Συγκρατημένη άνοδος της ναυτιλιακής δραστηριότητας καταγράφεται τα τελευταία εικοσιτετράωρα στα πολυσυζητημένα Στενά του Ορμούζ, ένα από τα πιο κρίσιμα θαλάσσια περάσματα στον κόσμο για τη μεταφορά πετρελαίου και εμπορευμάτων (καθώς από εκεί διακινείται περίπου το ένα τέταρτο της παγκόσμιας παραγωγής του πολύτιμου υγρού πετρώματος), που παρέμεναν κλειστά από την έναρξη του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ-Ισραήλ και Ιράν. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία που υπάρχουν μέχρι στιγμής, η κίνηση στα Στενά έχει ενισχυθεί περίπου κατά 10%, εξέλιξη που αποδίδεται σε ελεγχόμενη χαλάρωση των περιορισμών από την πλευρά της Τεχεράνης.

Τα πλοία που καταφέρνουν να περάσουν από την περιοχή κατευθύνονται κυρίως προς μεγάλες αγορές της Ασίας, όπως το Πακιστάν, η Ινδία και η Κίνα. Ωστόσο, παρά τη μικρή αυτή ανάκαμψη, η εικόνα παραμένει πολύ διαφορετική σε σχέση με την περίοδο πριν από την κρίση. Τότε, περίπου 150 πλοία διέσχιζαν καθημερινά τα Στενά, ενώ σήμερα ο αριθμός αυτός είναι σημαντικά μειωμένος και κινείται μόλις μεταξύ 10 και 20 πλοίων την ημέρα.

Κατά συνέπεια η ναυσιπλοΐα εξακολουθεί να λειτουργεί με αυστηρούς ελέγχους και επιλεκτικές εγκρίσεις. Προσώρας η μεγαλύτερη κινητικότητα καταγράφεται το περασμένο Σάββατο όπου είχαμε λίγο περισσότερες διελεύσεις. Εκείνη την ημέρα άλλωστε πέρασε από την περιοχή και το ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο, το «P. ALIKI» της Performance Shipping, μεταφέροντας αργό πετρέλαιο από τη Σαουδική Αραβία προς το Καράτσι του Πακιστάν.

Το συγκεκριμένο πλοίο ανήκει στην κατηγορία aframax – έναν όρο που χρησιμοποιείται στη ναυτιλία για να περιγράψει δεξαμενόπλοια μεσαίου μεγέθους. Τα πλοία αυτά έχουν χωρητικότητα περίπου 80.000 έως 120.000 τόνους φορτίου και θεωρούνται ιδιαίτερα ευέλικτα, καθώς μπορούν να επιχειρούν σε λιμάνια και θαλάσσιες διαδρομές όπου δεν χωρούν τα πολύ μεγάλα δεξαμενόπλοια. Για τον λόγο αυτό, χρησιμοποιούνται συχνά για τη μεταφορά πετρελαίου σε περιφερειακές αγορές ή σε διαδρομές όπως αυτή των Στενών του Ορμούζ.

Παράλληλα με τη σταδιακή επανεκκίνηση της κίνησης, φαίνεται να διαμορφώνεται και ένα νέο, άτυπο σύστημα ελέγχου της διέλευσης. Πληροφορίες από τη ναυτιλιακή αγορά αναφέρουν ότι ορισμένα πλοία έχουν πληρώσει πολύ υψηλά ποσά για να εξασφαλίσουν ασφαλές πέρασμα. Σε κάποιες περιπτώσεις, τα ποσά αυτά φτάνουν έως και τα… 2 εκατομμύρια δολάρια, με τις πληρωμές να γίνονται συνήθως στο κινέζικό νόμισμα (γουάν). Η πρακτική αυτή δεν φαίνεται να είναι μεμονωμένη, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο να αποκτήσει πιο επίσημη μορφή. Το ιρανικό κοινοβούλιο φέρεται να μελετά τη θεσμοθέτηση ενός τέτοιου μηχανισμού, ο οποίος θα μπορούσε να λειτουργήσει ως νέα πηγή εσόδων για τη χώρα, σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών πιέσεων.

Για να μπορέσει ένα πλοίο να περάσει αυτή τη στιγμή από τα Στενά του Ορμούζ, οι ναυτιλιακές εταιρείες θα πρέπει να ακολουθήσουν συγκεκριμένη διαδικασία. Είναι υποχρεωμένες να δηλώσουν εκ των προτέρων αναλυτικά στοιχεία, όπως τι μεταφέρει το πλοίο, ποιοι βρίσκονται στο πλήρωμα και ποιος είναι ο τελικός προορισμός. Τα στοιχεία αυτά εξετάζονται μέσω διαμεσολαβητών που συνδέονται με το Islamic Revolutionary Guard Corps (με το «Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης») και, εφόσον εγκριθούν, δίνεται ένας ειδικός κωδικός που επιτρέπει τη διέλευση. Χωρίς αυτή την άδεια, τα πλοία δεν μπορούν να περάσουν από την περιοχή. Την ίδια ώρα, η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή παραμένει δύσκολη. Περίπου 2.000 πλοία βρίσκονται σε αναμονή, περιμένοντας να πάρουν άδεια ή να βελτιωθούν οι συνθήκες.