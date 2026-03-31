Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν χθες βράδυ στην κεντρική ιρανική πόλη Ισφαχάν, ενώ υπάρχουν αναφορές ότι αεροπορικά πλήγματα φέρεται να πραγματοποίησαν το Ισραήλ και πιθανώς οι Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα ο Ντόναλντ Τραμπ κοινοποίησε μέσω του Truth Social βίντεο που δείχνει το πλήγμα στην περιοχή.

Βίντεο και μαρτυρίες που κυκλοφορούν στα social media δείχνουν εκρήξεις σε διάφορα σημεία της πόλης και στήλες καπνού να υψώνονται στον ουρανό. Μέχρι στιγμής, όμως, δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για την έκταση των ζημιών ή για τυχόν θύματα.

Several large explosions and a significant fire, likely from munition cook-offs, observed during a wave of strikes earlier tonight on Badr Military Airport near Isfahan in Central Iran. pic.twitter.com/ilC1XaHg8M — OSINTdefender (@sentdefender) March 31, 2026

Το Ισφαχάν έχει ήδη γίνει στόχος επανειλημμένων επιθέσεων από την έναρξη της σύγκρουσης στο Ιράν.