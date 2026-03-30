Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι μπορεί αρκετοί τώρα να επικρίνουν τον πόλεμο στο Ιράν, αλλά η στρατιωτική επιχείρηση «Epic Fury» ενδεχομένως να αποτρέψει μια πολύ μεγαλύτερη αιματοχυσία στο μέλλον.

Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα του Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος αναδημοσίευσε άρθρο της αμερικανικής ιστοσελίδας The Hill με τίτλο: «Ο τρέχων πόλεμος στο Ιράν ενδέχεται να αποτρέψει πολύ μεγαλύτερη αιματοχυσία», φράση που χρησιμοποίησε στη λεζάντα του.

Το άρθρο υπογράφει ο Άλαν Ντερσόβιτς, ομότιμος καθηγητής της Νομικής Σχολής του Χάρβαρντ, ο οποίος συμμετείχε στην ομάδα νομικών συμβούλων του Τραμπ κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μομφής στη Γερουσία τον Ιανουάριο του 2020.

Ο Ντερσόβιτς συγκρίνει τις σημερινές εξελίξεις με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και υποστηρίζει ότι αν τότε οι Σύμμαχοι είχαν επιτεθεί προληπτικά στη ναζιστική Γερμανία, ενδεχομένως η ανθρωπότητα θα είχε αποφύγει μια από τις πιο μαύρες σελίδες της ιστορίας της.

Ακολουθεί το άρθρο της The Hill που αναδημοσίευσε ο Ντόναλντ Τραμπ:

«Η στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν, με στόχο να μην αναπτύξει πυρηνικό οπλοστάσιο, είναι η πιο σημαντική από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Πράγματι, αν είχε ληφθεί παρόμοια προληπτική στρατιωτική δράση εναντίον του ναζιστικού καθεστώτος τη δεκαετία του 1930, θα μπορούσε να είχαν σωθεί έως και 50 εκατομμύρια ζωές. Αν η στρατιωτική επίθεση εναντίον του Ιράν καταφέρει να το εμποδίσει να αναπτύξει πυρηνικό οπλοστάσιο, μπορεί και αυτή να αποτρέψει εκατομμύρια θανάτους – δεν θα μάθουμε ποτέ πόσους.

Θα μάθουμε τον πραγματικό αριθμό των θυμάτων μόνο αν αυτή η επίθεση αποτύχει και το Ιράν κατασκευάσει και αναπτύξει πυρηνικά όπλα.

Οι προληπτικές στρατιωτικές ενέργειες είναι πάντα αμφιλεγόμενες και συχνά αντιδημοφιλείς, επειδή η ιστορία δεν μπορεί να προβλέψει το μέλλον. Αν η πρόληψη πετύχει, δεν γνωρίζουμε ποτέ τα οφέλη της. Αν αποτύχει, μαθαίνουμε το κόστος της με τον σκληρό τρόπο.

Η πρόληψη απέτυχε κατά την περίοδο που προηγήθηκε του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, και γνωρίζουμε το φρικτό κόστος της. Αν η Μεγάλη Βρετανία και η Γαλλία είχαν εμπλακεί σε έναν προληπτικό πόλεμο και είχαν καταστρέψει το ναζιστικό καθεστώς πριν αυτό εξοπλιστεί πλήρως, ο ίδιος ο προληπτικός πόλεμος πιθανότατα θα είχε προκαλέσει χιλιάδες θανάτους, για τους οποίους θα είχαν καταδικαστεί όσοι τον προκάλεσαν. Ωστόσο, δεν θα είχαν επαινεθεί για την αποτροπή των εκατομμυρίων θανάτων που τελικά ακολούθησαν, καθώς δεν θα γνωρίζαμε ποτέ για αυτούς.

