Η μεγάλη φωτιά που μαίνεται στην περιοχή της Περιφερειακής Αιγάλεω έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία, μετατρέποντας την Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου σε έναν σχεδόν έρημο αυτοκινητόδρομο.

Βίντεο από το σημείο αποτυπώνει τη σπάνια εικόνα, με ελάχιστα οχήματα να κινούνται στον δρόμο, καθώς οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι εκτροπές και οι διακοπές της κυκλοφορίας που εφαρμόζουν οι Αρχές έχουν οδηγήσει στην απομάκρυνση των περισσότερων οδηγών από το συγκεκριμένο τμήμα του οδικού άξονα.

Η Τροχαία βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή, ενώ οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις προς τις περιοχές που επηρεάζονται από τη μεγάλη πυρκαγιά.

Δείτε στο βίντεο την εικόνα που παρουσιάζει αυτή την ώρα η Εθνική Οδός Αθηνών – Κορίνθου, η οποία θυμίζει «δρόμο – φάντασμα» εξαιτίας της φωτιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Δαφνί.