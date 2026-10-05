Αυξήσεις στις συντάξεις, επίδομα Χριστουγέννων στους δημοσίους υπαλλήλους, λιγότερες κρατήσεις για τους εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα και φοροελαφρύνσεις για επαγγελματίες, αγρότες και οικογένειες με τρία παιδιά περιλαμβάνει το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027, που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή. Οι παρεμβάσεις επεκτείνονται στη στέγαση, με διεύρυνση της επιστροφής ενοικίου και το νέο «Σπίτι μου ΙΙΙ», αλλά και στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Το όφελος για κάθε πολίτη διαφέρει ανάλογα με το εισόδημα, την επαγγελματική κατάσταση, την ηλικία και τα παιδιά κάθε νοικοκυριού. Διαφορετικές θα είναι και οι ημερομηνίες εφαρμογής, αφού ορισμένες ενισχύσεις ξεκινούν ήδη από τον Νοέμβριο του 2026, ωστόσο οι περισσότερες αλλαγές προγραμματίζονται για το 2027 που θα στηθούν και οι εθνικές κάλπες, ενώ κάποιες φοροελαφρύνσεις θα φανούν στις δηλώσεις του 2028. Πρόκειται, άλλωστε, για προσχέδιο που αποτυπώνει τον κυβερνητικό σχεδιασμό, με τις νέες ρυθμίσεις να ακολουθούν προς νομοθέτηση τις επόμενες εβδομάδες.

Συνταξιούχοι: Αύξηση που υπολογίζεται στο 2,8% και ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ

Καταρχάς για τους συνταξιούχους προβλέπονται δύο βασικές παρεμβάσεις. Από την 1η Ιανουαρίου 2027 προγραμματίζεται αύξηση των συντάξεων που, με βάση τις σημερινές εκτιμήσεις του προσχεδίου, υπολογίζεται στο 2,8%. Θα δοθεί χωρίς συμψηφισμό με την προσωπική διαφορά, ώστε η αύξηση να φτάσει και σε όσους μέχρι σήμερα την έχαναν, ολόκληρη ή εν μέρει, εξαιτίας αυτής της διαφοράς. Ενδεικτικά, σε ποσό σύνταξης 1.000 ευρώ στο οποίο εφαρμόζεται η αύξηση, το 2,8% αντιστοιχεί σε 28 ευρώ τον μήνα, πριν από τις κρατήσεις.

Παράλληλα, η ετήσια ενίσχυση του Νοεμβρίου αυξάνεται από 300 σε 400 ευρώ καθαρά, ήδη από τον Νοέμβριο του 2026, και επεκτείνεται σε όλους τους συνταξιούχους ηλικίας άνω των 65 ετών. Το ίδιο ποσό προβλέπεται για άτομα με αναπηρία ανεξαρτήτως ηλικίας, ανασφάλιστους υπερήλικες και συνταξιούχους άνω των 60 ετών που λαμβάνουν μόνο σύνταξη λόγω θανάτου. Το προσχέδιο περιλαμβάνει επίσης κατάργηση της περικοπής κατά 50% στις συντάξεις λόγω θανάτου μετά την παρέλευση της τριετίας.

Δημόσιο: Πόσα μένουν από το επίδομα Χριστουγέννων των 500 ευρώ

Από τον Δεκέμβριο του 2027 προβλέπεται παράλληλα η καταβολή μόνιμου επιδόματος Χριστουγέννων σε περίπου 720.000 δημοσίους υπαλλήλους και λειτουργούς. Τα 500 ευρώ όμως είναι μικτά. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του προσχεδίου, το ποσό που θα φτάνει στον λογαριασμό θα κυμαίνεται από 257 έως 389 ευρώ, ανάλογα με το εισόδημα, την ηλικία, τα χρόνια υπηρεσίας και τα προστατευόμενα παιδιά.

