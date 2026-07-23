Για ακόμη ένα βράδυ, ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε «εχθρικά» ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα οποία προκάλεσαν την ενεργοποίηση των σειρήνων αεροπορικού συναγερμού στη μικρή χώρα του Κόλπου.



Το Κουβέιτ έχει βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο ιρανικών επιθέσεων από την έναρξη της σύγκρουσης, με τις αρχές να ανακοινώνουν σχεδόν κάθε βράδυ αναχαιτίσεις drones ή πυραύλων. Η χώρα φιλοξενεί σημαντικές αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, τις οποίες η Τεχεράνη θεωρεί νόμιμους στόχους, υποστηρίζοντας ότι χρησιμοποιούνται για επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν.