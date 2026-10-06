Ανησυχία έχει προκαλέσει στη νοτιοανατολική Ρωσία ο θάνατος μιας 28χρονης γυναίκας από πνευμονία, καθώς υπάρχουν φόβοι ότι ενδέχεται να είχε εκτεθεί σε μορφή πανώλης στο εργαστήριο όπου εργαζόταν.

Πρόκειται για την πνευμονική πανώλη, μία από τις τρεις μορφές της νόσου που προκαλεί το βακτήριο Yersinia pestis. Ωστόσο, μέχρι στιγμής λίγα στοιχεία έχουν επιβεβαιωθεί, ενώ οι ρωσικές αρχές αναφέρουν ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως η ασθένεια συνδέεται με κάποιο από τα παθογόνα με τα οποία ερχόταν σε επαφή η εργαζόμενη στο Ερευνητικό Ινστιτούτο Αντιπανώλης της Σιβηρίας και της Άπω Ανατολής, στο Ιρκούτσκ.

Την ίδια ώρα, ο κυβερνήτης γειτονικής περιοχής τροφοδότησε τις σχετικές εικασίες το Σαββατοκύριακο, όταν σε ανάρτησή του στο Telegram άφησε να εννοηθεί ότι η γυναίκα είχε πεθάνει από πανώλη. Αργότερα τροποποίησε την ανάρτηση, προσθέτοντας τη λέξη «ίσως».

Σύμφωνα με την Άννα Ποπόβα, επικεφαλής της ρωσικής υπηρεσίας δημόσιας υγείας, άνθρωποι που βρίσκονταν στο νοσοκομείο όπου πέθανε η γυναίκα την περασμένη εβδομάδα τέθηκαν σε καραντίνα, ενώ αρκετοί που είχαν έρθει σε επαφή μαζί της τέθηκαν υπό ιατρική παρακολούθηση.

Παράλληλα, έχουν προκύψει ερωτήματα σχετικά με τη διαφάνεια των ρωσικών αρχών, ενώ προκαλεί σοκ η πιθανότητα ένας άνθρωπος να έχασε τη ζωή του από μία ασθένεια που συνδέεται με τον Μεσαίωνα.

Τι συνέβη στο Ιρκούτσκ

Το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS μετέδωσε ότι η εργαζόμενη «διαγνώστηκε με πνευμονία άγνωστης αιτιολογίας». Τοπικά μέσα ενημέρωσης την έχουν ταυτοποιήσει ως την τεχνικό εργαστηρίου, Ντάρια Σιπίλοβα, αναφέροντας ότι πέθανε την Παρασκευή.

Το εργαστήριο ιδρύθηκε το 1934, επί Σοβιετικής Ένωσης, και πραγματοποιεί επιστημονική έρευνα για την αντιμετώπιση της πανώλης, την ανάπτυξη εμβολίων και την πρόληψη επιδημιών. Παράλληλα, ασχολείται με άλλες επικίνδυνες λοιμώδεις ασθένειες, όπως η χολέρα, η βρουκέλλωση και ο άνθρακας.

Το CBC News δεν έχει επιβεβαιώσει ανεξάρτητα ούτε την ταυτότητα της Σιπίλοβα ούτε λεπτομέρειες για την εργασία της. Ρωσόφωνα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η Σιπίλοβα πήγε σε νοσοκομείο στο Σελέχοφ, περίπου 20 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Ιρκούτσκ, λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό της.

Σύμφωνα με το RIA Novosti, ένα ακόμα κρατικό ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων, ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Ιρκούτσκ, Ιγκόρ Κόμπζεφ, ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι ένας κάτοικος είχε διαγνωστεί με «ιδιαίτερα επικίνδυνη λοίμωξη» άγνωστης φύσης.

«Είναι σημαντικό ότι τις τελευταίες ημέρες δεν έχουν καταγραφεί νέα περιστατικά εργαζομένων του Ινστιτούτου Αντιπανώλης που να αναζητούν ιατρική βοήθεια», δήλωσε ο Κόμπζεφ.