Επιπλέον, οι βασικοί μισθοί στο Δημόσιο προβλέπεται να αυξηθούν οριζόντια τον Απρίλιο του 2027 και τον Ιανουάριο του 2028, ακολουθώντας τις αντίστοιχες αυξήσεις του κατώτατου μισθού. Το ακριβές ύψος αυτών των αυξήσεων μένει να καθοριστεί.

Ιδιωτικός τομέας: Λιγότερες κρατήσεις από τον Απρίλιο

Για τους εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα, η πιο απτή αλλαγή θα είναι αυτή που αφορά τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών που επιβαρύνουν τον εργαζόμενο, κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα από την 1η Απριλίου 2027. Σε μικτό μισθό 1.000 ευρώ, αυτό σημαίνει 5 ευρώ λιγότερες ασφαλιστικές κρατήσεις τον μήνα. Σε μισθό 1.500 ευρώ, η μείωση φτάνει τα 7,50 ευρώ – πριν υπολογιστεί η επίδραση στον φόρο εισοδήματος.

Όσοι αμείβονται με τον κατώτατο μισθό αναμένεται να έχουν επιπλέον όφελος από την αύξησή του τον Απρίλιο. Ο κυβερνητικός στόχος είναι να ανέλθει από τα σημερινά 920 ευρώ μικτά στα 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028, μέσω δύο διαδοχικών αυξήσεων. Το προσχέδιο δεν προσδιορίζει το ενδιάμεσο ποσό για το 2027. Οι αναπροσαρμογές αυτές θα επηρεάσουν και παροχές που συνδέονται με τον κατώτατο, όπως το επίδομα ανεργίας και η ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας.

Τρίτεκνοι και αγρότες: Φορολογικό όφελος έως 1.800 και 2.900 ευρώ

Για όσους έχουν τρία εξαρτώμενα παιδιά προβλέπεται μηδενισμός των φορολογικών συντελεστών για τα πρώτα 20.000 ευρώ φορολογητέου εισοδήματος από το φορολογικό έτος 2027. Το μέγιστο ετήσιο όφελος υπολογίζεται στο προσχέδιο του προϋπολογισμού σε 1.800 ευρώ. Οι μισθωτοί θα δουν τη διαφορά από τον Ιανουάριο του 2027, μέσω μικρότερης παρακράτησης φόρου στον μισθό τους. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες με τρία εξαρτώμενα παιδιά, η ελάφρυνση θα εμφανιστεί στις δηλώσεις που θα υποβληθούν το 2028.

Για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, ο μηδενισμός του συντελεστή για εισοδήματα από αγροτική δραστηριότητα έως 20.000 ευρώ προβλέπεται να ισχύσει ήδη για το φορολογικό έτος 2026, επομένως θα αποτυπωθεί στις δηλώσεις του 2027. Αφορά φυσικά πρόσωπα που αποκτούν τουλάχιστον το 50% του συνολικού εισοδήματός τους από αγροτική δραστηριότητα, με μέγιστο ετήσιο φορολογικό όφελος 2.900 ευρώ, σύμφωνα με το προσχέδιο. Το ποσό που κερδίζει κάθε δικαιούχος εξαρτάται από τον φόρο που θα πλήρωνε πριν από την αλλαγή.

Ελεύθεροι επαγγελματίες: Μικρότερη επιβάρυνση από το τεκμαρτό εισόδημα

Στις φορολογικές δηλώσεις του 2027 προβλέπεται ελάφρυνση για επαγγελματίες που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια συνέπειας. Θα απαλλάσσονται από τις προσαυξήσεις του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος που συνδέονται με τη μισθοδοσία του προσωπικού και με τον τζίρο που υπερβαίνει τον μέσο όρο του κλάδου τους. Στην πράξη, θα περιορίζεται το εισόδημα πάνω στο οποίο τους υπολογίζει φόρο η εφορία, όταν αυτό προκύπτει από το τεκμήριο. Οι προϋποθέσεις περιλαμβάνουν διασύνδεση POS και ταμειακών όπου απαιτείται, υποβολή στοιχείων στο myDATA, εμπρόθεσμες δηλώσεις και απουσία φορολογικών ή εργατικών παραβάσεων την τελευταία πενταετία.

