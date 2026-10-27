Σε μία από τις μεγαλύτερες κινήσεις άντλησης κεφαλαίων στην ιστορία των διεθνών αγορών προχωρά η Meta, η οποία σχεδιάζει να συγκεντρώσει έως και 95 δισεκατομμύρια δολάρια μέσω της έκδοσης και διάθεσης νέων μετοχών, προκειμένου να χρηματοδοτήσει τις τεράστιες επενδύσεις της στην τεχνητή νοημοσύνη.

Το φιλόδοξο σχέδιο της μητρικής εταιρείας των Facebook, Instagram και WhatsApp προβλέπει την άντληση 35 δισ. δολαρίων μέσω δημόσιων προσφορών μετοχών, καθώς και επιπλέον 60 δισ. δολαρίων μέσω προγράμματος σταδιακής διάθεσης μετοχών στην αγορά.

Σύμφωνα με τους Financial Times, οι αμερικανικοί κολοσσοί ημιαγωγών Nvidia, AMD και Broadcom έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετάσχουν ως βασικοί επενδυτές, με τη συνολική συνεισφορά τους να μπορεί να φτάσει τα 5 δισ. δολάρια.

Πρόκειται για τρεις από τους σημαντικότερους προμηθευτές της Meta σε προηγμένα τσιπ και υπολογιστικά συστήματα, τα οποία αποτελούν βασικό εξοπλισμό για τη λειτουργία των κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης.

Η πιθανή συμμετοχή τους στη χρηματοδότηση αναδεικνύει τις στενές οικονομικές σχέσεις που διαμορφώνονται μεταξύ των εταιρειών που αναπτύσσουν τεχνολογίες AI και εκείνων που τους παρέχουν τον απαραίτητο εξοπλισμό.

Επενδύσεις εκατοντάδων δισεκατομμυρίων στην τεχνητή νοημοσύνη

Η πρωτοβουλία της Meta εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση στον τεχνολογικό κλάδο, καθώς οι μεγαλύτερες αμερικανικές εταιρείες αναζητούν ολοένα περισσότερα κεφάλαια για την κατασκευή κέντρων δεδομένων, την προμήθεια προηγμένων επεξεργαστών και την εξασφάλιση της ενέργειας που απαιτείται για τη λειτουργία τους.

Οι εταιρείες που διαχειρίζονται τεράστιες υποδομές υπολογιστικού νέφους, γνωστές ως «hyperscalers», εκτιμάται ότι θα δαπανήσουν συνολικά έως και 700 δισ. δολάρια μέσα στο 2026 για επενδύσεις σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Η Meta βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτής της επενδυτικής κούρσας, έχοντας προβλέψει κεφαλαιουχικές δαπάνες που θα μπορούσαν να φτάσουν τα 145 δισ. δολάρια φέτος.

Ωστόσο, το μέγεθος των απαιτούμενων επενδύσεων ασκεί ολοένα μεγαλύτερη πίεση στα οικονομικά της εταιρείας, καθώς οι δαπάνες για νέες εγκαταστάσεις και τεχνολογικό εξοπλισμό αυξάνονται ταχύτερα από τα διαθέσιμα κεφάλαια που παράγουν οι δραστηριότητές της.

Η ανησυχία των επενδυτών και η πτώση της μετοχής

Η ανακοίνωση του σχεδίου χρηματοδότησης έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης επιφυλακτικότητας στη Wall Street, με τους επενδυτές να αμφισβητούν κατά πόσο οι τεράστιες δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη θα μεταφραστούν σε ανάλογα οικονομικά οφέλη.

Οι ανησυχίες αυτές έχουν προκαλέσει πιέσεις στις μετοχές τεχνολογικών εταιρειών, ιδιαίτερα στον τομέα των ημιαγωγών. Ο δείκτης Nasdaq 100 έχει υποχωρήσει περισσότερο από 5% τον τελευταίο μήνα, αντανακλώντας την αυξανόμενη αβεβαιότητα γύρω από τη βιωσιμότητα της επενδυτικής έκρηξης στην AI.

Η μετοχή της Meta έκλεισε τη Δευτέρα με απώλειες 1,9%, ενώ την προηγούμενη Πέμπτη είχε καταγράψει πτώση περίπου 7%.

Είχε προηγηθεί η προειδοποίηση της διοίκησης ότι η εταιρεία θα χρειαστεί να συγκεντρώσει εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια τα επόμενα χρόνια για να υποστηρίξει τα σχέδιά της στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Παρά τις επιφυλάξεις των αγορών, η Meta υποστηρίζει ότι οι επενδύσεις της στην AI αποφέρουν ήδη μετρήσιμα αποτελέσματα, συμβάλλοντας στην αύξηση της αλληλεπίδρασης των χρηστών, στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαφημίσεων και στην ενίσχυση των εσόδων της.