Τουλάχιστον δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους, ένα ακόμη θεωρείται αγνοούμενο και οκτώ τραυματίστηκαν έπειτα από ρωσικό πλήγμα στη Ντνίπρο, στην κεντρική Ουκρανία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, όπως έγινε γνωστό νωρίς το πρωί της Πέμπτης

«Δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν και (άλλοι) οκτώ τραυματίστηκαν (…) Ένας άνθρωπος ακόμη αγνοείται», συνόψισε μέσω Telegram ο Ολεξάντρ Χάνζα, ο περιφερειάρχης στη Ντνιπροπετρόφσκ.

Κατά τον ίδιο, ανάμεσα στους τραυματίες είναι δυο κορίτσια 9 και 14 ετών.