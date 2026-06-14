Σε νέα φάση έντασης εισέρχεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, μετά την ισραηλινή επίθεση που σημειώθηκε στα νότια προάστια της Βηρυτού, σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία οι διπλωματικές επαφές ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν φαίνεται να βρίσκονται σε κρίσιμο σημείο.

Η επίθεση προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις από την Τεχεράνη, με Ιρανούς αξιωματούχους να διαμηνύουν ότι το χτύπημα δεν πρόκειται να μείνει χωρίς απάντηση.

Ο Σαρντάρ Ασαντίμ, στέλεχος της διοίκησης Χατάμ αλ-Ανμπίγια, που συντονίζει τις επιχειρήσεις του ιρανικού στρατού και των Φρουρών της Επανάστασης, προειδοποίησε ότι η ενέργεια του Ισραήλ θα έχει συνέπειες. Όπως ανέφερε, τα γεγονότα στη Βηρυτό αποτελούν μια εξέλιξη που δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη από την ιρανική πλευρά.

Την ίδια στιγμή, οι αρχές του Λιβάνου ανακοίνωσαν ότι από την επίθεση στην περιοχή Γκομπέιρι, στη Νταχίγιε, έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον τρεις άνθρωποι, ενώ άλλοι 15 τραυματίστηκαν.

🇮🇷🇱🇧 An Iranian commander is warning that Israel's strikes on Beirut will not go unanswered.



Sardar Asadi of the Khatam al-Anbiya central command:



"Without a doubt these crimes will not go unanswered."



Khatam al-Anbiya is Iran's central joint command overseeing the IRGC and… https://t.co/tFM9zEe4Kw — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 14, 2026

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Λιβάνου, συνεργεία διάσωσης συνέχισαν τις έρευνες στα συντρίμμια, αναζητώντας τυχόν εγκλωβισμένους και προχωρώντας στην απομάκρυνση υλικών από το σημείο της έκρηξης.

Παράλληλα, το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου μετέδωσε ότι η επίθεση προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε κτίρια και εμπορικά καταστήματα της περιοχής.

Στο μεταξύ, νέες διαστάσεις στην υπόθεση δίνει δημοσίευμα του Axios, σύμφωνα με το οποίο ο ισραηλινός στρατός είχε ενημερώσει εκ των προτέρων τη CENTCOM, την αμερικανική στρατιωτική διοίκηση που είναι αρμόδια για τη Μέση Ανατολή, λίγο πριν από την πραγματοποίηση του πλήγματος.

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν και πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ο οποίος άφησε σαφείς αιχμές προς την Ουάσινγκτον.

تجاوز صهیونیست‌ها به ضاحیه باردیگر نشان داد آمریکا یا اراده‌ای برای اجرای تعهدات خود ندارد یا توان آن را. با چراغ سبز نشان دادن به رژیم نمی‌توانید امتیاز بگیرید. بازی پلیس بد و پلیس خوب قدیمی شده است.

اگر اراده و توان اجرای تعهدات خود را ندارید، سخن گفتن از ادامه مسیر ممکن نیست. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) June 14, 2026

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ υποστήριξε ότι η ισραηλινή επιχείρηση αποδεικνύει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες είτε δεν επιθυμούν είτε δεν μπορούν να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους. Παράλληλα, τόνισε ότι η τακτική της πίεσης μέσω τρίτων δεν μπορεί να οδηγήσει σε παραχωρήσεις από την ιρανική πλευρά.

Ο ίδιος προειδοποίησε ακόμη ότι, εφόσον δεν υπάρχει η απαραίτητη βούληση ή δυνατότητα για την τήρηση των συμφωνημένων δεσμεύσεων, καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη η συνέχιση της διαπραγματευτικής διαδικασίας.