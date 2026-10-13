Η Ουάσιγκτον επιχειρεί να μετατρέψει τη χαλάρωση των περιορισμών στις ρωσικές εξαγωγές καυσίμων σε διπλωματικό εργαλείο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του Reuters, η αμερικανική πρωτοβουλία προκαλεί έντονες επιφυλάξεις στο Κίεβο, που φοβάται ότι η Μόσχα θα αποκομίσει οικονομικά οφέλη χωρίς να προχωρήσει σε ουσιαστικές παραχωρήσεις.

Μια νέα προσέγγιση απέναντι στη Ρωσία φαίνεται πως υιοθετεί η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, επιδιώκοντας να ξεπεράσει το αδιέξοδο στις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Στο επίκεντρο της αμερικανικής στρατηγικής βρίσκεται η συμφωνία που επιτρέπει την επανέναρξη εξαγωγών ρωσικού ντίζελ, την οποία η Ουάσιγκτον αντιμετωπίζει όχι μόνο ως παρέμβαση στην αγορά ενέργειας, αλλά και ως πιθανό κίνητρο για τη Μόσχα.

Όπως αποκαλύπτει το Reuters, επικαλούμενο τρεις πηγές με γνώση των σχετικών συζητήσεων, Αμερικανοί αξιωματούχοι εξήγησαν στην ουκρανική πλευρά ότι η ενεργειακή συμφωνία αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας να πειστεί ο Βλαντίμιρ Πούτιν να επιστρέψει στις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Η συγκεκριμένη προσέγγιση παρουσιάστηκε την Παρασκευή, κατά τη διάρκεια συνάντησης στο Μαϊάμι, στην οποία συμμετείχαν ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του Αμερικανού προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ.

Σύμφωνα με δύο από τις πηγές του πρακτορείου, οι Αμερικανοί διαπραγματευτές παραδέχθηκαν στους Ουκρανούς συνομιλητές τους ότι ο Ρώσος πρόεδρος δεν εμφανίζεται επί του παρόντος διατεθειμένος να διαπραγματευτεί τον τερματισμό της σύγκρουσης, η οποία διαρκεί ήδη τεσσεράμισι χρόνια.

Ωστόσο, εκτίμησαν ότι η πρόσφατη συμφωνία για το ντίζελ θα μπορούσε να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την επανεκκίνηση των τριμερών επαφών.

Μία τρίτη πηγή ανέφερε ότι η αμερικανική πλευρά θεωρεί πως η συμφωνία μπορεί να «μαλακώσει» τη στάση της Μόσχας, καθώς στέλνει το μήνυμα ότι ο Τραμπ είναι πρόθυμος να προχωρήσει σε συμφωνίες με τη Ρωσία.

Συμφωνία για περισσότερα από 2,25 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ

Η ενεργειακή συμφωνία προβλέπει τη διάθεση περισσότερων από 2,25 εκατομμυρίων βαρελιών ρωσικού ντίζελ στην αμερικανική και τη διεθνή αγορά, έπειτα από προσωρινή χαλάρωση των αμερικανικών περιορισμών στις εισαγωγές ρωσικών καυσίμων.

Ο Τραμπ υπερασπίστηκε τη Δευτέρα την απόφασή του, χαρακτηρίζοντάς την «τη σωστή επιλογή για τον αμερικανικό λαό».

Ο Λευκός Οίκος υποστηρίζει ότι η αύξηση της διαθέσιμης ποσότητας καυσίμων θα συμβάλει στην αποκλιμάκωση των τιμών ενέργειας στις ΗΠΑ, σε μια περίοδο κατά την οποία το αυξημένο κόστος αποτελεί σημαντικό πολιτικό πρόβλημα για τους Ρεπουμπλικανούς ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

Πάντως, ειδικοί του ενεργειακού τομέα αμφισβητούν ότι η συγκεκριμένη ποσότητα μπορεί να επηρεάσει ουσιαστικά τις τιμές. Όπως επισημαίνουν, το επιπλέον ντίζελ αντιστοιχεί σε λιγότερο από μία ημέρα κατανάλωσης μόνο για τον αμερικανικό τομέα μεταφορών.

