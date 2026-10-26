Ένας επίμονος πονοκέφαλος που αποδίδεται στο άγχος. Μια ανεξήγητη αιμορραγία που αντιμετωπίζεται ως κάτι ασήμαντο. Ένα σύμπτωμα που επιμένει, αλλά δεν οδηγεί εγκαίρως στον απαραίτητο ιατρικό έλεγχο. Για ορισμένους νέους ενήλικες που τελικά διαγιγνώσκονται με καρκίνο, η διαδρομή μέχρι τη διάγνωση μπορεί να διαρκέσει μήνες ή ακόμη και χρόνια.

Αυτό αναδεικνύει αμερικανική μελέτη, η οποία εξέτασε τις εμπειρίες ανθρώπων ηλικίας 20 έως 39 ετών που διαγνώστηκαν με καρκίνο. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι καθυστερήσεις δεν οφείλονταν μόνο στην αναβολή της επίσκεψης στον γιατρό. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι ίδιοι οι ασθενείς ανέφεραν ότι οι ανησυχίες τους δεν αντιμετωπίστηκαν με τη δέουσα προσοχή όταν τελικά αναζήτησαν ιατρική βοήθεια.

Τα ευρήματα θέτουν ένα κρίσιμο ερώτημα: Τι συμβαίνει όταν ένας νέος άνθρωπος αναγνωρίζει ότι κάτι δεν πάει καλά με την υγεία του, αλλά το σύστημα υγείας δεν αντιλαμβάνεται εγκαίρως τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων;

Από μια προσωπική απώλεια στην έρευνα

Για τη Natasha Allard, ερευνήτρια του Πανεπιστημίου του Buffalo, το ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο ζήτημα ξεκίνησε από μια προσωπική εμπειρία.

Ο στενός της φίλος Dave διαγνώστηκε με καρκίνο των όρχεων σταδίου 4 σε ηλικία μόλις 26 ετών. Η διάγνωσή του την έκανε να συνειδητοποιήσει πόσο βαθιά μπορεί να ανατρέψει ο καρκίνος τη ζωή ενός νέου ανθρώπου.

Εκείνη την περίοδο εργαζόταν στον τομέα της επικοινωνίας και του μάρκετινγκ στο Roswell Park Comprehensive Cancer Center. Η επαφή της με την ογκολογία και η ενημέρωσή της για τις τάσεις εμφάνισης καρκίνου σε νεότερες ηλικίες την οδήγησαν να αλλάξει επαγγελματική κατεύθυνση και να στραφεί στην έρευνα για τη δημόσια υγεία.

Υπό την καθοδήγηση της Heather Orom, αναπληρώτριας καθηγήτριας στο Πανεπιστήμιο του Buffalo, μελέτησε τι συμβαίνει στο χρονικό διάστημα ανάμεσα στην πρώτη εμφάνιση ενός συμπτώματος και την τελική διάγνωση.

Το ερώτημα δεν ήταν μόνο πόσο γρήγορα αναζητούν βοήθεια οι νέοι ενήλικες, αλλά και πώς ανταποκρίνονται οι επαγγελματίες υγείας όταν εκείνοι περιγράφουν τις ανησυχίες τους.

Τι αποκάλυψαν οι συνεντεύξεις με 30 ασθενείς

Στις αρχές του 2023, η Allard πραγματοποίησε συνεντεύξεις με 30 ανθρώπους ηλικίας 20 έως 39 ετών από διαφορετικές περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίοι είχαν ήδη διαγνωστεί με καρκίνο.

Η μέση ηλικία τους κατά τη διάγνωση ήταν περίπου 28 έτη, ενώ οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν κατά μέσο όρο τέσσερα χρόνια μετά τη διάγνωση.

Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να θυμηθούν το πρώτο σύμπτωμα που παρατήρησαν ή την πρώτη στιγμή που αισθάνθηκαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.

Από τις αφηγήσεις τους προέκυψαν επαναλαμβανόμενα μοτίβα:

συμπτώματα που αποδίδονταν στο στρες, αναζήτηση καθησυχαστικών πληροφοριών στο διαδίκτυο,

αναβολή ιατρικών ραντεβού και

δυσκολία να πείσουν τους γιατρούς ότι χρειάζονταν περαιτέρω διερεύνηση.

