Νέο κύμα ανησυχίας προκαλούν οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αποκάλυψε ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο εξαπόλυσης νέας μεγάλης στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ιράν, με πλήγματα που, όπως ανέφερε, θα είναι ακόμη πιο εκτεταμένα από εκείνα της επιχείρησης «Epic Fury».

Σε συνέντευξή του στο Axios, ο Τραμπ δήλωσε πως βρίσκεται κοντά στη λήψη οριστικής απόφασης, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι μέχρι στιγμής δεν έχει δώσει την τελική εντολή.

«Εξετάζω μια μαζική επίθεση. Μεγαλύτερη από κάθε προηγούμενη. Βρίσκομαι κοντά στο να πάρω μια απόφαση. Είμαστε όλοι έτοιμοι γι’ αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παρά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Axios ότι μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση, ούτε έχουν δοθεί νέες εντολές προς τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ.

«Το Ισραήλ θα συμμετάσχει αν χρειαστεί»

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ακόμη ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να συμμετάσχει άμεσα σε μια ενδεχόμενη επιχείρηση, εφόσον του ζητηθεί. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν τη στρατιωτική ισχύ για να δράσουν και χωρίς τη συνδρομή συμμάχων.

Την ίδια στιγμή, προειδοποίησε ότι ενδεχόμενη ισραηλινή εμπλοκή θα μπορούσε να προκαλέσει νέα αντίποινα από την Τεχεράνη, οδηγώντας σε περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Πάντως σύμφωνα με πληροφορίες ήδη έχουν ανοίξει ξανά τα καταφύγια στο Ισραήλ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι η ιρανική ηγεσία επιδιώκει την επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, χωρίς όμως –όπως είπε– να είναι ακόμη έτοιμη να καταλήξει σε συμφωνία.

Σύμφωνα με δύο πηγές που επικαλείται το Axios και έχουν γνώση των διπλωματικών επαφών, η Τεχεράνη δεν έχει αποδεχθεί την τελευταία πρόταση που της έχει υποβληθεί.

«Προσπαθούμε, αλλά οι Ιρανοί δεν βοηθούν», ανέφερε χαρακτηριστικά μία από τις πηγές.

Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή

Το δημοσίευμα σημειώνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εντείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις τους τις τελευταίες δώδεκα ημέρες, με στόχο να αποτρέψουν επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.

Την ίδια ώρα, το Ιράν συνεχίζει τις κινήσεις του στην περιοχή, ενώ οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, που υποστηρίζονται από την Τεχεράνη, έχουν αυξήσει τις επιθέσεις τους εναντίον σαουδαραβικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, ενισχύοντας τους φόβους για περαιτέρω αποσταθεροποίηση σε έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους εμπορικούς διαδρόμους παγκοσμίως.

Νωρίτερα, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ είχε προειδοποιήσει ότι οποιαδήποτε νέα επίθεση των Χούθι κατά πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα θα θεωρηθεί ευθύνη του Ιράν.

Όπως τόνισε, οι Χούθι λειτουργούν ως πληρεξούσιοι της Τεχεράνης και, σε περίπτωση νέας επίθεσης, τόσο το Ιράν όσο και οι αντάρτες της Υεμένης θα βρεθούν αντιμέτωποι με ισχυρή στρατιωτική απάντηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες.