Στα 6,41 εκατ. ευρώ ανέρχεται η πρώτη εκτίμηση των αποζημιώσεων της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς για τις ζημιές που προκάλεσαν οι δασικές πυρκαγιές της περιόδου 29 Ιουλίου έως 5 Αυγούστου 2026 σε περιοχές της Αττικής, της Κρήτης, της Βοιωτίας, της Φωκίδας και άλλων περιοχών της χώρας.

Σύμφωνα με την έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, δηλώθηκαν συνολικά 164 ασφαλισμένες ζημιές. Από αυτές, οι 161 αφορούσαν ασφαλίσεις περιουσίας, με την πρώτη εκτίμηση των αποζημιώσεων να διαμορφώνεται στα 6,38 εκατ. ευρώ, ενώ τρεις ζημιές αφορούσαν αυτοκίνητα, με εκτιμώμενο ποσό αποζημιώσεων 26.000 ευρώ.

Στην έρευνα συμμετείχαν 25 ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 98,5% της παραγωγής των ασφαλίσεων περιουσίας. Η συνολική ασφαλισμένη αξία των εγκαταστάσεων που επλήγησαν ανήλθε σε 56,32 εκατ. ευρώ.

Η Αττική συγκέντρωσε το μεγαλύτερο μέρος των ζημιών

Η Αττική βρέθηκε στο επίκεντρο των ασφαλισμένων ζημιών, τόσο ως προς τον αριθμό όσο και ως προς το ύψος των απαιτήσεων. Συνολικά δηλώθηκαν 113 ζημιές, που αντιστοιχούν στο 70,2% του συνόλου των ζημιών περιουσίας.

Η πρώτη εκτίμηση των αποζημιώσεων για την Αττική ανήλθε σε 4,71 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 73,8% του συνολικού ύψους των αποζημιώσεων. Ακολούθησε το Ρέθυμνο με 29 ζημιές και εκτιμώμενες αποζημιώσεις περίπου 1,04 εκατ. ευρώ. Στην Κεφαλονιά καταγράφηκαν τέσσερις ζημιές με εκτίμηση αποζημιώσεων 432.000 ευρώ, στη Βοιωτία πέντε ζημιές ύψους 22.000 ευρώ και στη Φωκίδα δύο ζημιές με εκτιμώμενο ποσό 57.400 ευρώ.

Η μέση δηλωθείσα ζημιά στις ασφαλίσεις περιουσίας υπολογίζεται σε 39.656 ευρώ. Μετά την αφαίρεση των απαλλαγών, η συνολική εκτιμώμενη αποζημίωση διαμορφώνεται σε 6,35 εκατ. ευρώ.

Οι κατοικίες στην πρώτη θέση

Οι κατοικίες αποτέλεσαν τη μεγαλύτερη κατηγορία ως προς το πλήθος των ζημιών. Συνολικά καταγράφηκαν 123 περιστατικά, με την πρώτη εκτίμηση των αποζημιώσεων να φτάνει τα 4,85 εκατ. ευρώ. Από τις συγκεκριμένες ζημιές, οι 102 εντοπίστηκαν στην Αττική, όπου οι εκτιμώμενες αποζημιώσεις έφτασαν τα 4,44 εκατ. ευρώ. Η μέση δηλωθείσα ζημιά στις κατοικίες υπολογίζεται σε 39.442 ευρώ.

Στα ξενοδοχεία καταγράφηκαν οκτώ ζημιές, με προβλεπόμενες αποζημιώσεις 887.630 ευρώ. Έξι από τις περιπτώσεις εντοπίστηκαν στο Ρέθυμνο και δύο στην Κεφαλονιά. Η μέση δηλωθείσα ζημιά στα ξενοδοχεία διαμορφώθηκε σε 110.954 ευρώ.

