Ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμάκωσε εκ νέου τη ρητορική του απέναντι στο Ιράν, επαναλαμβάνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ενδιαφέρονται αυτή τη στιγμή να συνάψουν συμφωνία με την Τεχεράνη, καθώς –όπως υποστήριξε– η ιρανική πλευρά δεν είναι ακόμη έτοιμη για μια οριστική διευθέτηση.
Οι δηλώσεις του έρχονται λίγες ώρες μετά τη νέα του απειλή ότι οι ΗΠΑ θα πλήττουν μία ιρανική γέφυρα ή μονάδα ηλεκτροπαραγωγής για κάθε επίθεση εναντίον πλοίου στα Στενά του Ορμούζ, προειδοποιώντας πως η Ουάσιγκτον θα απαντήσει με στρατιωτικά πλήγματα σε κρίσιμες υποδομές του Ιράν εάν η Τεχεράνη συνεχίσει τις επιθέσεις κατά της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.
Μιλώντας σε προεκλογική συγκέντρωση στην πολιτεία της Τζόρτζια, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι το Ιράν επιδιώκει συμφωνία επειδή δέχεται ισχυρά πλήγματα.
Trump on Iran War:— Clash Report (@clashreport) July 22, 2026
I call it a skirmish. We have a skirmish with the Islamic Republic of Iran.
They are getting hit so hard they want to make a deal, but I say they are not ready to make a deal. pic.twitter.com/jPM8yAlW7n
«Δέχονται τόσο σκληρά πλήγματα και θέλουν να κάνουν μια συμφωνία. Όμως εγώ λέω ότι δεν είναι ακόμη έτοιμοι να κάνουν συμφωνία. Γιατί κάθε φορά που κάνουν μια συμφωνία, θέλουν να την αλλάξουν και να αλλάξουν τα πάντα», δήλωσε.
«Δεν είναι έτοιμοι. Θα είναι έτοιμοι πολύ σύντομα», πρόσθεσε.
Trump on Iran:— Clash Report (@clashreport) July 22, 2026
They are not ready to make a deal.
They will be ready very soon. pic.twitter.com/GBIqQBJiX7
Ο Τραμπ αναφέρθηκε επίσης στα Στενά του Ορμούζ, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εξαρτώνται από τη συγκεκριμένη θαλάσσια οδό, ενώ επανέλαβε ότι βασικός στόχος της αμερικανικής πολιτικής είναι να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικού όπλου από το Ιράν.
«Δεν χρειαζόμαστε τα Στενά. Δεν χρειαζόμαστε τίποτα. Δεν χρειαζόμαστε τα Στενά του Ορμούζ. Εμπλεκόμαστε επειδή πρέπει να το κάνουμε. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», ανέφερε.
Trump:— Clash Report (@clashreport) July 22, 2026
We don't need straits. We don't need anything.
We don't need the Hormuz Strait because we do it because we have to do it.
We cannot let Iran have a nuclear weapon. pic.twitter.com/lDRiXJtYIP