Μία ακόμα προειδοποίηση προς το Ιράν απηύθυνε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, για να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ. Διαφορετικά, θα κινδυνεύσει να βρεθεί αντιμέτωπο με αμερικανικές επιθέσεις στις πετρελαιοπηγές του και τα ενεργειακά του εργοστάσια.

«Έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος, αλλά, εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν επιτευχθεί άμεσα συμφωνία, το οποίο πιθανόν να συμβεί, και εάν το Στενό του Ορμούζ δεν είναι άμεσα σε λειτουργία, θα ολοκληρώσουμε την υπέροχη “παραμονή” μας στο Ιράν ανατινάζοντας και εξαφανίζοντας όλα τα ηλεκτροπαραγωγικά τους εργοστάσια, τις πετρελαιοπηγές και τη νήσο Χαργκ», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ανάρτησή του:

Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής βρίσκονται σε σοβαρές συζητήσεις με ένα νέο και πιο λογικό καθεστώς για τον τερματισμό των στρατιωτικών μας επιχειρήσεων στο Ιράν. Έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος, αλλά, εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν επιτευχθεί σύντομα συμφωνία, κάτι που πιθανότατα θα γίνει, και εάν το Στενό του Ορμούζ δεν «ανοίξει για δουλειές» αμέσως, θα ολοκληρώσουμε την υπέροχη «παραμονή» μας στο Ιράν ανατινάζοντας και εξαφανίζοντας εντελώς όλους τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τις πετρελαιοπηγές και το νησί Χαργκ (και πιθανώς όλες τις μονάδες αφαλάτωσης!), που σκόπιμα δεν έχουμε «αγγίξει» ακόμη. Αυτό θα είναι αντίποινα για τους πολλούς στρατιώτες μας, και άλλους, που το Ιράν έχει σφαγιάσει και σκοτώσει κατά τη διάρκεια της 47χρονης «βασιλείας του τρόμου» του παλαιού καθεστώτος. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα. Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