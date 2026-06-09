Στα 5,9 δισ. ανήλθαν πέρυσι οι αποστολές δεμάτων χαμηλής αξίας προς την ΕΕ, καταγράφοντας αύξηση 26% σε σχέση με το 2024, ενώ το 93% των εισαγωγών αυτών προήλθε από την Κίνα, σύμφωνα με στοιχεία της Κομισιόν, τα οποία και παραθέτει σε σημερινή ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πλεκτικής και Ετοίμου Ενδύματος (ΣΕΠΕΕ).

Οι αποστολές μικρών δεμάτων, αξίας κάτω των 150 ευρώ («παραλαβές χαμηλής αξίας» – LVC), αυξήθηκαν κατά 75% την περίοδο 2022-2023 και στη συνέχεια διπλασιάστηκαν μεταξύ 2023 και 2024, φθάνοντας τα 4,7 δισ. δέματα. Παρά τον τεράστιο όγκο τους, αντιπροσωπεύουν μόλις το 2,1% της συνολικής αξίας των εισαγόμενων προϊόντων, καθώς η μέση αξία τους διαμορφώνεται σε λιγότερο από 9 ευρώ ανά δέμα.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του ΣΕΠΕΕ, η προαναφερόμενη εξέλιξη αποτυπώνει τη συνεχή διεύρυνση του ηλεκτρονικού εμπορίου και την κυριαρχία διεθνών πλατφορμών πολύ χαμηλού κόστους, όπως οι Temu και Shein, οι οποίες έχουν ενισχύσει σημαντικά τη θέση τους στην ευρωπαϊκή αγορά.

Σε όρους όγκου, μετά την Κίνα με ποσοστό 93%, ακολουθούν το Ηνωμένο Βασίλειο με 2%, οι Ηνωμένες Πολιτείες με 1% και οι υπόλοιπες χώρες με 4%. Σε αξία, το μερίδιο της Κίνας ανέρχεται στο 78%, έναντι 7% του Ηνωμένου Βασιλείου, 3% των ΗΠΑ και 12% των λοιπών χωρών.

Ο ΣΕΠΕΕ σημειώνει ότι οι τελωνειακές αρχές της ΕΕ βρίσκονται αντιμέτωπες με μια πρωτοφανή αύξηση της διακίνησης προϊόντων μέσω διαδικτύου απευθείας προς τους καταναλωτές, γεγονός που εντείνει τις ανάγκες ελέγχου και εποπτείας της αγοράς.

Στο πλαίσιο αυτό, οι ευρωπαϊκές αρχές προχωρούν στην ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών και όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΣΕΠΕΕ, από τις αρχές Ιουλίου 2026 θα επιβάλλεται τέλος 3 ευρώ ανά δέμα χαμηλής αξίας που εισάγεται στην ΕΕ. Το μέτρο χαρακτηρίζεται μεταβατικό, καθώς προβλέπεται να αντικατασταθεί στο μέλλον από την επιβολή δασμών και στις συγκεκριμένες αποστολές.

Μεταξύ άλλων, ο ΣΕΠΕΕ επισημαίνει στην ανακοίνωσή του ότι η ταχεία ανάπτυξη των διαδικτυακών αγορών οφείλεται στη μεγάλη ποικιλία προϊόντων, τις ανταγωνιστικές τιμές, την ευκολία των συναλλαγών και το χαμηλό κόστος παράδοσης, παράγοντες που συνεχίζουν να ενισχύουν τη διείσδυση του ηλεκτρονικού εμπορίου στην ευρωπαϊκή αγορά.