Παράλληλα, η απόφαση έχει προκαλέσει αντιδράσεις στο εσωτερικό των ΗΠΑ, με ορισμένους βουλευτές να προειδοποιούν ότι τα πρόσθετα έσοδα ενδέχεται να ενισχύσουν τη δυνατότητα της Ρωσίας να συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία.

Το αίτημα προς το Κίεβο για τα ρωσικά διυλιστήρια

Η αμερικανική πρωτοβουλία συνδέεται και με την προσπάθεια περιορισμού των ουκρανικών επιθέσεων εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων στη ρωσική επικράτεια.

Κατά τη συνάντηση στο Μαϊάμι, ο Κούσνερ επανέλαβε ότι ο Τραμπ επιθυμεί να σταματήσουν τα ουκρανικά πλήγματα σε ρωσικά διυλιστήρια, αίτημα που, σύμφωνα με τις πηγές του Reuters, έχει διατυπωθεί επανειλημμένα από την αμερικανική κυβέρνηση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αποδίδει μέρος της αύξησης των διεθνών τιμών καυσίμων στις συγκεκριμένες επιθέσεις. Ωστόσο, οι περισσότεροι ειδικοί θεωρούν ότι ο πόλεμος στο Ιράν αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα πίσω από την ενεργειακή ακρίβεια.

Η λογική της Ουάσιγκτον είναι ότι μια ουκρανική αναστολή των επιθέσεων, σε συνδυασμό με την αμερικανική συμφωνία για το ντίζελ, θα μπορούσε να αποτελέσει βάση για την άσκηση διπλωματικής πίεσης προς τη Μόσχα.

Όπως εξήγησε μία από τις πηγές, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν στη συνέχεια να επισημάνουν στη ρωσική πλευρά ότι η Ουκρανία σταμάτησε τα πλήγματα και η Ουάσιγκτον επέτρεψε τις εξαγωγές καυσίμων, ζητώντας από το Κρεμλίνο να ανταποκριθεί με μια αντίστοιχη κίνηση.

Δυσπιστία από την Ουκρανία – Οι φόβοι για οικονομική ενίσχυση της Μόσχας

Η προσέγγιση των Αμερικανών δεν φαίνεται να έχει πείσει το Κίεβο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Reuters, οι Ουκρανοί αξιωματούχοι αντιμετώπισαν με σκεπτικισμό την ιδέα ότι εμπορικές συμφωνίες και οικονομικά ανταλλάγματα μπορούν να οδηγήσουν τη Ρωσία σε αλλαγή στάσης.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει επιχειρήσει και στο παρελθόν να δημιουργήσει κίνητρα για τη Μόσχα, εξετάζοντας μεταξύ άλλων την άρση κυρώσεων και πιθανές συμφωνίες για την αξιοποίηση ορυκτών πόρων.

Οι πρωτοβουλίες αυτές, ωστόσο, δεν έχουν οδηγήσει σε ουσιαστική μεταβολή των ρωσικών απαιτήσεων ούτε στην αποδοχή μιας συνολικής εκεχειρίας.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει ήδη επικρίνει τη συμφωνία για το ρωσικό ντίζελ, χαρακτηρίζοντάς την «αδύναμη απόφαση» και «δώρο στον Πούτιν».

Από την πλευρά του, ο Τραμπ συνέχισε να ασκεί πίεση στον Ουκρανό πρόεδρο, υποστηρίζοντας το Σάββατο ότι είχε πολλές ευκαιρίες να επιτύχει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ ζήτησε από τους Ουκρανούς να εκλέξουν νέο πρόεδρο.

Το Ντονμπάς παραμένει βασικό εμπόδιο

Παρά τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον, το εδαφικό ζήτημα εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα εμπόδια για οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία.

