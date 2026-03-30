Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας καλεί τη Σαουδική Αραβία να απομακρύνει τις αμερικανικές δυνάμεις από το έδαφός της, επαναλαμβάνοντας ότι οι στρατιωτικές ενέργειες της Τεχεράνης στην περιοχή στρέφονται αποκλειστικά κατά των αντιπάλων της.

«Το Ιράν σέβεται το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας και το θεωρεί αδελφό έθνος», αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Αμπάς Αραγτσί. «Οι επιχειρήσεις μας στοχεύουν εχθρικούς επιτιθέμενους που δεν σέβονται ούτε τους Άραβες ούτε τους Ιρανούς, ούτε μπορούν να προσφέρουν ασφάλεια… Ήρθε η ώρα να απομακρυνθούν οι αμερικανικές δυνάμεις».

Την ίδια ώρα, το Ιράν έχει επανειλημμένα εξαπολύσει επιθέσεις κατά της Σαουδικής Αραβίας στο πλαίσιο της σύγκρουσής του με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

Ιράν και Ισραήλ αντάλλαξαν πάλι επίθεσεις

Νέος γύρος στρατιωτικών ενεργειών ξέσπασε μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν πλήγματα μέσα σε λίγες ώρες.

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε πριν λίγο αεροπορικές επιδρομές στην Τεχεράνη, με στόχο υποδομές του ιρανικού καθεστώτος, ενώ περισσότερες λεπτομέρειες για τις ζημιές αναμένονται.

Israeli interceptors seen engaging Iranian missiles over Tel Aviv, Israel tonight.

Via @jimsciutto pic.twitter.com/Yt2KTIN5Cj — OSINTdefender (@sentdefender) March 30, 2026

Στο ίδιο χρονικό διάστημα, το Ισραηλινό Γενικό Επιτελείο ενημέρωσε ότι δύο ιρανικοί βαλλιστικοί πύραυλοι έπληξαν το κεντρικό Ισραήλ, πέφτοντας σε ανοικτούς χώρους, χωρίς να προκαλέσουν τραυματισμούς.

Επίθεση και στα ΗΑΕ

Στόχος επιδρομής ιρανικού drone έγινε κτίριο της εταιρείας τηλεπικοινωνιών Thuraya Telecom στη Σάρτζα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, όπως ενημέρωσαν οι τοπικές αρχές μέσω της πλατφόρμας Χ.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί εξαιτίας της επίθεσης.