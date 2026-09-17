Αισιόδοξος ότι ο πόλεμος ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν μπορεί να βρίσκεται κοντά στο τέλος του εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, επαναλαμβάνοντας ότι από την πλευρά της Τεχεράνης υπάρχουν ενδείξεις διάθεσης για την επίτευξη συμφωνίας.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι «ελπίζουμε να βρισκόμαστε προς το τέλος» της σύγκρουσης, χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο μιας πιθανής συμφωνίας ή για τη διαδικασία μέσω της οποίας θα μπορούσαν οι δύο πλευρές να οδηγηθούν σε αυτή.

Trump: We are hopefully toward the end of the Iran war. Iran wants to make a deal.



Reporter: Have you heard from them?



Trump: Yeah. pic.twitter.com/inxckSQPwI — Clash Report (@clashreport) September 16, 2026

Ο Τραμπ ρωτήθηκε επίσης εάν το τελευταίο διάστημα έχει υπάρξει επαφή του με την ιρανική πλευρά. Απαντώντας, επιβεβαίωσε ότι είχε επικοινωνία «απευθείας» μαζί της.

Απειλή για «πολύ υψηλούς δασμούς» στην Ευρώπη

Στις ίδιες δηλώσεις, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε και στον Καναδά, στέλνοντας παράλληλα προειδοποίηση προς την Ευρώπη για το ενδεχόμενο ένταξής του.

«Εάν η Ευρώπη εντάξει τον Καναδά με κακές προθέσεις, θα επιβάλουμε πολύ υψηλούς δασμούς στην Ευρώπη. Εάν το κάνουν με καλές προθέσεις, τότε δεν υπάρχει πρόβλημα», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Trump on Canada:



If Europe does add Canada with a bad intention, we will put very heavy tariffs on Europe.



If they do it with good intentions, it’s fine. pic.twitter.com/ZqdYwNxHxU — Clash Report (@clashreport) September 16, 2026

Ο Τραμπ δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το τι ακριβώς θεωρεί «κακές προθέσεις», ούτε για το ύψος ή το είδος των δασμών που θα μπορούσαν να επιβληθούν.