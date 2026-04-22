Ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα ήταν δυνατό να συναντηθεί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι μόνο στην περίπτωση που οι δύο πλευρές βρίσκονται στο τελικό στάδιο μιας πιθανής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

«Το βασικό ζήτημα είναι ο στόχος μιας τέτοιας συνάντησης. Γιατί να συναντηθούν; Ο Πούτιν έχει δηλώσει πως είναι έτοιμος για μια συνάντηση στη Μόσχα ανά πάσα στιγμή», ανέφερε ο Πεσκόφ στη ρωσική τηλεόραση, σύμφωνα με το TASS.

«Πρέπει να συντρέχει λόγος για να συναντηθούν» και «η συνάντηση θα πρέπει να είναι παραγωγική», συνέχισε. «Μπορεί να αφορά μόνο την οριστικοποίηση (λεπτομερειών μιας) συμφωνίας», υπογράμμισε ο Πεσκόφ.

Η Ουκρανία έχει ζητήσει από την Τουρκία να διοργανώσει συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι, όπως δήλωσε νωρίτερα σήμερα ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας Αντρίι Σιμπίχα, καθώς το Κίεβο προσπαθεί να αναζωογονήσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες.