύτταρα, τα οποία έχουν την ικανότητα να αναγνωρίζουν και να καταστρέφουν κύτταρα που εμφανίζουν χαρακτηριστικά καρκινικής αλλοίωσης.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η αυξημένη δραστηριότητα των ABL1 και ABL2 συνδεόταν με χημικά σήματα που προσέλκυαν τα ανοσοκατασταλτικά κύτταρα.

Ανάμεσα στα μόρια που μελετήθηκαν ήταν οι CXCL1, CXCL8 και CCL2, οι οποίες συμμετέχουν στην επικοινωνία μεταξύ κυττάρων και στη μετακίνηση ανοσολογικών πληθυσμών.

Όταν οι επιστήμονες ανέστειλαν τις πρωτεΐνες ABL1 και ABL2, παρατήρησαν μείωση στην παραγωγή ορισμένων από αυτά τα σήματα.

Σε πειραματικά μοντέλα, η παρέμβαση συνδέθηκε με μικρότερη συσσώρευση ανοσοκατασταλτικών κυττάρων και μεγαλύτερη παρουσία κυτταροτοξικών Τ-λεμφοκυττάρων μέσα στους όγκους.

Με απλά λόγια, η αναστολή των ABL φαίνεται ότι δεν επηρεάζει μόνο το ίδιο το καρκινικό κύτταρο, αλλά μπορεί να αλλάξει και τις συνθήκες μέσα στις οποίες αυτό προσπαθεί να επιβιώσει.

Τι έδειξαν τα πειράματα και γιατί έχουν ιδιαίτερη σημασία

Η μελέτη δεν περιορίστηκε στην παρατήρηση της δράσης ορισμένων πρωτεϊνών σε εργαστηριακές καλλιέργειες.

Οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν μοντέλα μελανώματος σε ποντίκια με λειτουργικό ανοσοποιητικό σύστημα, καθώς και σύγχρονες τεχνικές ανάλυσης κυττάρων. Παράλληλα, εξέτασαν δεδομένα από ασθενείς που είχαν λάβει στοχευμένες θεραπείες.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα προέκυψε όταν οι ερευνητές παρενέβησαν απευθείας στους πληθυσμούς των ανοσολογικών κυττάρων.

Η απομάκρυνση των ανοσοκατασταλτικών MDSCs περιόρισε την εμφάνιση ανθεκτικότητας στα πειραματικά μοντέλα. Αντίθετα, όταν μειώθηκαν τα αντικαρκινικά CD8+ Τ-λεμφοκύτταρα, χάθηκε η προστατευτική επίδραση που είχε παρατηρηθεί από την αναστολή των ABL.

Αυτό αποτελεί σημαντική ένδειξη ότι η παρουσία των Τ-λεμφοκυττάρων δεν είναι απλώς ένα συνοδευτικό εύρημα. Φαίνεται να είναι απαραίτητη για τον μηχανισμό μέσω του οποίου η αναστολή των ABL περιορίζει την ανθεκτικότητα.

Επιπλέον, στα δεδομένα ασθενών που εξέτασαν οι ερευνητές, η δραστηριότητα των ABL1/ABL2 και η έκφραση συγκεκριμένων χημειοκινών ήταν χαμηλότερες σε περιπτώσεις ανταπόκρισης στη θεραπεία και αυξημένες κατά την ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

Τα αποτελέσματα αυτά ενισχύουν τη βιολογική σημασία του μηχανισμού, χωρίς όμως να αποδεικνύουν ακόμη ότι η φαρμακευτική στόχευσή του θα βελτιώσει την επιβίωση των ασθενών.

Νιλοτινίμπη: Γιατί ένα φάρμακο της λευχαιμίας ενδιαφέρει τους ερευνητές του μελανώματος

Η επόμενη πλευρά της έρευνας αφορά τη νιλοτινίμπη (nilotinib). Πρόκειται για ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται ήδη στη θεραπεία συγκεκριμένων ασθενών με χρόνια μυελογενή λευχαιμία. Η δράση του βασίζεται στην αναστολή ορισμένων πρωτεϊνών που συμμετέχουν στη μετάδοση σημάτων ανάπτυξης των κυττάρων. Οι επιστήμονες διερευνούν εάν αυτή η ιδιότητα μπορεί να αξιοποιηθεί και στο μελάνωμα.

