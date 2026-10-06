Πολλά είναι τα αναπάντητα ερωτήματα στην υπόθεση θανάτου της 28χρονης ερευνήτριας εργαστηρίου σε ρωσικό ινστιτούτο που ειδικεύεται στη μελέτη της πανώλης και επικίνδυνων παθογόνων. Η νεαρή γυναίκα πέθανε από πνευμονία «άγνωστης» προέλευσης, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές και η είδηση αυτή προκάλεσε ανησυχία παγκοσμίως.

Οι ρωσικές αρχές έθεσαν σε καραντίνα ένα νοσοκομείο και εντοπίζουν τις επαφές της υπαλλήλου στην απομακρυσμένη περιοχή του Ιρκούτσκ στη Σιβηρία. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ταυτοποίησαν την υπάλληλο ως την 28χρονη τεχνικό εργαστηρίου Ντάρια Σιπίλοβα.

Οι επίσημες πληροφορίες σχετικά με το περιστατικό είναι περιορισμένες, ενώ σύμφωνα με δημοσιεύματα των ρωσικών μέσων ενημέρωσης, οι Αρχές στο Ιρκούτσκ έχουν θέσει σχεδόν 200 άτομα υπό ιατρική παρακολούθηση.

Την ίδια ώρα, σε βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα, καταγράφονται επιβάτες μέσα σε αεροσκάφος και ο άνδρας που τραβά το βίντεο ακούγεται να λέει: «Δεν μας αφήνουν να βγούμε από το αεροπλάνο. Πιθανότατα θα μας ελέγξουν τη θερμοκρασία τώρα. Αυτό μας περιμένει όλους κατά την άφιξη στη Μόσχα». Σύμφωνα με την ανάρτηση, οι επιβάτες έφτασαν στη Μόσχα από το Ιρκούτσκ.

Σημειώνεται πως την περασμένη Κυριακή, το επίσημο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS μετέδωσε ότι η ρωσική υπηρεσία προστασίας των καταναλωτών, Rospotrebnadzor, ανέφερε ότι σε μια υπάλληλο του Ινστιτούτου Έρευνας κατά της Πανούκλας της Σιβηρίας και της Άπω Ανατολής στο Ιρκούτσκ διαγνώστηκε «πνευμονία άγνωστης αιτιολογίας» ή προέλευσης. Η υπηρεσία ανέφερε επίσης ότι είχε επεκτείνει τις εξετάσεις δειγμάτων από την ασθενή και δεν εντόπισε μικροοργανισμούς που να σχετίζονται με την εργασία της.