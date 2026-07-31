Δραματικές στιγμές εξελίσσονται στη Βοιωτία με τις μαρτυρίες για την πύρινη λαίλαπα να συγκλονίζουν.

«Εδώ αντιμετωπίστηκαν απόκοσμες εικόνες, ο απόλυτος πανικός για εκατοντάδες επισκέπτες και παραθεριστές. Η φωτιά έχει κάψει τα τελευταία σπίτια, έχει κάψει κατοικίες, όλος ο πληθυσμός είναι αυτή τη στιγμή στο λιμάνι προκειμένου να προστατευθούν από τις φλόγες που κατακαίνε τα πάντα στο πέρασμά τους», είπε στο Star Κεντρικής Ελλάδας ο Θανάσης Μερτζάνης.

Σχολιάζοντας τις συνθήκες που επικρατούν, τόνισε ότι υπάρχουν ισχυροί άνεμοι που δεν επιτρέπουν στα εναέρια μέσα να επιχειρήσουν. «Αδιανόητο να σηκωθούν τα εναέρια με τέτοιο αέρα», είπε στο Star Κεντρικής Ελλάδας.

«Η εκκένωση επιχειρήθηκε μέσω κομβόι οχημάτων. Εγκλωβιστήκαμε όλοι μαζί από τη φωτιά που πέρασε τον δρόμο. Επιστρέψαμε ξανά στο λιμανάκι, από όπου και ήρθε η απόφαση για εκκένωση δια θαλάσσης», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Επίσης, σημείωσε ότι η εκκένωση πραγματοποιείται από σκάφη του Λιμενικού, της Πυροσβεστικής και ιδιωτών, όπου μεταφέρουν κόσμο σε ένα μεγαλύτερο πυροσβεστικό σκάφος που δεν μπορεί να αγκυροβολήσει.