Μια παρόμοια έλλειψη προγνωστικών στοιχείων περιβάλλει την αμφιλεγόμενη απόφαση του προέδρου Τραμπ και του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου να ξεκινήσουν την προληπτική στρατιωτική επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη. Γνωρίζουμε για τους 13 Αμερικανούς, τους δεκάδες Ισραηλινούς και τους χιλιάδες Ιρανούς που έχουν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια αυτών των επιχειρήσεων. Υπήρξαν επίσης πολλοί τραυματίες. Κάθε τέτοιος θάνατος είναι μια τραγωδία, αλλά δεν γνωρίζουμε πόσοι θάνατοι έχουν αποτραπεί και πόσοι θα μπορούσαν να αποτραπούν. Εάν αυτή η στρατιωτική δράση στεφθεί με επιτυχία, ίσως να μην το μάθουμε ποτέ.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι αν οι ΗΠΑ δεν είχαν βομβαρδίσει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν τον περασμένο Ιούνιο, το Ιράν θα διέθετε ήδη πυρηνική βόμβα και θα την είχε χρησιμοποιήσει. Αυτό μπορεί να είναι αλήθεια, μπορεί και όχι. Δεν μπορούμε ποτέ να το ξέρουμε με βεβαιότητα. Αλλά πρέπει να αναλάβουμε αυτό το ρίσκο, και το ίδιο ισχύει για το Ισραήλ. Ή μήπως αυτές οι δύο χώρες έχουν το δικαίωμα -ή ίσως την υποχρέωση- να εξαλείψουν ή τουλάχιστον να μειώσουν αυτό το ρίσκο με προληπτική στρατιωτική δράση; Πρέπει να περιμένουν μέχρι να είναι επικείμενο, κάτι που μπορεί να σημαίνει ότι θα είναι πολύ αργά ή σχεδόν πολύ αργά για να το αποτρέψουν;

Η Βρετανία και η Γαλλία περίμεναν πάρα πολύ για να εμποδίσουν τη ναζιστική Γερμανία να καταλάβει την Ευρώπη. Αν δεν είχαν περιμένει μέχρι να τους πλησιάσει η απειλή -μάλιστα, μέχρι να εκδηλωθεί με την εισβολή στην Πολωνία- ίσως να είχαν αποτρέψει τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Τώρα γίνεται λόγος για μια πιθανή συμφωνία που θα θέσει τέλος στην τρέχουσα στρατιωτική επιχείρηση. Εάν μια λύση που θα προκύψει από διαπραγματεύσεις, καταφέρει να αποτρέψει τις σοβαρές καταστροφές που η στρατιωτική επιχείρηση είχε ως στόχο να αποτρέψει, αυτό θα μπορούσε να είναι ακόμη καλύτερο από μια καθαρά στρατιωτική νίκη — τουλάχιστον εφόσον η λύση αυτή δεν αποτελεί μια συμφωνία τύπου Μονάχου που ενθαρρύνει περαιτέρω επιθετικότητα.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν συμφώνησε πλέον να σταματήσει την προσπάθειά του να αποκτήσει πυρηνική βόμβα. Μια συμφωνία στα χαρτιά δεν αρκεί, φυσικά – το Ιράν είχε δηλώσει και στο παρελθόν ότι δεν θα προσπαθούσε ποτέ να ξεπεράσει τα όρια στον πυρηνικό τομέα, και αυτό δεν ήταν αλήθεια. Το Ιράν θα πρέπει να παραδώσει όλο το πυρηνικό υλικό που διαθέτει και να δεχτεί εντατικές επιθεωρήσεις που θα εγγυώνται απολύτως ότι δεν θα μπορέσει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

Αν όμως επιτευχθεί αυτός ο στόχος – αν αποτραπεί πραγματικά το Ιράν από το να αποκτήσει πυρηνικά όπλα στο άμεσο μέλλον – τότε αυτή η προληπτική στρατιωτική δράση θα έχει αποδειχθεί μια εξαιρετικά σημαντική επιτυχία. Αυτό θα ίσχυε ακόμη και αν δεν επιτευχθούν άλλοι στόχοι, όπως η αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν.

Η εξάλειψη της πυρηνικής απειλής του Ιράν θα ήταν από μόνη της μια μεγάλη επιτυχία. Και μια τέτοια επιτυχία, που θα προέκυπτε από τον συνδυασμό στρατιωτικής δράσης και διπλωματίας, θα δικαίωνε την ιδέα ενός προληπτικού πολέμου που διεξάγεται με συγκεκριμένους στόχους – στην περίπτωση αυτή, την εξάλειψη της πυρηνικής απειλής του Ιράν».