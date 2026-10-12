Επτά γερουσιαστές από το Ρεπουμπλικανικό και το Δημοκρατικό Κόμμα καλούν τον Ντόναλντ Τραμπ να ανακαλέσει «άμεσα» την απόφασή του να επιτρέψει τις εισαγωγές ρωσικού ντίζελ στις ΗΠΑ, κατηγορώντας την κυβέρνησή του ότι παραβιάζει την ομοσπονδιακή νομοθεσία και προσφέρει στη Μόσχα οικονομική ανάσα, ενώ συνεχίζει τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας.

Σε κοινή ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα την Κυριακή, οι γερουσιαστές επικαλέστηκαν την απαγόρευση εισαγωγών ρωσικών ενεργειακών προϊόντων που θέσπισε το Κογκρέσο το 2022, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση του Αμερικανού προέδρου έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τον συγκεκριμένο νόμο. «Η απόφαση του προέδρου Τραμπ να επιτρέψει τις εισαγωγές ρωσικού ντίζελ στις ΗΠΑ έρχεται σε άμεση αντίθεση με αυτόν τον νόμο», ανέφεραν χαρακτηριστικά. Παράλληλα, υποστήριξαν ότι η κυβέρνηση δεν διαβουλεύτηκε με το Κογκρέσο ούτε υπέβαλε κάποια αιτιολόγηση για την απόφασή της, όπως προβλέπει η νομοθεσία.

Την έκκληση υπογράφουν τέσσερις Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές, η Σούζαν Κόλινς από το Μέιν, η Λίζα Μαρκόφσκι από την Αλάσκα, ο Τομ Τίλις από τη Βόρεια Καρολίνα και ο Τζον Κέρτις από τη Γιούτα, καθώς και τρεις Δημοκρατικοί, η Τζιν Σαχίν από το Νιου Χάμσαϊρ, ο Ρίτσαρντ Μπλούμενταλ από το Κονέκτικατ και ο Ρον Γουάιντεν από το Όρεγκον. Η Σαχίν είναι η κορυφαία εκπρόσωπος των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας.

Η συμφωνία Τραμπ – Πούτιν για το ρωσικό ντίζελ

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι η Ρωσία θα προμηθεύσει «εκατοντάδες χιλιάδες τόνους ντίζελ στην αμερικανική και την παγκόσμια αγορά», έπειτα από συνομιλία που είχε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Στη συνέχεια, το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ εξέδωσε γενική άδεια που επιτρέπει τις εισαγωγές ρωσικού ντίζελ στη χώρα έως τον Απρίλιο του 2027.

Η απόφαση ελήφθη σε μια περίοδο κατά την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος προσπαθεί να περιορίσει τις τιμές των καυσίμων ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ. Ο πόλεμος με το Ιράν, ο οποίος βρίσκεται πλέον στον έβδομο μήνα του, συμβάλλει στην αύξηση του κόστους. Σύμφωνα με την ΑΑΑ, τον Σεπτέμβριο η μέση τιμή του ντίζελ έφτασε στο ιστορικό υψηλό των 6,53 δολαρίων ανά γαλόνι.

Οι επτά γερουσιαστές υπογράμμισαν ότι οι ΗΠΑ δεν θα πρέπει να ενισχύουν οικονομικά τη Ρωσία όσο συνεχίζονται οι επιθέσεις κατά της Ουκρανίας. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα πρέπει να προσφέρουν στον Πούτιν οικονομική ανάσα, ενώ η Ρωσία συνεχίζει να σκοτώνει Ουκρανούς αμάχους», ανέφεραν στην ανακοίνωσή τους, καταλήγοντας: «Η κυβέρνηση πρέπει να ανακαλέσει άμεσα την απόφασή της».

Οι αντιδράσεις για τη νομιμότητα της απόφασης

Ο Ρεπουμπλικανός Τομ Τίλις, ο οποίος συχνά διαφωνεί με την κυβέρνηση Τραμπ, είχε ήδη αμφισβητήσει τη νομιμότητα της συμφωνίας την Κυριακή, μιλώντας στην εκπομπή «Meet the Press» του NBC. Ο γερουσιαστής αναφέρθηκε στις προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος του 2022 για την άρση της απαγόρευσης εισαγωγών, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η πλήρης αποχώρηση των ρωσικών δυνάμεων από την Ουκρανία.

«Πιστεύω ότι υπάρχει βάσιμη επιχειρηματολογία για να υποστηρίξει κανείς ότι ο πρόεδρος δεν τηρεί τον νόμο», δήλωσε ο Τίλις, προσθέτοντας: «Ήμασταν απολύτως σαφείς ότι η Ρωσία είναι ο επιτιθέμενος. Η Ρωσία είναι εκείνη που μπορεί να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο, αποχωρώντας από τα εδάφη που έχει καταλάβει».

Απαντώντας στις προηγούμενες επικρίσεις του γερουσιαστή, ο Λευκός Οίκος παρέπεμψε το Politico σε ανάρτηση του Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social, στην οποία ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΚΕΧΕΙΡΙΑ στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας». Ωστόσο, δεν παρουσίασε λεπτομέρειες ή αποδεικτικά στοιχεία που να επιβεβαιώνουν ότι η Μόσχα είχε συμφωνήσει σε μια τέτοια εκεχειρία.

Ο Λευκός Οίκος δεν είχε απαντήσει άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό της κοινής ανακοίνωσης των επτά γερουσιαστών.

Η συμφωνία επισκίασε τις συνομιλίες ΗΠΑ – Ουκρανίας

Η συμφωνία για τις εισαγωγές ρωσικού ντίζελ επισκίασε επίσης τις συνομιλίες που είχαν την Παρασκευή στο Μαϊάμι Αμερικανοί και Ουκρανοί διαπραγματευτές.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε ότι η χαλάρωση των κυρώσεων χωρίς μια συμφωνία που θα διασφαλίζει τη διαρκή αποκλιμάκωση της έντασης θα έστελνε μήνυμα αδυναμίας.