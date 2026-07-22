Ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμάκωσε εκ νέου τη ρητορική του απέναντι στο Ιράν, επαναλαμβάνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ενδιαφέρονται αυτή τη στιγμή να συνάψουν συμφωνία με την Τεχεράνη, καθώς –όπως υποστήριξε– η ιρανική πλευρά δεν είναι ακόμη έτοιμη για μια οριστική διευθέτηση.

Οι δηλώσεις του έρχονται λίγες ώρες μετά τη νέα του απειλή ότι οι ΗΠΑ θα πλήττουν μία ιρανική γέφυρα ή μονάδα ηλεκτροπαραγωγής για κάθε επίθεση εναντίον πλοίου στα Στενά του Ορμούζ, προειδοποιώντας πως η Ουάσιγκτον θα απαντήσει με στρατιωτικά πλήγματα σε κρίσιμες υποδομές του Ιράν εάν η Τεχεράνη συνεχίσει τις επιθέσεις κατά της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Μιλώντας σε προεκλογική συγκέντρωση στην πολιτεία της Τζόρτζια, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι το Ιράν επιδιώκει συμφωνία επειδή δέχεται ισχυρά πλήγματα.

Trump on Iran War:



I call it a skirmish. We have a skirmish with the Islamic Republic of Iran.



They are getting hit so hard they want to make a deal, but I say they are not ready to make a deal. pic.twitter.com/jPM8yAlW7n — Clash Report (@clashreport) July 22, 2026

«Δέχονται τόσο σκληρά πλήγματα και θέλουν να κάνουν μια συμφωνία. Όμως εγώ λέω ότι δεν είναι ακόμη έτοιμοι να κάνουν συμφωνία. Γιατί κάθε φορά που κάνουν μια συμφωνία, θέλουν να την αλλάξουν και να αλλάξουν τα πάντα», δήλωσε.

«Δεν είναι έτοιμοι. Θα είναι έτοιμοι πολύ σύντομα», πρόσθεσε.

Trump on Iran:



They are not ready to make a deal.



They will be ready very soon. pic.twitter.com/GBIqQBJiX7 — Clash Report (@clashreport) July 22, 2026

Ο Τραμπ αναφέρθηκε επίσης στα Στενά του Ορμούζ, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εξαρτώνται από τη συγκεκριμένη θαλάσσια οδό, ενώ επανέλαβε ότι βασικός στόχος της αμερικανικής πολιτικής είναι να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικού όπλου από το Ιράν.

«Δεν χρειαζόμαστε τα Στενά. Δεν χρειαζόμαστε τίποτα. Δεν χρειαζόμαστε τα Στενά του Ορμούζ. Εμπλεκόμαστε επειδή πρέπει να το κάνουμε. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», ανέφερε.