Στη νέα μελέτη, η νιλοτινίμπη χρησιμοποιήθηκε σε εργαστηριακά και ζωικά μοντέλα, μεταξύ άλλων σε συνδυασμό με αναστολείς της οδού MAPK.

Οι ερευνητές παρατήρησαν ότι η αναστολή των ABL περιόρισε την παραγωγή χημικών σημάτων που προσελκύουν ανοσοκατασταλτικά κύτταρα. Παράλληλα, τα πειραματικά δεδομένα υποστήριξαν την ιδέα ότι η παρέμβαση μπορεί να εμποδίσει την ανάπτυξη ανθεκτικότητας στις στοχευμένες θεραπείες.

Η στρατηγική αυτή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον επειδή επιχειρεί να αντιμετωπίσει δύο προβλήματα ταυτόχρονα: την επανενεργοποίηση των μηχανισμών ανάπτυξης του καρκίνου και την ανοσολογική προστασία του όγκου.

Αυτή η προσέγγιση εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια της σύγχρονης Ογκολογίας να αξιοποιήσει υπάρχοντα φάρμακα για νέες θεραπευτικές ενδείξεις, όταν υπάρχουν επαρκή επιστημονικά δεδομένα που δικαιολογούν τη διερεύνησή τους.

Γιατί το γεγονός ότι ένα φάρμακο είναι εγκεκριμένο δεν αρκεί

Η ύπαρξη ενός ήδη εγκεκριμένου φαρμάκου μπορεί να διευκολύνει ορισμένα στάδια της μελλοντικής έρευνας, καθώς υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τη δράση και την ασφάλειά του στην εγκεκριμένη ένδειξη.

Δεν σημαίνει, όμως, ότι το ίδιο φάρμακο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα σε οποιαδήποτε άλλη μορφή καρκίνου.

Η νιλοτινίμπη έχει γνωστές σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες. Σύμφωνα με τις επίσημες πληροφορίες συνταγογράφησης που δημοσιεύονται στην αμερικανική βάση DailyMed, μπορεί να προκαλέσει παράταση του διαστήματος QT στο ηλεκτροκαρδιογράφημα, μια διαταραχή που συνδέεται με τον κίνδυνο σοβαρών καρδιακών αρρυθμιών.

Για τον λόγο αυτό, η χρήση της απαιτεί συγκεκριμένες προφυλάξεις και ιατρική παρακολούθηση.

Η νιλοτινίμπη δεν αποτελεί καθιερωμένη ή εγκεκριμένη θεραπεία για το μελάνωμα. Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας δεν δικαιολογούν τη χορήγησή της για αυτή την ένδειξη εκτός κατάλληλου ιατρικού και ερευνητικού πλαισίου.

Για να διαπιστωθεί αν μπορεί πραγματικά να ωφελήσει ασθενείς με μελάνωμα, χρειάζονται κλινικές μελέτες που θα αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια, τις κατάλληλες δόσεις και τους πιθανούς συνδυασμούς με άλλες θεραπείες.

Ποιες θεραπείες υπάρχουν σήμερα για το προχωρημένο μελάνωμα

Η νέα ανακάλυψη έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές για το προχωρημένο μελάνωμα είναι περισσότερες σε σχέση με το παρελθόν.

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Παθολογικής Ογκολογίας (ESMO), η αντιμετώπιση της νόσου μπορεί να περιλαμβάνει ανοσοθεραπεία, στοχευμένες θεραπείες ή άλλες παρεμβάσεις, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του καρκίνου και την κατάσταση του ασθενούς.

Η ανοσοθεραπεία χρησιμοποιεί φάρμακα που βοηθούν το ανοσοποιητικό σύστημα να αναγνωρίσει και να επιτεθεί αποτελεσματικότερα στα καρκινικά κύτταρα.