Πρόσωπο με γνώση των θέσεων του Κρεμλίνου ανέφερε στο Reuters ότι ο Πούτιν θα επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις μόνο εφόσον εξασφαλίσει τον έλεγχο του υπόλοιπου 11% του Ντονμπάς, ώστε να μπορέσει να παρουσιάσει μια τέτοια εξέλιξη στο εσωτερικό της Ρωσίας ως νίκη.

Η Ουκρανία, ωστόσο, έχει καταστήσει σαφές ότι δεν πρόκειται να παραχωρήσει επιπλέον εδάφη στη Μόσχα.

Το Κίεβο θεωρεί ότι το ενδεχόμενο παγώματος της σύγκρουσης κατά μήκος των σημερινών γραμμών του μετώπου θα μπορούσε να αποτελέσει αφετηρία για μια συμφωνία, χωρίς αυτό να συνεπάγεται αναγνώριση των ρωσικών εδαφικών διεκδικήσεων.

Χωρίς συμφωνία ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες στο Μαϊάμι

Οι συζητήσεις στη Φλόριντα διήρκεσαν αρκετές ώρες και δεν περιορίστηκαν στο ζήτημα των καυσίμων.

Στην ατζέντα βρέθηκαν επίσης οι εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία, η χρηματοδότηση της μεταπολεμικής ανοικοδόμησης και η ανάγκη να παρουσιάσει το Κίεβο πιο συγκεκριμένο πλαίσιο για μελλοντικές επενδύσεις.

Στη συνάντηση συμμετείχαν και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, ενώ εκπρόσωποι της Παγκόσμιας Τράπεζας συνδέθηκαν μέσω τηλεδιάσκεψης.

Οι Γουίτκοφ και Κούσνερ υπενθύμισαν στους Ουκρανούς συνομιλητές τους τη στρατιωτική βοήθεια και την υποστήριξη σε επίπεδο πληροφοριών που έχουν προσφέρει οι ΗΠΑ.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις πηγές του πρακτορείου, δεν διατυπώθηκε απειλή διακοπής της αμερικανικής υποστήριξης σε περίπτωση που η Ουκρανία αρνούνταν να σταματήσει τις επιθέσεις στα ρωσικά διυλιστήρια.

Η ουκρανική αντιπροσωπεία αποχώρησε χωρίς να δεσμευτεί επισήμως σε κάποια συμφωνία. Εμφανίστηκε, πάντως, διατεθειμένη να εξετάσει μια αμοιβαία εκεχειρία στον ενεργειακό τομέα, υπό την προϋπόθεση ότι η Ρωσία θα τηρήσει αντίστοιχη στάση.

Η εκεχειρία που ανακοίνωσε ο Τραμπ και τα νέα ρωσικά πλήγματα

Την Κυριακή, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι είχε επιτευχθεί συμφωνία για την παύση των επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Ωστόσο, καμία από τις δύο εμπόλεμες πλευρές δεν επιβεβαίωσε την ύπαρξη τέτοιας συμφωνίας.

Μάλιστα, τη Δευτέρα η Ρωσία πραγματοποίησε νέες επιθέσεις εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων στην Ουκρανία, με τον Ζελένσκι να καταγγέλλει ότι τουλάχιστον έξι στόχοι επλήγησαν.

Την ίδια στιγμή, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, απέρριψε την ουκρανική πρόταση για πλήρη κατάπαυση του πυρός διάρκειας 60 ημερών.

Οι εξελίξεις αυτές ενισχύουν τις αμφιβολίες για το κατά πόσο η Μόσχα είναι διατεθειμένη να προχωρήσει σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις.

Παρότι ο Τραμπ εξακολουθεί να υποστηρίζει δημοσίως ότι ο Πούτιν επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου, οι εκτιμήσεις που μετέφεραν οι Αμερικανοί απεσταλμένοι στους Ουκρανούς αξιωματούχους φαίνεται να διαφοροποιούνται από αυτή τη θέση.

Η ρωσική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον και η ουκρανική προεδρία δεν απάντησαν άμεσα στα αιτήματα του Reuters για σχολιασμό.