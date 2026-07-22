Οι Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν ειδική στρατιωτική επιχείρηση εναντίον δύο σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων, των «ENCELA» και «LAYLIA», υποστηρίζοντας ότι τα πλοία παραβίασαν την εντολή αποκλεισμού που είχαν εκδώσει.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, για την επίθεση χρησιμοποιήθηκαν βαλλιστικοί πύραυλοι, πύραυλοι τύπου cruise και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

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بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين إحداهما تحمل اسم "ENCELA" والأخرى "LAYLIA"لمخالفتهما قرار الحظر الصادر عن عن القوات المسلحة.

وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة. pic.twitter.com/v3aBtOyZzt — حرب إيران (@Iran__7vwd) July 22, 2026

Την ίδια ώρα, η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) γνωστοποίησε ότι έλαβε αναφορά για περιστατικό σε απόσταση περίπου 70 ναυτικών μιλίων νοτιοδυτικά της παράκτιας πόλης Αλ Σουκαΐκ, στη σαουδαραβική ακτή της Ερυθράς Θάλασσας.

BREAKING:



Statement from the Yemeni Armed Forces:



In the same context, the Yemeni Armed Forces have forced approximately ten ships to retreat and return.



The Armed Forces will continue their naval operations against the Saudi enemy, and they are committed to enforcing the… pic.twitter.com/9J1k9IXQQh — World Source News (@Worldsource24) July 22, 2026

«Ο πλοίαρχος δεξαμενόπλοιου ανέφερε ότι το σκάφος επλήγη από άγνωστο βλήμα, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά, την οποία το πλήρωμα προσπαθεί να κατασβέσει», ανέφερε η UKMTO.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ούτε περιβαλλοντική ρύπανση, ενώ δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως εάν το περιστατικό που κατέγραψε η UKMTO συνδέεται άμεσα με την επιχείρηση που ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις της Υεμένης.

According to the United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) Centre and Iranian news outlets, a vessel 70nm west of Al-Shuqaiq, Saudi Arabia was struck by an unknown projectile and is currently on fire. This comes following the Yemeni Houthis’ pledge to blockade vessels… pic.twitter.com/Y6br1XQ6RB — OSINTdefender (@sentdefender) July 22, 2026

Η επίθεση σημειώνεται λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση των Χούθι για την επιβολή ναυτικού αποκλεισμού κατά της Σαουδικής Αραβίας. Η οργάνωση είχε προειδοποιήσει ότι όλα τα πλοία που κατευθύνονται προς ή αποπλέουν από σαουδαραβικά λιμάνια, καθώς και όσα παραβιάζουν τον αποκλεισμό, ενδέχεται να αποτελέσουν νόμιμους στρατιωτικούς στόχους. Παράλληλα, είχε καλέσει τις διεθνείς ναυτιλιακές εταιρείες να διακόψουν τις δραστηριότητές τους στα σαουδαραβικά λιμάνια, απειλώντας με επιθέσεις σε όσους δεν συμμορφωθούν

Η ανακοίνωση των Χούθι προκάλεσε την άμεση αντίδραση της Σαουδικής Αραβίας. Το υπουργείο Εξωτερικών του βασιλείου απέρριψε τους ισχυρισμούς περί σαουδαραβικού αποκλεισμού της Υεμένης, χαρακτηρίζοντάς τους αβάσιμους, και καταδίκασε την εξαγγελία ναυτικού αποκλεισμού, τονίζοντας ότι παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοΐας. Το Ριάντ υπογράμμισε ότι θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των εμπορικών πλοίων και των θαλάσσιων οδών του