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν φάρμακα όπως η πεμπρολιζουμάμπη και η νιβολουμάμπη, καθώς και ορισμένοι συνδυασμοί ανοσοθεραπευτικών παραγόντων.

Οι στοχευμένες θεραπείες, από την άλλη, παρεμβαίνουν σε συγκεκριμένους μοριακούς μηχανισμούς που χρησιμοποιούν τα καρκινικά κύτταρα για να αναπτύσσονται. Η χρήση αναστολέων BRAF και MEK εξαρτάται από την παρουσία κατάλληλων γενετικών μεταλλάξεων.

Η επιλογή της θεραπείας δεν είναι ίδια για όλους. Λαμβάνονται υπόψη το στάδιο της νόσου, οι μοριακές αλλοιώσεις του όγκου, οι προηγούμενες θεραπείες, η γενική κατάσταση του ασθενούς και οι πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες.

Παρά την πρόοδο, η ανθεκτικότητα εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα, ιδιαίτερα όταν η νόσος είναι μεταστατική.

Μπορεί η νέα ανακάλυψη να οδηγήσει σε καλύτερους συνδυασμούς φαρμάκων;

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ερωτήματα που δημιουργεί η μελέτη είναι αν η αναστολή των ABL1 και ABL2 θα μπορούσε μελλοντικά να συνδυαστεί με υπάρχουσες αντικαρκινικές θεραπείες.

Η λογική είναι ότι, εάν ένα φάρμακο περιορίζει την ικανότητα του όγκου να αναπτύσσει ανθεκτικότητα και ταυτόχρονα ευνοεί την παρουσία αντικαρκινικών Τ-λεμφοκυττάρων, ίσως μπορεί να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα άλλων θεραπευτικών παρεμβάσεων.

Ωστόσο, αυτό παραμένει ερευνητική υπόθεση. Δεν έχει αποδειχθεί ότι η προσθήκη νιλοτινίμπης στην ανοσοθεραπεία ή σε στοχευμένα φάρμακα προσφέρει καλύτερα κλινικά αποτελέσματα σε ανθρώπους με μελάνωμα.

Εξάλλου, οι συνδυασμοί αντικαρκινικών φαρμάκων δεν είναι πάντοτε καλύτεροι από τη χρήση τους μεμονωμένα. Μπορεί να αυξάνουν την τοξικότητα, να δημιουργούν αλληλεπιδράσεις ή να μην προσφέρουν το αναμενόμενο όφελος.

Γι’ αυτό και οι νέες θεραπευτικές στρατηγικές χρειάζεται να αξιολογούνται σε καλά σχεδιασμένες κλινικές δοκιμές.

Τι πρέπει να κρατήσουμε από τη νέα μελέτη

Το σημαντικότερο εύρημα δεν είναι ότι ανακαλύφθηκε ένα νέο φάρμακο κατά του μελανώματος.

Είναι ότι οι επιστήμονες εντόπισαν έναν μηχανισμό που φαίνεται να συνδέει δύο από τις μεγαλύτερες δυσκολίες στην αντιμετώπισή του: την ανθεκτικότητα στα στοχευμένα φάρμακα και την καταστολή της αντικαρκινικής ανοσολογικής αντίδρασης.

Η αναγνώριση των ABL1 και ABL2 ως κοινών παραγόντων αυτών των διαδικασιών δημιουργεί μια νέα κατεύθυνση για την έρευνα.

Το επόμενο βήμα είναι να διαπιστωθεί εάν τα ευρήματα των εργαστηριακών και ζωικών μοντέλων μπορούν να μεταφραστούν σε πραγματικό θεραπευτικό όφελος για τους ασθενείς.

Μέχρι τότε, η μελέτη αποτελεί μια σημαντική συμβολή στην κατανόηση της βιολογίας του μελανώματος, υπενθυμίζοντας ότι η αντιμετώπιση του καρκίνου δεν εξαρτάται μόνο από το πώς θα καταστραφούν τα καρκινικά κύτταρα, αλλά και από το πώς θα εμποδιστούν να δημιουργούν τις συνθήκες που τους επιτρέπουν να επιβιώνουν.