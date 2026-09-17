Αισθητά μειωμένος είναι ο αριθμός των εμπορικών πλοίων που διέσχισαν χθες, Τετάρτη 16/9, τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με προκαταρκτικά δεδομένα που περιήλθαν σήμερα σε γνώση του πρακτορείου ειδήσεων Reuters.

Ειδικότερα, χθες Τετάρτη, τα Στενά διέσχισαν μόλις τρία εμπορικά πλοία, ενώ μία ημέρα νωρίτερα είχαν περάσει δώδεκα.

Μάλιστα, ο αριθμός αυτός ήταν πολύ μειωμένος σε σύγκριση με τον μέσο όρο των τελευταίων 10 ημερών, που ήταν σχεδόν 17.

Βέβαια, η εικόνα αυτή δεν είναι πλήρης, όπως σημειώνει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, καθώς κάποια πλοία διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ, έχοντας απενεργοποιήσει τις συσκευές που μεταδίδουν δεδομένα για τη θέση τους. Αυτό το κάνουν, στο πλαίσιο του συστήματος αυτόματης αναγνώρισης μέσω δορυφόρων (Automatic Identification System, AIS), για να είναι πιο δύσκολος ο εντοπισμός και η στοχοποίησή τους.