Με την αγορά κατοικίας να παραμένει υπό πίεση από τις υψηλές τιμές πώλησης και τα ακριβά ενοίκια, το οικονομικό επιτελείο προσανατολίζεται στη διατήρηση ενός πλέγματος φορολογικών και στεγαστικών παρεμβάσεων και μετά το τέλος του 2026. Αντί να αποσύρει μέτρα που εφαρμόστηκαν τα προηγούμενα χρόνια για τη στήριξη της αγοράς, εξετάζει την παράτασή τους, επιδιώκοντας να αποφευχθούν νέες επιβαρύνσεις για αγοραστές, ιδιοκτήτες και κατασκευαστές.

Στο τραπέζι βρίσκονται η συνέχιση της αναστολής του ΦΠΑ στα νεόδμητα, η διατήρηση του «παγώματος» του φόρου υπεραξίας, η επέκταση των περιορισμών στις νέες βραχυχρόνιες μισθώσεις, καθώς και η παράταση των φορολογικών κινήτρων για ανακαινίσεις και για τη διάθεση κατοικιών στη μακροχρόνια μίσθωση.

Οι παρεμβάσεις που εξετάζονται

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο τραπέζι βρίσκονται τα εξής:

Παράταση της αναστολής του ΦΠΑ 24% στα νεόδμητα. Η αναστολή του ΦΠΑ στις πωλήσεις νεόδμητων κατοικιών συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες να παραταθεί και το 2027. Με το ισχύον καθεστώς, οι αγοραστές επιβαρύνονται μόνο με φόρο μεταβίβασης 3%, γεγονός που περιορίζει αισθητά το κόστος απόκτησης κατοικίας και στηρίζει την οικοδομική δραστηριότητα. Νέα παράταση για τον φόρο υπεραξίας. Στο ίδιο πλαίσιο εξετάζεται η συνέχιση της αναστολής του φόρου υπεραξίας 15% στις μεταβιβάσεις ακινήτων. Πρόκειται για φόρο που έχει θεσπιστεί αλλά ουδέποτε εφαρμόστηκε, καθώς εκτιμάται ότι θα λειτουργούσε αποτρεπτικά στις αγοραπωλησίες. Δεν αποκλείεται, μάλιστα, να ληφθεί απόφαση για την οριστική κατάργησή του. Διατήρηση των περιορισμών στα Airbnb. Το οικονομικό επιτελείο δεν φαίνεται διατεθειμένο να άρει τους περιορισμούς στις νέες βραχυχρόνιες μισθώσεις. Αντίθετα, εξετάζεται η παράταση της αναστολής έκδοσης νέων αδειών στο κέντρο της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, αλλά και η επέκταση του μέτρου σε επιπλέον περιοχές όπου η εξάπλωση των Airbnb έχει περιορίσει τη διαθεσιμότητα κατοικιών και έχει αυξήσει σημαντικά τα ενοίκια. Παράταση των αφορολόγητων ενοικίων. Στο τραπέζι βρίσκεται και η επέκταση του μέτρου που προβλέπει τριετή απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος για ιδιοκτήτες οι οποίοι διαθέτουν στην αγορά κατοικίες που παρέμεναν κλειστές ή μετατρέπουν ακίνητα από τη βραχυχρόνια στη μακροχρόνια μίσθωση. Με το ισχύον καθεστώς, η σχετική προθεσμία λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2026. Η απαλλαγή αφορά κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα που παρέμεναν κενές για τουλάχιστον τρία χρόνια ή χρησιμοποιούνταν σε βραχυχρόνια μίσθωση. Για οικογένειες με περισσότερα από δύο παιδιά, το ανώτατο όριο επιφάνειας αυξάνεται κατά 20 τετραγωνικά μέτρα για κάθε επιπλέον τέκνο. Συνέχιση της έκπτωσης φόρου για ανακαινίσεις. Παράταση εξετάζεται και για το φορολογικό κίνητρο που παρέχει έκπτωση φόρου έως 16.000 ευρώ σε ορίζοντα πενταετίας για δαπάνες ανακαίνισης κατοικιών. Το μέτρο ολοκληρώνεται στο τέλος του 2026, ωστόσο στο υπουργείο Οικονομικών θεωρούν ότι η διατήρησή του μπορεί να συμβάλει τόσο στην αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος όσο και στην αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών.

Οι αντικειμενικές αξίες

Σε δεύτερο χρόνο αναμένεται να ανοίξει και ο φάκελος των αντικειμενικών αξιών. Οι τιμές ζώνης παραμένουν αμετάβλητες από τον Ιούνιο του 2021, την ώρα που οι εμπορικές αξίες έχουν καταγράψει ισχυρή άνοδο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι τιμές των κατοικιών έχουν αυξηθεί κατά περισσότερο από 65% πανελλαδικά από το 2021, με αποτέλεσμα να έχει διευρυνθεί σημαντικά η απόσταση μεταξύ αντικειμενικών και εμπορικών αξιών, κυρίως στις περιοχές υψηλής ζήτησης.