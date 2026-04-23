Τουλάχιστον δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους, ένα ακόμη θεωρείται αγνοούμενο και οκτώ τραυματίστηκαν έπειτα από ρωσικό πλήγμα στη Ντνίπρο, στην κεντρική Ουκρανία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, όπως έγινε γνωστό νωρίς το πρωί της Πέμπτης

«Δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν και (άλλοι) οκτώ τραυματίστηκαν (…) Ένας άνθρωπος ακόμη αγνοείται», συνόψισε μέσω Telegram ο Ολεξάντρ Χάνζα, ο περιφερειάρχης στη Ντνιπροπετρόφσκ.

Seven people were injured in a Russian attack on Dnipro. Two of them are children, according to Oleksandr Hanzha, head of the Dnipropetrovsk Regional State Administration.



"The victims are girls aged nine and 14. The children were taken to the hospital.



Κατά τον ίδιο, ανάμεσα στους τραυματίες είναι δυο κορίτσια 9 και 14 ετών.