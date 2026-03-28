Ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισάκ Νταρ, δήλωσε ότι το Ιράν έχει δώσει έγκριση για 20 πλοία με πακιστανική σημαία να περάσουν τα Στενά του Ορμούζ, μια κίνηση που χαρακτήρισε «προάγγελο της ειρήνης».

Η συμφωνία, το Ιράν θα επιτρέπει σε δύο πλοία με πακιστανική σημαία να διασχίζουν την κρίσιμη πλωτή οδό κάθε μέρα, δήλωσε ο Νταρ. «Αυτή η θετική ανακοίνωση σηματοδοτεί ένα ουσιαστικό βήμα προς την ειρήνη και θα ενισχύσει τις συλλογικές μας προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση», ανέφερε.

Τις τελευταίες εβδομάδες, το Ιράν είχε αναφέρει ότι έχει ήδη επιτρέψει τη διέλευση πολλών πλοίων που συνδέονται με το Πακιστάν, γεγονός που βοηθά στη μεσολάβηση των συνομιλιών μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.