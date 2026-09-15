Μια μητέρα πέθανε από 300 τσιμπήματα μελισσών, καθώς θυσίασε τη ζωή της για να προστατεύσει το 3 ετών παιδί της από το σμήνος των εντόμων.

Η 45χρονη δικαστής Ογιούκι Ραμίρεζ Μπουρσιάγκα βρισκόταν μαζί με τον γιο της, Ματίας, έξω από ένα αθλητικό συγκρότημα στο Μεξικό, όταν σμήνος μελισσών -για άγνωστο λόγο- επιτέθηκε στον κόσμο.

Στο σημείο επικράτησε πανικός, με τουλάχιστον 11 άτομα να τραυματίζονται, μεταξύ των οποίων και τραυματιοφορείς που έσπευσαν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες.

🇲🇽 Zacatecas, Mexico — 45-year-old Magistrate Oyuki Ramírez Burciaga died after a savage bee swarm attack on May 12.



The judicial official was at a local sports tournament when hundreds of bees suddenly attacked. She used her own clothing to shield her 3-year-old son and tried… pic.twitter.com/Zhp3cjKRxx — World Wide Leak (@leaklive1) May 16, 2026

Η γυναίκα, για να προστατεύσει το παιδί της, καθώς δεν μπορούσε να απομακρυνθεί, έβγαλε το μπουφάν της και τύλιξε τον γιο της, με αποτέλεσμα να μείνει η ίδια εκτεθειμένη.

Σύμφωνα με τη Daily Star, η Ραμίρεζ δέχτηκε περισσότερα από 300 τσιμπήματα, με βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να τη δείχνουν να καλεί σε βοήθεια.

Η γυναίκα οδηγήθηκε αμέσως στο νοσοκομείο, όμως υπέστη αναφυλακτικό σοκ και τις επόμενες ημέρες η κατάστασή της επιδεινώθηκε. Για εννέα ημέρες έδωσε μάχη στην εντατική, αλλά κατέληξε, καθώς οι επιπλοκές ήταν σοβαρές.