Την ίδια ώρα, σε βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα, φαίνονται επιβάτες μέσα σε αεροσκάφος και ο άνδρας που τραβά το βίντεο ακούγεται να λέει: «Δεν μας αφήνουν να βγούμε από το αεροπλάνο. Πιθανότατα θα μας ελέγξουν τη θερμοκρασία τώρα. Αυτό μας περιμένει όλους κατά την άφιξη στη Μόσχα». Σύμφωνα με την ανάρτηση, οι επιβάτες έφτασαν στη Μόσχα από το Ισρκούτσκ.

Τι είναι η πνευμονική πανώλη

Η πανώλη, η οποία έγινε γνωστή ως Μαύρος Θάνατος όταν σάρωσε την Ευρώπη τον 14ο αιώνα, είναι λοιμώδης ασθένεια που προκαλείται από το βακτήριο Yersinia pestis, γνωστό και ως Y. pestis. Το βακτήριο μεταφέρεται από μικρά θηλαστικά και συνήθως μεταδίδεται μέσω των ψύλλων που τρέφονται από αυτά.

Οι ψύλλοι μπορούν να μεταδώσουν το Y. pestis στον άνθρωπο και σε άλλα μεγαλύτερα θηλαστικά.

Υπάρχουν τρεις μορφές πανώλης: η βουβωνική, η σηψαιμική και η πνευμονική.

Η βουβωνική πανώλη είναι η συχνότερη μορφή και προκαλεί βουβώνες, δηλαδή επώδυνους και φλεγμονώδεις λεμφαδένες κοντά στο σημείο του τσιμπήματος από ψύλλο. Τα συμπτώματα εμφανίζονται συνήθως τρεις έως επτά ημέρες μετά τη μόλυνση και μπορεί να περιλαμβάνουν πυρετό, ρίγη, πονοκέφαλο και έντονη εξάντληση.

Η σηψαιμική πανώλη εμφανίζεται όταν μια λοίμωξη από βουβωνική πανώλη δεν αντιμετωπιστεί και εξαπλωθεί στην κυκλοφορία του αίματος και σε άλλα σημεία του σώματος. Μπορεί να προκαλέσει εμετούς, διάρροια, πολλαπλή οργανική ανεπάρκεια και σηπτικό σοκ.

Η πνευμονική πανώλη εμφανίζεται όταν το Y. pestis προσβάλλει τους πνεύμονες, γεγονός που την καθιστά μεγαλύτερο κίνδυνο, καθώς μπορεί στη συνέχεια να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω αερομεταφερόμενων σταγονιδίων.

Τα συμπτώματα, μεταξύ των οποίων ο υψηλός πυρετός, ο βήχας, η αιμόπτυση και η δυσκολία στην αναπνοή, μπορούν να εμφανιστούν μέσα σε μία έως τρεις ημέρες από την εισπνοή του βακτηρίου. Η νόσος μπορεί να αποβεί θανατηφόρα, εάν δεν αντιμετωπιστεί.

Πόσο θανατηφόρα είναι η πανώλη

Η πανώλη αντιμετωπίζεται εύκολα με αντιβιοτικά, τα οποία δεν υπήρχαν την εποχή του Μαύρου Θανάτου, όπως δήλωσε στο CBC News ο δρ Μάλικ Γκιμπάνι, κλινικός αναπληρωτής καθηγητής στο Imperial College του Λονδίνου.

Ωστόσο, άνθρωποι εξακολουθούν να πεθαίνουν από την ασθένεια, αν και αυτό συμβαίνει συνήθως σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές, συχνά λόγω συνθηκών που ευνοούν την παρουσία τρωκτικών ή επειδή οι περιοχές αυτές είναι απομακρυσμένες.

Μεταξύ 2019 και 2025, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κατέγραψε 3.847 ύποπτα κρούσματα και 423 θανάτους σε 10 χώρες. Τα περισσότερα από αυτά τα περιστατικά καταγράφηκαν στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και στη Μαδαγασκάρη.

