Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών κατά στρατιωτικών στόχων στο Ιράν τα ξημερώματα της Πέμπτης (ώρα Ελλάδος) για δωδέκατο συνεχόμενο βράδυ, έπειτα από εντολή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, κλιμακώνοντας περαιτέρω τη στρατιωτική αντιπαράθεση μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, οι επιχειρήσεις ξεκίνησαν στις 17:30 (ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ) και έχουν ως στόχο την περαιτέρω αποδυνάμωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν, ώστε να περιοριστεί η ικανότητά του να απειλεί εμπορικά πλοία και πολιτικά σκάφη που διέρχονται από τις θαλάσσιες οδούς της περιοχής.

At 5:30 p.m. ET today, U.S. forces began launching more strikes against Iranian military targets at the Commander in Chief's direction. The mission will continue to further degrade Iran's ability to threaten civilian mariners and commercial vessels transiting regional waters. — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 22, 2026

Νωρίτερα αναφέρθηκε σειρά εκρήξεων στην πόλη Σιρίκ, στη νότια ιρανική επαρχία Χορμοζγκάν, σύμφωνα με το Press TV.

Παράλληλα, το ημιεπίσημο πρακτορείο Mehr μετέδωσε, επικαλούμενο τοπικό αξιωματούχο, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν πυραυλική επίθεση σε περιοχή κοντά στην πόλη Αχβάζ, στην επαρχία Χουζεστάν.

Νέα κλιμάκωση των αμερικανικών επιχειρήσεων

Η Ουάσινγκτον υποστηρίζει ότι οι τελευταίες επιθέσεις εντάσσονται στη στρατηγική προστασίας της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, μετά τις επανειλημμένες επιθέσεις και απειλές κατά εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ και στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου.

Τις προηγούμενες ημέρες η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) είχε ανακοινώσει διαδοχικά κύματα αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων εναντίον ιρανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι η εξουδετέρωση υποδομών που χρησιμοποιούνται για επιθέσεις κατά της διεθνούς ναυσιπλοΐας.

Οι απειλές Τραμπ για γέφυρες και μονάδες ηλεκτροπαραγωγής

Το νέο κύμα επιθέσεων ακολούθησε τις προειδοποιήσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απαντούν με πλήγματα σε ιρανικές υποδομές κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στα Στενά του Ορμούζ.

«Από αυτό το σημείο και στο εξής, κάθε φορά που η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν πυροβολεί εναντίον ενός πλοίου στα Στενά του Ορμούζ, είτε με πύραυλο, ρουκέτα, drone ή οποιοδήποτε άλλο μέσο ή όπλο, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βομβαρδίζουν και θα καταστρέφουν ΜΙΑ ΓΕΦΥΡΑ Ή ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Τραμπ διευκρίνισε ότι στο στόχαστρο θα μπορούσαν να τεθούν ακόμη και εγκαταστάσεις που βρίσκονται μέσα ή κοντά στην Τεχεράνη. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι το Ιράν «θα πληρώσει βαρύ τίμημα», ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επίθεσης στην υπόγεια πυρηνική εγκατάσταση που κατασκευάζεται στο λεγόμενο «Βουνό της Αξίνας», κοντά στη Νατάνζ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ενδιαφέρονται προς το παρόν να συνάψουν συμφωνία με το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη δεν είναι ακόμη έτοιμη για μια οριστική διευθέτηση.

Μιλώντας σε προεκλογική συγκέντρωση στην πολιτεία της Τζόρτζια την Τετάρτη, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η ιρανική πλευρά επιδιώκει συμφωνία επειδή δέχεται ισχυρά πλήγματα.

«Δέχονται τόσο σκληρά πλήγματα και θέλουν να κάνουν μια συμφωνία. Όμως εγώ λέω ότι δεν είναι ακόμη έτοιμοι να κάνουν συμφωνία. Γιατί κάθε φορά που κάνουν μια συμφωνία, θέλουν να την αλλάξουν και να αλλάξουν τα πάντα», δήλωσε.

«Δεν είναι έτοιμοι. Θα είναι έτοιμοι πολύ σύντομα», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε επίσης στα Στενά του Ορμούζ, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εξαρτώνται από τη συγκεκριμένη θαλάσσια οδό, ενώ επανέλαβε ότι βασικός στόχος της αμερικανικής πολιτικής είναι να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικού όπλου από το Ιράν.

«Δεν χρειαζόμαστε τα Στενά. Δεν χρειαζόμαστε τίποτα. Δεν χρειαζόμαστε τα Στενά του Ορμούζ. Εμπλεκόμαστε επειδή πρέπει να το κάνουμε. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», ανέφερε.

Αραγτσί: «Οφθαλμόν αντί οφθαλμού»

Απαντώντας στις απειλές του Τραμπ, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί ξεκαθάρισε ότι η Τεχεράνη θα ακολουθήσει το δόγμα «οφθαλμόν αντί οφθαλμού».

«Οποιαδήποτε επίθεση κατά του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών μας, θα προκαλέσει μια ισχυρή και αποφασιστική απάντηση», ανέφερε σε ανάρτησή του.

Η ιρανική πλευρά έχει προειδοποιήσει ότι θα απαντήσει σε οποιοδήποτε αμερικανικό πλήγμα εναντίον κρίσιμων υποδομών, την ώρα που οι δύο χώρες ανταλλάσσουν απειλές για διεύρυνση των στόχων τους πέρα από τις αμιγώς στρατιωτικές εγκαταστάσεις.