Προβλέπεται επίσης μείωση της προκαταβολής φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις από 55% σε 50%, για το φορολογικό έτος 2027. Αυτή η αλλαγή θα φανεί στις δηλώσεις του 2028: για παράδειγμα, σε φόρο 2.000 ευρώ, η προκαταβολή θα περιορίζεται από 1.100 σε 1.000 ευρώ, αφήνοντας 100 ευρώ περισσότερη ρευστότητα. Για τα νομικά πρόσωπα, το τέλος επιτηδεύματος προγραμματίζεται να καταργηθεί το 2027 στην περιφέρεια και στη Θεσσαλονίκη, ενώ στην Αττική προβλέπεται μείωση κατά 50% το 2028 και πλήρης κατάργηση το 2029.

Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις περιλαμβάνονται ακόμη νέα δανειοδοτικά και εγγυοδοτικά προγράμματα με πόρους 1,5 δισ. ευρώ. Με τη συμμετοχή των τραπεζών, ο σχεδιασμός προβλέπει συνολικά δάνεια 5 δισ. ευρώ, διευρύνοντας τις δυνατότητες χρηματοδότησης επιχειρηματικών επενδύσεων.

Ενοικιαστές και αγοραστές πρώτης κατοικίας: Περισσότεροι δικαιούχοι

Η επιστροφή ενοικίου διευρύνεται από τον Νοέμβριο του 2026, με το εισοδηματικό όριο να ανεβαίνει στις 25.000 ευρώ για άγαμους και στις 35.000 ευρώ για έγγαμους, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Για μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο διαμορφώνεται στις 39.000 ευρώ και αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο. Σύμφωνα με την εκτίμηση του οικονομικού επιτελείου, η διεύρυνση καλύπτει περίπου 70.000 επιπλέον νοικοκυριά. Παράλληλα, προβλέπεται ετήσια επιστροφή δύο ενοικίων σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια.

Για την αγορά πρώτης κατοικίας σχεδιάζεται το «Σπίτι μου ΙΙΙ», με συνολικούς πόρους 2 δισ. ευρώ και διευρυμένα κριτήρια. Το προσχέδιο αναφέρει ηλικία δικαιούχων έως 55 ετών, εμπορική αξία ακινήτου έως 300.000 ευρώ και δάνειο έως 230.000 ευρώ, καθώς και αύξηση των εισοδηματικών ορίων κατά 7.000 ευρώ ανά παιδί. Το πρακτικό όφελος θα είναι η πρόσβαση σε χαμηλότοκο στεγαστικό δάνειο για περισσότερους ενδιαφερομένους. Το τελικό κόστος της δόσης θα εξαρτηθεί από τους όρους του προγράμματος και το ποσό του δανείου.

ΕΝΦΙΑ: Απαλλαγή για κύριες κατοικίες σε μικρούς οικισμούς

Από το 2027 προβλέπεται απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για την κύρια κατοικία δικαιούχων σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκων. Στη Δυτική Μακεδονία το πληθυσμιακό όριο ανεβαίνει στους 2.200 κατοίκους. Εξαιρούνται οι οικισμοί της Αττικής, με εξαίρεση την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων, ενώ οι δικαιούχοι πρέπει να είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας. Για ένα νοικοκυριό που εντάσσεται στην απαλλαγή, το όφελος αντιστοιχεί στον φόρο που θα πλήρωνε για την κατοικία του.

