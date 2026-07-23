Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν νέα άνοδο στις διεθνείς αγορές, καθώς η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή τροφοδοτεί τους φόβους για προβλήματα στον παγκόσμιο εφοδιασμό ενέργειας.

Το συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent ενισχύθηκε κατά 1,93 δολάρια, ή περίπου 2%, διαμορφούμενο στα 96 δολάρια ανά βαρέλι στις 00:11 GMT, επίπεδο που αποτελεί το υψηλότερο από τις 8 Ιουνίου.

Την ίδια ώρα, ανοδικά κινήθηκε και το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI), το οποίο κέρδισε 1,44 δολάρια ή 1,7%, φτάνοντας στα 88,27 δολάρια το βαρέλι.

Η νέα άνοδος έρχεται σε συνέχεια της ισχυρής ανόδου που σημειώθηκε στην προηγούμενη συνεδρίαση, όταν το Brent έκλεισε στα 94,07 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας κέρδη άνω των 3 δολαρίων, ενώ το WTI ενισχύθηκε κατά σχεδόν 3%.