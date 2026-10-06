Με περισσότερους φόρους κατά 2,149 δισ. ευρώ σε σχέση με φέτος, χτίζεται ο προϋπολογισμός του 2027, με την κυβέρνηση να ποντάρει στην ανάπτυξη, στην άνοδο μισθών και απασχόλησης, στα αυξημένα επιχειρηματικά κέρδη και στη διεύρυνση της φορολογικής βάσης για να ανεβάσει τον συνολικό λογαριασμό των φορολογικών εσόδων στα 77,878 δισ. ευρώ.

Την ίδια ώρα, η φετινή υπεραπόδοση των φόρων δημιουργεί ένα «μαξιλάρι» περίπου 400 εκατ. ευρώ απέναντι στην ενεργειακή κρίση, με τα μισά κεφάλαια να υπολογίζεται ότι μπορούν να κατευθυνθούν σε παρεμβάσεις έως το τέλος του 2026 και τα υπόλοιπα να παραμείνουν ως εφεδρεία για τους πρώτους μήνες του 2027.

Το μεγάλο βάρος της αύξησης των εσόδων την επόμενη χρονιά πέφτει στον φόρο εισοδήματος. Οι εισπράξεις από φυσικά και νομικά πρόσωπα προβλέπεται να αυξηθούν κατά 2,038 δισ. ευρώ ή 7,5%, φθάνοντας συνολικά στα 29,376 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα, από τα φυσικά πρόσωπα το Δημόσιο αναμένει 16,995 δισ. ευρώ, ποσό αυξημένο κατά 620 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2026. Η άνοδος αποδίδεται στις υψηλότερες αποδοχές των μισθωτών, στις αυξήσεις των συντάξεων, στη νέα αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού και στην περαιτέρω υποχώρηση της ανεργίας.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η συμβολή των επιχειρήσεων. Ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων προβλέπεται να αποφέρει 9,844 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 1,302 δισ. ευρώ, καθώς ο προϋπολογισμός προεξοφλεί αυξημένη κερδοφορία το 2026, η οποία θα αποτυπωθεί στις φορολογικές δηλώσεις του 2027.

Η υπέρβαση του 2026

Η αφετηρία για τον νέο προϋπολογισμό είναι ήδη υψηλή. Τα φορολογικά έσοδα του 2026 εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα 75,729 δισ. ευρώ, έναντι αρχικού στόχου 73,645 δισ. ευρώ. Η υπέρβαση φθάνει έτσι τα 2,085 δισ. ευρώ. Πρωταγωνιστής είναι ο ΦΠΑ, οι εισπράξεις από τον οποίο αναμένεται να ξεπεράσουν τον αρχικό στόχο κατά 1,548 δισ. ευρώ, καθώς οι υψηλότερες τιμές στην αγορά, σε συνδυασμό με την κατανάλωση και τα μέτρα περιορισμού της φοροδιαφυγής, ενισχύουν τις αποδόσεις του φόρου.

Η καλύτερη πορεία των εσόδων ανεβάζει το πρωτογενές πλεόνασμα του 2026 στο 3,6% του ΑΕΠ ή στα 9,548 δισ. ευρώ και δημιουργεί δημοσιονομική εφεδρεία περίπου 400 εκατ. ευρώ. Από αυτά, περί τα 200 εκατ. ευρώ εκτιμάται ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πρόσθετα μέτρα στήριξης έως το τέλος της χρονιάς, εφόσον οι ενεργειακές πιέσεις επιμείνουν, ενώ άλλα 200 εκατ. ευρώ προορίζονται να λειτουργήσουν ως «μαξιλάρι» για το πρώτο τρίμηνο του 2027.

Εισπράξεις ΦΠΑ

Παρά τη συνολική αύξηση των φορολογικών εσόδων, οι εισπράξεις από τον ΦΠΑ προβλέπεται να κινηθούν ελαφρώς χαμηλότερα το 2027, στα 30,581 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 196 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2026.

Η εξέλιξη συνδέεται κυρίως με τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης, η οποία εκτιμάται ότι θα περιορίσει τα σχετικά έσοδα ΦΠΑ κατά 911 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, στη βάση σύγκρισης του 2026 περιλαμβάνονται έκτακτα, μη επαναλαμβανόμενα έσοδα 306 εκατ. ευρώ από τη σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας Οδού.

Αντίθετα, οι εισπράξεις από τους Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης προβλέπεται να αυξηθούν κατά 136 εκατ. ευρώ και να διαμορφωθούν στα 7,312 δισ. ευρώ.

Αύξηση κατά 72 εκατ. ευρώ, στα 533 εκατ. ευρώ, αναμένεται και στους φόρους και δασμούς επί εισαγωγών. Η ενίσχυση αποδίδεται κυρίως στην πλήρη ετήσια εφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού τελωνειακού μέτρου που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2026 και προβλέπει κατάργηση της απαλλαγής από δασμούς για δέματα χαμηλής αξίας από τρίτες χώρες και επιβολή κατ’ αποκοπή τέλους 3 ευρώ ανά είδος.

Μικρότερος ΕΝΦΙΑ

Στους φόρους περιουσίας, τα έσοδα από τους τακτικούς φόρους ακίνητης περιουσίας προβλέπεται να περιοριστούν στα 2,365 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 48 εκατ. ευρώ. Η πτώση αποδίδεται στην κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε μικρούς οικισμούς, μετά και την επέκταση του μέτρου σε περιοχές έως 2.000 κατοίκους και έως 2.200 κατοίκους στη Δυτική Μακεδονία.

Μειωμένα κατά 147 εκατ. ευρώ, στα 614 εκατ. ευρώ, προβλέπονται και τα έσοδα από τους λοιπούς φόρους επί της παραγωγής, κυρίως λόγω της σταδιακής κατάργησης του τέλους επιτηδεύματος και για τα νομικά πρόσωπα. Οι φόροι κεφαλαίου αναμένεται να παραμείνουν σταθεροί στα 262 εκατ. ευρώ, ενώ οι λοιποί τρέχοντες φόροι προβλέπεται να αποφέρουν 2,298 δισ. ευρώ, αυξημένοι κατά 54 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2026.