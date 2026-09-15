Νέους τελωνειακούς δασμούς επέβαλαν σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες σε μια σειρά καναδικών προϊόντων, στο πλαίσιο του εμπορικού «πολέμου» ανάμεσα στις δύο γειτονικές χώρες.

Πιο συγκεκριμένα, σε ορισμένα τυριά, γούνες ζώων, μηχανοκίνητα σκάφη, προϊόντα με βάση το χαρτί ή τον χάλυβα επιβάλλεται επιπρόσθετος δασμός 50% κατά την εισαγωγή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αντίθετα, εξαιρούνται εμπορεύματα που είχαν στοχοθετηθεί από έναν ίδιου εύρους επιπρόσθετο δασμό. Πρόκειται για το χαρτί υγείας, το τσιμέντο ή ακόμα το ουίσκι σε δοχεία άνω των τεσσάρων λίτρων.

Οι αλλαγές αυτές ανακοινώθηκαν την περασμένη εβδομάδα, αφού η Οτάβα επέβαλε τελωνειακούς δασμούς σε αμερικανικά προϊόντα ως απάντηση σε επιπρόσθετους δασμούς που είχαν προηγουμένως επιβληθεί από την Ουάσινγκτον.

Θυμωμένη επειδή ο Καναδάς απάντησε, η αμερικανική κυβέρνηση προβλέπει επίσης να απαγορεύσει από τις 29 Σεπτεμβρίου την εισαγωγή ορισμένων καναδικών προϊόντων, σημειώνει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ο κατάλογος περιλαμβάνει οινοπνευματώδη ποτά, ένα γαλακτοκομικό προϊόν όπως ο ορός γάλακτος και οι μοτοσικλέτες άνω των 800 κυβικών εκατοστών.

Έχοντας στα σύνορά της τη μεγαλύτερη παγκόσμια αγορά, η καναδική οικονομία έχει αναπτύξει εδώ και δεκαετίες μεγάλη εξάρτηση έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου διοχετεύονται σχεδόν τα τρία τέταρτα των εξαγωγών της.