Η Κεντρική Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ (CENTCOM) διέψευσε τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης ότι έχει τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, τονίζοντας πως η ναυσιπλοΐα στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδο διεξάγεται κανονικά.

Με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η αμερικανική διοίκηση ξεκαθάρισε ότι το Ιράν δεν έχει τον έλεγχο του περάσματος, παρά τις επιθετικές ενέργειες και τις απειλές που, σύμφωνα με την ίδια, προέρχονται από τους Φρουρούς της Επανάστασης (IRGC).

«Το Ιράν δεν ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ. Η διεθνής θαλάσσια οδός παραμένει ανοικτή για τη διέλευση πλοίων, ανεξαρτήτως των απειλών και των επιθέσεων των Φρουρών της Επανάστασης», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

🚫CLAIM: Today, Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) Navy claimed that it controls exit and entry to the Strait of Hormuz, suggesting that international mariners can only use routes the IRGC prefers. This is FALSE.



✅FACT: Iran does not control the Strait of Hormuz.… pic.twitter.com/CK7wZnpumH — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 22, 2026

Παράλληλα, η CENTCOM γνωστοποίησε ότι από τις αρχές Μαΐου έχει συμβάλει στην ασφαλή διέλευση περισσότερων από 900 εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, επισημαίνοντας τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει η συγκεκριμένη θαλάσσια οδός τόσο για το διεθνές εμπόριο όσο και για την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια.