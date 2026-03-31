Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να έχει δηλώσει σε συνεργάτες του ότι θα ήταν διατεθειμένος να τερματίσει την αμερικανική στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν ακόμη και αν το Στενό του Ορμούζ παραμείνει σε μεγάλο βαθμό κλειστό, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal που επικαλείται αξιωματούχους του Λευκού Οίκου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Τραμπ αποφάσισε ότι οι ΗΠΑ πρέπει να επιτύχουν τους κύριους στόχους τους: τη μείωση των ναυτικών δυνατοτήτων του Ιράν και των αποθεμάτων πυραύλων του, ενώ παράλληλα θα περιορίζουν τις τρέχουσες εχθροπραξίες, ασκώντας πίεση στην Τεχεράνη ώστε να αποκατασταθεί η ελεύθερη ροή του εμπορίου μέσω του Στενού.

Εάν αυτό αποτύχει, προσθέτει το δημοσίευμα, η Ουάσιγκτον θα ζητήσει από τους συμμάχους της στην Ευρώπη και τον Κόλπο να αναλάβουν πρωτοβουλία για το άνοιγμα του στενού.

Το άρθρο σημειώνει επίσης ότι ο Τραμπ και οι συνεργάτες του «εκτίμησαν ότι μια αποστολή για το άνοιγμα του σημείου συμφόρησης θα μπορούσε να επεκτείνει τη σύγκρουση πέρα από το χρονοδιάγραμμά του των τεσσάρων έως έξι εβδομάδων».

Οι τιμές ενέργειας έχουν εκτοξευθεί παγκοσμίως από την έναρξη της σύγκρουσης, εν μέρει λόγω του Στενού του Ορμούζ – μιας από τις βασικές διεθνείς διαδρομές μεταφοράς πετρελαίου – το οποίο έχει ουσιαστικά αποκλειστεί από το Ιράν σε αντίποινα για τις αμερικανοϊσραηλινές επιδρομές κατά της χώρας.