Η μελέτη ήταν ποιοτική και βασίστηκε στις αναδρομικές μαρτυρίες 30 ασθενών. Επομένως, δεν μπορεί να προσδιορίσει πόσο συχνά εμφανίζονται τέτοιες καθυστερήσεις στο σύνολο των νέων ενηλίκων ούτε να αποδείξει ότι κάθε καθυστέρηση επηρέασε την εξέλιξη της νόσου. Αναδεικνύει, ωστόσο, εμπειρίες και πιθανά εμπόδια που αξίζουν περαιτέρω διερεύνηση.

«Είναι άγχος»: Όταν τα συμπτώματα αποκτούν μια καθησυχαστική εξήγηση

Η νεαρή ενήλικη ζωή συνοδεύεται συχνά από αλλαγές στην εργασία, στις προσωπικές σχέσεις και στις συνθήκες διαβίωσης. Μέσα σε αυτή την καθημερινότητα, συμπτώματα όπως:

η κόπωση,

οι πονοκέφαλοι ή

οι γαστρεντερικές ενοχλήσεις

μπορεί εύκολα να αποδοθούν στο άγχος.

Οι συνεντεύξεις έδειξαν ότι αρκετοί συμμετέχοντες είχαν υιοθετήσει μια τέτοια εξήγηση, με αποτέλεσμα να καθυστερήσουν να αναζητήσουν ιατρική βοήθεια.

Σε μία χαρακτηριστική περίπτωση, γυναίκα που παρουσίαζε ασυνήθιστη αιμορραγία επί έναν χρόνο θεωρούσε ότι επρόκειτο για ιδιαιτερότητα του οργανισμού της. Τελικά διαγνώστηκε με καρκίνο του τραχήλου της μήτρας σε ηλικία 35 ετών.

Η έλλειψη ενημέρωσης για το ποια συμπτώματα χρειάζονται έλεγχο φαίνεται ότι συνέβαλε στην καθυστέρηση.

Ωστόσο, αυτό που προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση στους ερευνητές ήταν οι περιπτώσεις στις οποίες η αναζήτηση ιατρικής βοήθειας δεν οδήγησε άμεσα στην κατάλληλη διερεύνηση.

Αιμορραγία, πονοκέφαλοι και επανειλημμένες επισκέψεις σε γιατρούς

Μία από τις συμμετέχουσες ανέφερε ότι, ενώ παρουσίαζε αιμορραγία από το ορθό, επαγγελματίας υγείας της πρότεινε να ακολουθήσει διατροφή χωρίς γλουτένη. Αργότερα διαγνώστηκε με καρκίνο του παχέος εντέρου σε ηλικία 39 ετών.

Δύο άλλες γυναίκες, που τελικά διαγνώστηκαν με καρκίνο στον εγκέφαλο, περιέγραψαν διαφορετικές αλλά εξίσου ανησυχητικές εμπειρίες.

Μία 23χρονη ανέφερε ότι αποχώρησε από ιατρική επίσκεψη με συνταγή για υπνωτικό φάρμακο, ενώ μία 27χρονη χρειάστηκε, σύμφωνα με την αφήγησή της, τρεις ή τέσσερις επισκέψεις σε γιατρούς μέχρι να ζητηθεί μαγνητική τομογραφία.

Οι περιπτώσεις αυτές δεν σημαίνουν ότι κάθε πονοκέφαλος ή κάθε επεισόδιο αιμορραγίας υποδηλώνει καρκίνο. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τέτοια συμπτώματα έχουν άλλες, συχνότερες αιτίες.

Αναδεικνύουν όμως τη σημασία της επανεκτίμησης όταν ένα σύμπτωμα επιμένει, επιδεινώνεται ή δεν εξηγείται επαρκώς.

Η Allard αναγνωρίζει ότι οι γιατροί εργάζονται συχνά:

υπό σημαντική πίεση,

με περιορισμένο χρόνο,

αυξημένο φόρτο και

περιορισμούς στην πρόσβαση σε εξετάσεις.

