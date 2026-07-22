Οι αντιαεροπορικές άμυνες του Κουβέιτ ενεργοποιήθηκαν για την αναχαίτιση επίθεσης με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που, σύμφωνα με τον στρατό της χώρας, εξαπολύθηκε από το Ιράν.

Η εξέλιξη σημειώθηκε λίγο μετά την ανακοίνωση της νέας αμερικανικής επιθέσης στι Ιράν.

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού ανακοίνωσε ότι οι εκρήξεις που ακούγονται οφείλονται στην αναχαίτιση των drones από τα συστήματα αεράμυνας.

«Όλοι καλούνται να τηρούν τις οδηγίες ασφαλείας που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες αρχές», αναφέρεται στην ανακοίνωση του στρατού.