Οικογένειες και άτομα με αναπηρία: Νέες ενισχύσεις

Από τον Ιανουάριο του 2027, τα αναπηρικά επιδόματα του ΟΠΕΚΑ και του e-ΕΦΚΑ προβλέπεται να αναπροσαρμόζονται κάθε χρόνο με βάση την αύξηση του ΑΕΠ και τον πληθωρισμό. Η παρέμβαση αφορά περίπου 218.000 δικαιούχους. Για τους γονείς με μικρά παιδιά προβλέπεται επίσης αύξηση της αξίας των voucher για βρεφονηπιακούς σταθμούς και διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων.

Παράλληλα, σχεδιάζεται επενδυτικός λογαριασμός για παιδιά, τον οποίο οι γονείς θα μπορούν να ανοίγουν μέσα στα δύο πρώτα χρόνια από τη γέννησή τους. Το κράτος θα προσθέτει ποσό ίσο με την ετήσια κατάθεση του γονέα, με αρχικό ανώτατο όριο κρατικής συνεισφοράς 1.200 ευρώ τον χρόνο και μέχρι την ενηλικίωση. Ενδεικτικά, σε κατάθεση 600 ευρώ από τον γονέα θα προστίθενται ακόμη 600 ευρώ από το κράτος. Πρόκειται για κεφάλαιο που θα συγκεντρώνεται για το παιδί, με τους αναλυτικούς όρους λειτουργίας και πρόσβασης να καθορίζονται στη σχετική ρύθμιση.

Ρεύμα: Μειώνεται συγκεκριμένη χρέωση του λογαριασμού

Από την 1η Ιανουαρίου 2027 προβλέπεται μείωση κατά 50% της πρώτης κλίμακας των χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας στις οικιακές παροχές. Πρόκειται για μία από τις επιμέρους χρεώσεις του λογαριασμού, συνεπώς η εξοικονόμηση θα εξαρτάται από την κατανάλωση και το ποσό που πληρώνει σήμερα κάθε νοικοκυριό στη συγκεκριμένη κλίμακα.

Ο ευρύτερος σχεδιασμός περιλαμβάνει προγράμματα για αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσίφωνες, επενδύσεις στην αποθήκευση ενέργειας και ενίσχυση των δικτύων. Η εκτίμηση για σταδιακή μείωση της λιανικής τιμής του ρεύματος έως 30% αφορά την περίοδο 2027–2029 και εξαρτάται από την πορεία αυτών των παρεμβάσεων και της ενεργειακής αγοράς. Επιπλέον, έχουν προβλεφθεί 200 εκατ. ευρώ ως εφεδρεία για πιθανές επιδοτήσεις ενεργειακού κόστους τους πρώτους μήνες του 2027, εφόσον προκύψει ανάγκη.

Τι σημαίνουν οι προβλέψεις για μισθούς και ακρίβεια

Αξίζει να σημειωθεί πως το προσχέδιο προβλέπει αύξηση των μέσων αμοιβών ανά εργαζόμενο κατά 3,9% και υποχώρηση του πληθωρισμού από 3,8% φέτος σε 2,6% το 2027. Η πρώτη πρόβλεψη αφορά τον μέσο όρο της οικονομίας και δεν συνεπάγεται ίδια αύξηση για κάθε εργαζόμενο. Η δεύτερη σημαίνει ότι οι τιμές αναμένεται να συνεχίσουν να ανεβαίνουν, με μικρότερη ταχύτητα. Επομένως, το πραγματικό όφελος για κάθε νοικοκυριό θα εξαρτηθεί και από την εξέλιξη των δικών του εξόδων, κυρίως για τρόφιμα, στέγαση και ενέργεια. Το προσχέδιο θα συζητηθεί τις επόμενες ημέρες στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Σύμφωνα με τον υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά, στόχος είναι να κατατεθεί το τελικό σχέδιο του προϋπολογισμού στις 20 Νοεμβρίου, ενώ οι νέες παρεμβάσεις θα νομοθετηθούν το προσεχές διάστημα.