Επιπλέον, παρά την αύξηση ορισμένων μορφών καρκίνου στις νεότερες ηλικίες, η νόσος παραμένει συνολικά λιγότερο συχνή στους νέους σε σύγκριση με τους μεγαλύτερους ενήλικες.

Το ζητούμενο, επομένως, δεν είναι να υποβάλλονται όλοι σε εκτεταμένες εξετάσεις χωρίς ένδειξη, αλλά να υπάρχει σαφές σχέδιο αξιολόγησης και παρακολούθησης των συμπτωμάτων.

Η έρευνα δείχνει τρία σημεία στα οποία μπορεί να χαθεί πολύτιμος χρόνος

Η πρωτότυπη μελέτη, που δημοσιεύθηκε στις 22 Αυγούστου 2026 στο επιστημονικό περιοδικό Cancer Causes & Control, διακρίνει τρία διαφορετικά στάδια στα οποία μπορεί να προκύψει καθυστέρηση:

την ερμηνεία των συμπτωμάτων από τον ίδιο τον ασθενή,

την απόφαση να αναζητήσει ιατρική βοήθεια και

τη διαδικασία που ακολουθεί μέχρι να τεθεί η διάγνωση.

Αυτή η διάκριση έχει σημασία, επειδή δείχνει ότι η ευθύνη δεν μπορεί να αποδίδεται αποκλειστικά στον ασθενή:

η έλλειψη ενημέρωσης,

οι καθησυχαστικές πληροφορίες στο διαδίκτυο και

οι δυσκολίες επικοινωνίας με τους επαγγελματίες υγείας

μπορούν να λειτουργήσουν συνδυαστικά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πανεπιστημίου του Buffalo, στις 23 Οκτωβρίου 2026, οι συμμετέχοντες που αισθάνονταν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στην επικοινωνία με τους γιατρούς συνέχιζαν να αναζητούν απαντήσεις. Αντίθετα, άλλοι αποδέχονταν την πρώτη εξήγηση που τους δινόταν, ακόμη και όταν τα συμπτώματά τους επέμεναν.

Ο ρόλος του διαδικτύου και της τεχνητής νοημοσύνης

Ένα ακόμη εύρημα της μελέτης αφορά την αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο. Πολλοί νέοι ενήλικες προσπαθούσαν να κατανοήσουν τα συμπτώματά τους μέσα από διαδικτυακές αναζητήσεις. Ωστόσο, συναντούσαν πληροφορίες που είτε υποβάθμιζαν τη σοβαρότητα των ενοχλήσεων είτε δεν εξηγούσαν με σαφήνεια πότε χρειάζεται ιατρική αξιολόγηση.

Η Allard θεωρεί ότι οι ψηφιακές εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης, μπορούν να αξιοποιηθούν πιο αποτελεσματικά όταν λειτουργούν ως εργαλεία προετοιμασίας για την επίσκεψη στον γιατρό και όχι ως υποκατάστατα της ιατρικής διάγνωσης.

Για παράδειγμα, μπορούν να βοηθήσουν έναν ασθενή να οργανώσει το ιστορικό των συμπτωμάτων του, να καταγράψει πότε εμφανίστηκαν και πώς εξελίχθηκαν ή να προετοιμάσει ερωτήσεις για τον γιατρό του.

Αυτή η χρήση δεν εξασφαλίζει σωστή διάγνωση, μπορεί όμως να διευκολύνει την επικοινωνία και να περιορίσει τον κίνδυνο να παραλειφθούν σημαντικές πληροφορίες κατά τη διάρκεια μιας σύντομης ιατρικής επίσκεψης.

Τι πρέπει να αλλάξει στην επικοινωνία γιατρού και ασθενούς

Οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι η αντιμετώπιση των καθυστερήσεων απαιτεί παρεμβάσεις και από τις δύο πλευρές.

Για τους νέους ενήλικες, προτείνουν καλύτερη ενημέρωση σχετικά με τα συμπτώματα που χρειάζονται αξιολόγηση, καθώς και ενίσχυση της δυνατότητάς τους να περιγράφουν με σαφήνεια τις ανησυχίες τους.

