Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει πλήξει σε διάστημα δύο ημερών γύρω στις σαράντα εγκαταστάσεις παραγωγής όπλων στην Τεχεράνη, μεταξύ των οποίων μια αλυσίδα κατασκευής πυραύλων εδάφους-αέρος μεγάλου βεληνεκούς, πάνω από έναν μήνα από τότε που άρχισε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

«Σε κύματα αεροπορικών πληγμάτων στη διάρκεια των δύο τελευταίων ημερών στην Τεχεράνη, περίπου 40 εγκαταστάσεις παραγωγής και έρευνας εξοπλισμών έχουν στοχοθετηθεί», αναφέρει ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωσή του.

Ο ίδιος διευκρινίζει ότι στις εγκαταστάσεις που μπήκαν στο στόχαστρο των αεροσκαφών του συμπεριλαμβάνονται «μια εγκατάσταση που χρησιμοποιείται για τη συναρμολόγηση πυραύλων εδάφους-αέρος μεγάλου βεληνεκούς», εγκατάσταση συναρμολόγησης εξαρτημάτων για «αντιαρματικούς πυραύλους και μικρούς αντιαεροπορικούς πυραύλους», όπως και μια εγκατάσταση που κατασκευάζει και κάνει έρευνες για «κινητήρες βαλλιστικών πυραύλων».

Το υπουργείο Προστασίας του Περιβάλλοντος του Ισραήλ απέκλεισε κάθε κίνδυνο διαρροής επικίνδυνων ουσιών από την επίθεση στο συγκρότημα διυλιστηρίων πετρελαίου του Μπαζάν, στη βόρεια πόλη της Χάιφα.

Ο ισραηλινός Τύπος είχε αναφερθεί και στις 19 Μαρτίου σε πλήγματα στον χώρο του διυλιστηρίου αυτού, μετά την εκτόξευση πυραύλων από το Ιράν προς το Ισραήλ.

#BREAKING: During the latest Iranian ballistic missile salvo a direct impact occurred at an oil refinery in #Haifa, Israel. Smoke can be seen rising from the site. This is a massive escalation in the war.



Bazan’s Haifa refinery is Israel’s largest refinery and a critical energy… pic.twitter.com/ROXI5XoN6O — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) March 19, 2026

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ξεκίνησαν νέες επιθέσεις κατά της «τρομοκρατικής υποδομής της Χεζμπολάχ» στη Βηρυτό.

Στο μεταξύ το Ιράν επιβεβαίωσε σήμερα τον θάνατο του διοικητή του Πολεμικού Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης Αλιρεζά Τανγκσιρί, τον θάνατο του οποίου σε πλήγμα του είχε ανακοινώσει το Ισραήλ την περασμένη εβδομάδα.

Ο Τανγκσιρί, μια από τις πιο γνωστές στο ευρύ κοινό φυσιογνωμίες των ενόπλων δυνάμεων, «υπέκυψε στα σοβαρά τραύματα» που είχε υποστεί, σημείωσαν οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν, στον ιστότοπό τους Sepah News.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Ίσραελ Κατς είχε δηλώσει στις 26 Μαρτίου: «Σε μια ακριβείας και θανατηφόρα επιχείρηση, οι IDF (σ.σ.: Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις, οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ) εξολόθρευσαν τον διοικητή του Πολεμικού Ναυτικού των IRGC (σ.σ.: οι Φρουροί της Επανάστασης) Τανγκσιρί, μαζί με υψηλόβαθμους αξιωματικούς της διοίκησης του Πολεμικού Ναυτικού».

Η Μέση Ανατολή έχει βυθιστεί από τις 28 Φεβρουαρίου σε πόλεμο που ξεκίνησε με κοινά αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα εναντίον του Ιράν, στα οποία η Τεχεράνη απάντησε με εκτοξεύσεις πυραύλων και μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων εναντίον στόχων στο Ισραήλ και χωρών της περιοχής.

Ισραηλινή επίθεση σε κέντρο ασθενοφόρων στη Βηρυτό

Ισραηλινή επίθεση έπληξε κέντρο ασθενοφόρων στη Βηρυτό, σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του Sky News, Άλεξ Κρόφορντ, στον Λίβανο.

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις δήλωσαν ότι η επίθεση στόχευε μια «ομάδαμ μαχητών της Χεζμπολάχ» οι οποίοι είχαν «ντυθεί ως διασώστες και δραστηριοποιούνταν κοντά σε ασθενοφόρο στο νότιο Λίβανο».

Οι IDF ισχυρίστηκαν επίσης ότι οι μαχητές χρησιμοποιούν τα ασθενοφόρα για να μεταφέρουν «πολεμοφόδια» από το βόρειο στο νότιο Λίβανο.

Η Κρόφορντ ανέφερε ότι η λιβανική κυβέρνηση αρνήθηκε αυτούς τους ισχυρισμούς.