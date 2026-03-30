

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε χθες Δευτέρα ότι πάνω από το μισό των στόχων του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου κατά του Ιράν έχουν επιτευχθεί, χωρίς ωστόσο να προσδιορίσει χρονοδιάγραμμα για το πότε αναμένεται να τερματιστεί η ένοπλη σύγκρουση, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο Newsmax, γνωστό για την προσέγγισή του στην αμερικανική δεξιά.

«Έχουμε ξεπεράσει ξεκάθαρα τα μισά του δρόμου. Αλλά δεν θέλω να ορίσω χρονοδιάγραμμα», είπε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ στη συνέντευξη, που μεταδόθηκε την 31η ημέρα του πολέμου εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός προεξόφλησε ότι το κράτος του Ιράν θα καταρρεύσει εκ των έσω, ωστόσο επανέλαβε ότι η αλλαγή καθεστώτος δεν συγκαταλέγεται στους στόχους του πολέμου τον οποίο εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας την 28η Οκτωβρίου.

«Νομίζω ότι αυτό το καθεστώς θα καταρρεύσει εκ των έσω. Αλλά προς το παρόν, αυτή τη στιγμή, αυτό που κάνουμε είναι ότι αλλάζουμε τις στρατιωτικές δυνατότητές του, τις βαλλιστικές δυνατότητές του, τις πυρηνικές δυνατότητές του και επίσης το αποδυναμώνουμε στο εσωτερικό», είπε ο ισραηλινός πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια συνέντευξης του στο αμερικανικό τηλεοπτικό.

Netanyahu:



I don’t hear North Korea chanting “Death to America.” I don’t hear China or Russia chanting it either.



I don't hear North Korea chanting "Death to America." I don't hear China or Russia chanting it either.

These are all adversarial countries, but they're not seized by fanaticism — Iran is.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δεν δίστασε να περιγράψει με έντονα λόγια τη στάση και τις ενέργειες του Ιράν, επισημαίνοντας ότι «προσπάθησαν να σκοτώσουν τον Τραμπ δύο φορές… και συνεχίζουν να προσπαθούν». Παράλληλα, τόνισε την ακραία ιδεολογία της Τεχεράνης σε σύγκριση με άλλες χώρες-αντιπάλλους, σημειώνοντας: «Δεν ακούω τη Βόρεια Κορέα να φωνάζει “Θάνατος στην Αμερική”. Ούτε η Κίνα ή η Ρωσία το κάνουν. Όλες αυτές είναι αντιπάλες χώρες, αλλά δεν είναι καταληφθείσες από φανατισμό — το Ιράν είναι».

Netanyahu on Europe:



Many European countries have shown remarkable weakness in the face of a regime that calls America the "Great Satan," Israel the "small Satan," and views Europe as something in between — a civilization that must also be crushed.

Σχετικά με την Ευρώπη, κατηγόρησε αρκετές χώρες για αδυναμία απέναντι στο καθεστώς της Τεχεράνης, λέγοντας ότι «πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν δείξει αξιοσημείωτη αδυναμία απέναντι σε ένα καθεστώς που αποκαλεί την Αμερική “Μεγάλο Σατανά”, το Ισραήλ “Μικρό Σατανά” και θεωρεί την Ευρώπη κάτι ενδιάμεσο — έναν πολιτισμό που επίσης πρέπει να καταστραφεί».

Netanyahu:



There are things that I hear from the Arab countries and from the United States as well:



There are things that I hear from the Arab countries and from the United States as well:

And I think these are interesting ideas — to divert all the energy pipelines, oil and gas from the Gulf, where the Iranians have a geographic choke point, westward across Saudi…

Ο Νετανιάχου αναφέρθηκε και στις στρατιωτικές επιλογές που εξετάζονται για την περιοχή του Στενού του Ορμούζ, λέγοντας ότι «υπάρχουν στρατιωτικές λύσεις υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών». Παράλληλα, μοιράστηκε προτάσεις για ενεργειακές διαδρομές ώστε να παρακαμφθεί η γεωγραφική στρατηγική θέση του Ιράν: «Και νομίζω ότι είναι ενδιαφέρουσες ιδέες — να μεταφερθούν όλοι οι ενεργειακοί αγωγοί, πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τον Κόλπο, όπου οι Ιρανοί έχουν γεωγραφικό στραγγαλισμό, δυτικά μέσω της Σαουδικής Αραβίας προς την Ερυθρά Θάλασσα και στους μεσογειακούς λιμένες, στους δικούς μας λιμένες στο Ισραήλ. Και έτσι παρακάμπτεις τον γεωγραφικό στραγγαλισμό».

Netanyahu:



We knocked out about 70% of Iran's steel capacity.

Ο Ισραηλινός ηγέτης υπογράμμισε την επίδραση των στρατιωτικών χτυπημάτων στις υποδομές του Ιράν, λέγοντας: «Καταστρέψαμε περίπου το 70% της παραγωγικής ικανότητας χάλυβα του Ιράν». Παράλληλα, τόνισε τη δομή των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, συγκρίνοντας τους Φρουρούς της Επανάστασης και το Basij με τις επίλεκτες δυνάμεις των ναζί: «Ο κόσμος δεν γνωρίζει την ιστορία — υπήρξε ένα ναζιστικό καθεστώς, και το ναζιστικό καθεστώς είχε τον στρατό, τη Βέρμαχτ, αλλά είχε επίσης τις επίλεκτες δυνάμεις. Και αυτές ήταν οι SS, οι ταγμένοι στρατιώτες. Οι ταγμένοι στρατιώτες αυτού του καθεστώτος ονομάζονται Φρουροί της Επανάστασης και Basij».