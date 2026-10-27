Σε μπαράζ σαρωτικών ελέγχων και στην επιβολή αυστηρών προστίμων προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς, βάζοντας στο στόχαστρο τις παραβάσεις των εμπόρων και προστατεύοντας στην πράξη τους καταναλωτές. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, από την 1η έως και την 26η Οκτωβρίου 2026 βεβαιώθηκαν πρόστιμα που αγγίζουν συνολικά τα 659.647 ευρώ.



Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί εντείνουν την παρουσία τους στο εμπόριο, στέλνοντας σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι σε όσους παρανομούν σε βάρος των καταναλωτών.

Ειδικότερα, επιβλήθηκε πρόστιμο 165.897 ευρώ στην επιχείρηση ΤΣΕΡΝΟΣ για υπέρβαση του επιτρεπόμενου Περιθωρίου Μικτού Κέρδους σε 43 κωδικούς προϊόντων στην κατηγορία του κρέατος.



Η διαπιστωθείσα υπέρβαση αφορά την περίοδο από τις 13 Μαρτίου έως τις 3 Απριλίου 2026.



Παράλληλα, επιβλήθηκε πρόστιμο 120.000 ευρώ στην επιχείρηση ηλεκτρονικού εμπορίου Γαβριήλογλου για παραβάσεις της νομοθεσίας προστασίας του καταναλωτή.



Επιπλέον, επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 127.500 ευρώ για παραβάσεις της νομοθεσίας της αγοράς και 246.250 ευρώ για παραβάσεις που σχετίζονται με απομιμητικά προϊόντα.



Στο πλαίσιο των ελέγχων για τα απομιμητικά προϊόντα, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν 40.966 τεμάχια, σύμφωνα με την ανακοίνωση, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.