προτείνουν καλύτερη ενημέρωση σχετικά με τα συμπτώματα που χρειάζονται αξιολόγηση, καθώς και ενίσχυση της δυνατότητάς τους να περιγράφουν με σαφήνεια τις ανησυχίες τους. Για τους επαγγελματίες υγείας, αναδεικνύουν την ανάγκη ουσιαστικής ακρόασης και σαφών οδηγιών για την παρακολούθηση των συμπτωμάτων.

Ακόμη και όταν δεν κρίνεται απαραίτητη μια εξέταση κατά την πρώτη επίσκεψη, είναι σημαντικό ο ασθενής να γνωρίζει ποια συμπτώματα πρέπει να παρακολουθεί, πότε να επανέλθει και υπό ποιες συνθήκες απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση.

Παράλληλα, οι συγγραφείς επισημαίνουν ότι οι βελτιώσεις στην επικοινωνία δεν αρκούν από μόνες τους. Χρειάζονται και παρεμβάσεις σε επίπεδο συστήματος υγείας, ώστε να αντιμετωπιστούν εμπόδια στην ασφαλιστική κάλυψη, στα ραντεβού και στην πρόσβαση σε διαγνωστικές υπηρεσίες.

Γιατί η αύξηση ορισμένων καρκίνων στους νεότερους προκαλεί ανησυχία

Το ενδιαφέρον για τις διαγνωστικές καθυστερήσεις συνδέεται με την αυξανόμενη επίπτωση ορισμένων μορφών καρκίνου σε νεότερες ηλικίες.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι δεν αυξάνονται όλες οι μορφές καρκίνου με τον ίδιο τρόπο, ούτε η αύξηση αφορά εξίσου όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Η ίδια η μελέτη τοποθετεί το ζήτημα στο πλαίσιο των μεταβαλλόμενων επιδημιολογικών δεδομένων, επισημαίνοντας ότι οι νέοι ενήλικες συχνά αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες καθυστερήσεις στη διάγνωση σε σύγκριση με παιδιά και μεγαλύτερους ενήλικες. Τα συμπεράσματά της είναι διαθέσιμα και μέσω της αμερικανικής επιστημονικής βάσης PubMed.

Η συγκεκριμένη έρευνα πραγματοποιήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν παρέχει στοιχεία για τη συχνότητα αντίστοιχων περιστατικών στην Ευρώπη ή την Ελλάδα. Δεν μπορεί, επομένως, να χρησιμοποιηθεί για να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με τη συμπεριφορά των Ευρωπαίων ή των Ελλήνων ασθενών ή γιατρών. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν συμβαίνουν. Αλλά δεν έχουν καταγραφεί.

Αναδεικνύει, όμως, ένα ζήτημα που αφορά κάθε σύστημα υγείας: την ανάγκη να αναγνωρίζονται εγκαίρως τα συμπτώματα που επιμένουν και να διασφαλίζεται ότι οι ασθενείς λαμβάνουν κατανοητές οδηγίες για τα επόμενα βήματα.

Η ιστορία πίσω από τη μελέτη

Για τη Natasha Allard, η έρευνα έχει και έντονη προσωπική σημασία. Ο φίλος της Dave, του οποίου η διάγνωση σε ηλικία 26 ετών την ώθησε να ασχοληθεί με τον καρκίνο στους νέους ενήλικες, πέθανε σε ηλικία 31 ετών. Η ερευνήτρια αφιέρωσε τη διδακτορική της εργασία στη μνήμη του.

Πίσω από τις συνεντεύξεις, τις αναλύσεις και τα επιστημονικά συμπεράσματα βρίσκεται, τελικά, ένα απλό αλλά κρίσιμο μήνυμα: η νεαρή ηλικία δεν πρέπει να αποτελεί λόγο να αγνοείται ένα επίμονο ή ανεξήγητο σύμπτωμα.

Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε ενόχληση κρύβει μια σοβαρή νόσο. Σημαίνει ότι οι ασθενείς χρειάζονται πρόσβαση σε κατάλληλη ιατρική αξιολόγηση και ότι οι ανησυχίες τους αξίζουν να ακούγονται, ανεξάρτητα από την ηλικία τους.