Παράλληλα, δηλώθηκαν 22 ζημιές σε φωτοβολταϊκέςεγκαταστάσεις, με εκτίμηση αποζημιώσεων 411.944 ευρώ, έξι ζημιές σε εμπορικές εγκαταστάσεις, μία σε αγροτική εγκατάσταση και μία σε τεχνικό έργο.

Μεγάλες καμένες εκτάσεις

Οι πυρκαγιές επηρέασαν εκτεταμένες περιοχές. Στο Ρέθυμνο, οι φωτιές στις Μέλαμπες και την Πρέβελη επηρέασαν συνολικά περίπου 47.650 στρέμματα.

Στην Αττική και τη Βοιωτία, οι αρχικές δορυφορικές εκτιμήσεις κατέγραψαν περισσότερα από 130.000 στρέμματα καμένης έκτασης. Μεταγενέστερη ανάλυση για τη μεγάλη πυρκαγιά της Αττικοβοιωτίας υπολόγισε την καμένη έκταση σε 111.732 στρέμματα μέσα σε περίπου 91 ώρες.

Σύμφωνα με την ΕΑΕΕ, στη Δυτική Αττική έξι μεγάλες πυρκαγιές από το 2017 έως τον Αύγουστο του 2026 έχουν κάψει περισσότερα από 430.000 στρέμματα, εκ των οποίων περίπου 375.000 στρέμματα αφορούν δάση και δασικές εκτάσεις.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Περιουσίας, Μεταφορών και Αντασφαλίσεων της ΕΑΕΕ, Ερρίκος Μοάτσος, επισήμανε ότι οι συνολικές οικονομικές απώλειες από τις φυσικές καταστροφές είναι μεγαλύτερες από τις ασφαλισμένες ζημιές, λόγω του κενού ασφαλιστικής προστασίας που εξακολουθεί να υπάρχει στη χώρα. Όπως ανέφερε, μέρος του κόστους αποκατάστασης εξακολουθεί να επιβαρύνει τους ίδιους τους πληγέντες και τον κρατικό προϋπολογισμό.

Πάνω από 521.000 καλύψεις Αστικής Ευθύνης

Παράλληλα, αυξημένη κινητικότητα καταγράφηκε το 2025 και στον κλάδο της Γενικής Αστικής Ευθύνης και των Επαγγελματικών Ευθυνών. Σύμφωνα με την ετήσια έρευνα της ΕΑΕΕ, το πλήθος των συμβολαίων ανά κάλυψη ανήλθε σε 521.714, σημειώνοντας αύξηση 21,5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Η έρευνα βασίστηκε σε στοιχεία 22 ασφαλιστικών επιχειρήσεων, οι οποίες συγκεντρώνουν το 95,8% της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων του κλάδου. Κατά τη διάρκεια του 2025 δηλώθηκαν 8.500 ζημιές, ενώ οι πληρωθείσεςαποζημιώσεις ανήλθαν σε 3,004 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 26,2% σε ετήσια βάση. Το απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων στο τέλος του έτους διαμορφώθηκε σε 26,19 εκατ. ευρώ.

Η πρόεδρος της Επιτροπής Αστικής Ευθύνης και Επαγγελματικών Ευθυνών της ΕΑΕΕ, Θεανώ Τελωνιάτη, σημείωσε ότι η συγκεκριμένη ασφάλιση καλύπτει επιχειρήσεις και επαγγελματίες από τις οικονομικές συνέπειες λαθών ή παραλείψεων, αλλά και πελάτες, καταναλωτές και τρίτους που μπορεί να υποστούν ζημιά.

Όπως επισήμανε, η Αστική Ευθύνη λειτουργεί ως εργαλείο προστασίας τόσο για όσους παρέχουν υπηρεσίες ή διαθέτουν προϊόντα όσο και για όσους ενδέχεται να υποστούν ζημιά, ενώ η αύξηση των συμβολαίων και των αποζημιώσεων αποτυπώνει την ενισχυμένη ζήτηση για τη συγκεκριμένη κάλυψη.