Έπειτα από μια ανήσυχη ηρεμία που δεν κράτησε παρά μερικά 24ωρα στη Μέση Ανατολή, ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι αναχαίτισε ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους και κατόπιν πως εξαπέλυσε, μαζί με τη Σαουδική Αραβία, βομβαρδισμούς στο Ιράκ εναντίον παραστρατιωτικών ομάδων προσκείμενων στο Ιράν, εξελίξεις που πυροδότησαν ξανά άλμα των τιμών του πετρελαίου στις αγορές.

«Αμερικανικά και σαουδαραβικά μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν πολλές επιμελητειακές εγκαταστάσεις και αποθήκες όπλων τρομοκρατών στο ανατολικό Ιράκ», ανέφερε το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»), διαμηνύοντας στο Ιράν και ένοπλες οργανώσεις που πρόσκεινται σε αυτό να «σταματήσουν τις επιθέσεις τους» αν θέλουν «να αποφύγουν περαιτέρω ανταπόδοση των ΗΠΑ».

Από την πλευρά του, το σαουδαραβικό υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε ότι η αεροπορία του βασιλείου συμμετείχε σε βομβαρδισμούς με στόχο «παραστρατιωτικές ομάδες πιστές στο Ιράν» στην ιρακινή επικράτεια, που κατ’ αυτό ενέχονταν σε επιθέσεις με drones εναντίον πετρελαϊκών εγκαταστάσεων στη Σαουδική Αραβία.

Η Σαουδική Αραβία είχε ήδη λόγο για παρόμοιες επιθέσεις τη Δευτέρα, απαιτώντας το Ιράκ να εμποδίσει τη χρήση της επικράτειάς του για να διεξάγονται επιθέσεις εναντίον της.

Η κυβέρνηση στη Βαγδάτη ανακοίνωσε πως άρχισε να διενεργεί έρευνα, ωστόσο η «Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ», στην οποία είναι ενταγμένες διάφορες ένοπλες παρατάξεις προσκείμενες στην Τεχεράνη, διέψευσε πως ενέχεται σε οποιαδήποτε επίθεση εναντίον της Σαουδικής Αραβίας.

Νωρίτερα, η CENTCOM ανακοίνωσε ότι «αναχαιτίστηκαν επιτυχώς» βαλλιστικοί πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν — χωρίς να δώσει συγκεκριμένο αριθμό —, στο πλαίσιο «απόπειρας αιφνιδιαστικής επίθεσης εναντίον αμερικανικών δυνάμεων σε βάσεις στη Μέση Ανατολή», χωρίς να ξεκαθαρίσει πού ακριβώς.

Η Τεχεράνη δεν επιβεβαίωσε, άμεσα τουλάχιστον, πως διεξήγαγε επιθέσεις εναντίον των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ.

Η αναζωπύρωση των εχθροπραξιών προκάλεσε αναπήδηση των τιμών του πετρελαίου. Περί τις 04:55 (ώρα Ελλάδας), το βαρέλι της βορειοαμερικανικής ποικιλίας WTI άλλαζε χέρια έναντι 83 δολαρίων (+4,72%), αυτό του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας, ποικιλίας αναφοράς διεθνώς, έναντι 88,04 δολαρίων (+4,70%).

Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν, ανακοίνωσαν στο μεταξύ τις πρώτες πρωινές ώρες πως έπληξαν τρία πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια που προσπαθούσαν να διασχίσουν το στρατηγικής σημασίας στενό του Ορμούζ, ανέφερε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim. Τα τρία πλοία αψήφησαν τις προειδοποιήσεις του ναυτικού του σώματος αυτού και συνέχισαν την πορεία τους, αλλά αναγκάστηκαν να σταματήσουν όταν «χτυπήθηκαν», κατά το κείμενο που μετέδωσε το πρακτορείο.

Χθες, οι Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν με βαλλιστικούς πυραύλους σαουδαραβικό πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο στην Ερυθρά Θάλασσα, κατηγορώντας το ότι «παραβίασε τον ναυτικό αποκλεισμό» που λένε πως επιβάλλουν στο βασίλειο.

Η συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου

Η ένοπλη σύρραξη ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν εξαπλώθηκε τελευταία σε άλλο μέτωπο, όπου επικρατούσε σχετική ηρεμία από το 2022, ανάμεσα στο κίνημα ανταρτών Χούθι της Υεμένης, που πρόσκειται στο Ιράν, και τη Σαουδική Αραβία, που είναι ο βασικός υποστηρικτής της υεμενίτικης κυβέρνησης που εναντιώνεται στο κίνημα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε χθες στον Λευκό Οίκο τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ήταν η πρώτη συνάντησή τους διά ζώσης αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή την 28η Φεβρουαρίου.

«Είχαμε μια πολύ καλή συνάντηση! Προφανώς, συζητήθηκαν πολλά σημαντικά θέματα», περιορίστηκε να αναφέρει ο κ. Τραμπ μέσω Truth Social.

Σε βίντεο που δημοσιοποίησε μετά τη συνάντησή τους, ο κ. Νετανιάχου από την πλευρά του διαβεβαίωσε πως είχε την «καλύτερη» συζήτηση με τον κ. Τραμπ, που απασχόλησε κυρίως ο «κοινός στόχος» τους να «εξασφαλίσουν πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα».

Η Ισλαμική Δημοκρατία αρνείται εδώ και δεκαετίες ότι έχει τέτοιο σκοπό.

Η συνάντηση κεκλεισμένων των θυρών διήρκεσε περίπου μιάμιση ώρα. Οι ηγέτες δεν έκαναν δηλώσεις στον Τύπο κατόπιν· φρόντισαν να μη διαρρεύσει η παραμικρή πληροφορία για διαφωνίες ανάμεσά τους.

Το Ισραήλ, το οποίο εξαπέλυσε μαζί με τις ΗΠΑ την επίθεση εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου, πυροδοτώντας τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, δεν ενεπλάκη στο νέο κύμα εχθροπραξιών από τις αρχές Ιουλίου.

Η επίσκεψη του κ. Νετανιάχου καταγράφηκε σε ευαίσθητη περίοδο. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός θα διεκδικήσει νέα θητεία στις βουλευτικές εκλογές της 27ης Οκτωβρίου. Δημοσκοπήσεις τον θέλουν να αντιμετωπίζει δυσκολίες. Από την άλλη, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει μπροστά του τις βουλευτικές εκλογές του μέσου της θητείας του τον Νοέμβριο, στις οποίες διακυβεύεται ο έλεγχος και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου, όπου οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν ισχνές πλειοψηφίες.

Η σχέση των κ.κ. Τραμπ και Νετανιάχου πέρασε τρικυμία τον Απρίλιο, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων που οδήγησαν στην πρώτη κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στις δυνάμεις της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης. Ο Αμερικανός πρόεδρος καταφέρθηκε τότε με σκληρές εκφράσεις εναντίον του Ισραηλινού πρωθυπουργού, κατηγορώντας τον σύμμαχό του πως εμπόδιζε τις διπλωματικές προσπάθειες της κυβέρνησής του.