Το 2017, επιδημία πνευμονικής πανώλης στη Μαδαγασκάρη επηρέασε περισσότερους από 2.400 ανθρώπους και προκάλεσε τον θάνατο 209 ανθρώπων.

Ο Γκιμπάνι σημειώνει, ωστόσο, ότι κρούσματα πανώλης μπορούν να εμφανιστούν και σε άλλα σημεία του κόσμου, μεταξύ άλλων σε περιοχές της Ρωσίας, στη Νότια Αμερική και σε τμήματα των δυτικών ΗΠΑ.

Η Σιβηρία ήταν η περιοχή όπου καταγράφηκε η πρώτη γνωστή προϊστορική επιδημία πανώλης μεταξύ ανθρώπων.

Υπάρχει λόγος ανησυχίας;

Παρότι πολλά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα, η πιθανή επιδημία δεν μοιάζει με την πανδημία COVID-19, καθώς η πανώλη είναι «ένα πολύ διαφορετικό παθογόνο», δήλωσε η Άντζελα Ράσμουσεν, ιολόγος στο Πανεπιστήμιο του Σασκάτσουαν.

Όπως εξήγησε, ακόμη και πριν εμφανίσουν συμπτώματα, οι άνθρωποι που έχουν μολυνθεί από τον ιό που προκαλεί την COVID-19 «αποβάλλουν συνεχώς» τον ιό, γεγονός που συνέβαλε στην εξάπλωσή του.

«Δεν πρόκειται να κυκλοφορείς αισθανόμενος απολύτως καλά, αποβάλλοντας παντού Yersinia pestis για να το εισπνεύσουν όλοι οι άλλοι», ανέφερε.

Σύμφωνα με την ίδια, μεγαλύτερη ανησυχία θα πρέπει να προκαλεί η επαφή με ένα μολυσμένο τρωκτικό παρά το ενδεχόμενο μόλυνσης από ένα εργαστήριο στη Σιβηρία.

Παρότι δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως ότι η Σιπίλοβα πέθανε από πνευμονική πανώλη, ο Γκιμπάνι υπογραμμίζει ότι η ταχεία αντίδραση είναι καθοριστικής σημασίας για τον περιορισμό της μετάδοσης σε οποιαδήποτε παρόμοια κατάσταση. Αυτή μπορεί να περιλαμβάνει την ιχνηλάτηση επαφών και τη χορήγηση αντιβιοτικών σε ανθρώπους που ενδέχεται να έχουν εκτεθεί και να θεωρούνται σε κίνδυνο.

Πώς αντιδρά ο υπόλοιπος κόσμος

Οι ρωσικές αρχές έχουν επιχειρήσει να περιορίσουν τους φόβους για πιθανή επιδημία.

Ορισμένες χώρες, ωστόσο, όπως το Καζακστάν, λαμβάνουν προληπτικά μέτρα, αυξάνοντας το επίπεδο συναγερμού ή εφαρμόζοντας καραντίνα σε συνοριακά περάσματα. Παρόμοια μέτρα έχουν εφαρμόσει το Τατζικιστάν, το Ουζμπεκιστάν και το Κιργιστάν, παρότι δεν συνορεύουν με τη Ρωσία.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας βρίσκεται σε επαφή με τις ρωσικές υγειονομικές αρχές και έχει προσφέρει υποστήριξη εφόσον χρειαστεί, όπως δήλωσε εκπρόσωπός του σε ανακοίνωση προς το CBC News.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε επίσης ότι η κυβέρνησή του θα προσφέρει βοήθεια.

«Όποιος αντιμετωπίζει ένα τέτοιο πρόβλημα, είμαστε πάντα πρόθυμοι να βοηθήσουμε», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους καθώς αναχωρούσε από τον Λευκό Οίκο για ταξίδι στη Νεμπράσκα, χαρακτηρίζοντας την πιθανή επιδημία «μεγάλο πρόβλημα για τη Ρωσία».