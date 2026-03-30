Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) επιβεβαίωσε επίσημα τον θάνατο του Αλιρέζα Τανγκσίρι, διοικητή του Ναυτικού του IRGC, τέσσερις ημέρες αφότου το Ισραήλ είχε δηλώσει ότι τον είχε στοχεύσει.

Στην ανακοίνωση του IRGC που δημοσιεύθηκε στο Tasnim, το οποίο συνδέεται με το IRGC, αναφέρεται ότι ο Τανγκσίρι «οργάνωνε τις δυνάμεις και ενίσχυε την αμυντική ασπίδα των νησιών και των ακτών» και πέθανε «λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του».

Η δήλωση αναφέρει ότι οι δυνάμεις του «Ναυτικού του IRGC», παρά την «απουσία» του διοικητή Τανγκσίρι τις τελευταίες ημέρες, επέφεραν «συντριπτικά πλήγματα και συνέχισαν τον αποφασιστικό έλεγχο των Στενών του Ορμούζ».

Το IRGC δεσμεύτηκε στη δήλωση «να μην ησυχάσει μέχρι να καταστραφεί πλήρως ο εχθρός».

Ο Τανγκσίρι, ένας από τους ανώτερους διοικητές του IRGC, συμμετείχε πρόσφατα στην εποπτεία της διέλευσης πλοίων μέσω των στρατηγικής σημασίας Στενών του Ορμούζ. Στον λογαριασμό του στο X είχε δηλώσει ότι «κανένα πλοίο που συνδέεται με τους επιτιθέμενους κατά του Ιράν δεν έχει το δικαίωμα να περάσει».

Ήταν ένας διοικητής που μιλούσε ανοιχτά, έχοντας κάνει στο παρελθόν αρκετές δηλώσεις κατά των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Ο Τανγκσίρι υπέστη κυρώσεις από το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ μαζί με άλλους διοικητές του IRGC το 2019, μετά την κατάρριψη από το Ιράν ενός αμερικανικού drone παρακολούθησης κοντά στα Στενά.