Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο εξέφρασε την αισιοδοξία του σήμερα για τη δυνατότητα του να μπορέσει να εργαστεί με στοιχεία στους κόλπους της ιρανικής κυβέρνησης, λέγοντας πως η Ουάσιγκτον έλαβε ορισμένα θετικά μηνύματα σε ιδιωτικό επίπεδο.

Υπάρχουν «ρωγμές» μέσα στην ιρανική ιεραρχία και οι ΗΠΑ πιστεύουν πως πρόσωπα που έχουν «τη δύναμη να ενεργήσουν» θα πάρουν τον έλεγχο, εξήγησε ο Ρούμπιο στην εκπομπή Good Morning America στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC.

«Ελπίζουμε πως αυτό θα συμβεί», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ.

«Υπάρχουν ξεκάθαρα άνθρωποι που μας μιλούν με έναν τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι που ήταν προηγουμένως υπεύθυνοι στο Ιράν δεν μας μιλούσαν, για πράγματα που είναι έτοιμοι να κάνουν».