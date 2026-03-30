Ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο στρατιωτικής επιχείρησης για την κατάσχεση σχεδόν μισού τόνου ουρανίου από το Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας Wall Street Journal. Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο Τραμπ δεν έχει δώσει ακόμη την εντολή, καθώς εξακολουθεί να σταθμίζει τον κίνδυνο που ενέχει η επιχείρηση για τις αμερικανικές δυνάμεις.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ προέτρεψε τους συμβούλους του να ασκήσουν πίεση στο Ιράν ώστε να παραδώσει το ουράνιό του ως προϋπόθεση για τον τερματισμό του πολέμου. Επίσης, δήλωσε στη Financial Times ότι θα μπορούσε να «πάρει το πετρέλαιο του Ιράν» και ενδεχομένως να καταλάβει το ζωτικής σημασίας κέντρο καυσίμων της χώρας, το νησί Χαργκ.

«Για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, αυτό που μου αρέσει περισσότερο είναι να πάρω το πετρέλαιο του Ιράν, αλλά μερικοί ηλίθιοι στις ΗΠΑ λένε: “Γιατί το κάνεις αυτό;” Αλλά είναι ηλίθιοι», δήλωσε ο Τραμπ.

Παράλληλα, τόνισε πως ο στρατός του θα μπορούσε να πάρει «πολύ εύκολα» τον έλεγχο της νήσου Χαργκ, όπου βρίσκονται πετρελαϊκές υποδομές στρατηγικής σημασίας για το Ιράν – μέσω αυτού γίνεται περίπου το 90% των ιρανικών εξαγωγών αργού, σύμφωνα με πρόσφατο σημείωμα της αμερικανικής τράπεζας JP Morgan. Το νησί αυτό είχε βομβαρδιστεί από αέρος στα μέσα Μαρτίου, χωρίς να χτυπηθούν οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.

Εντωμεταξύ, εκατοντάδες μέλη των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων έχουν φτάσει στη Μέση Ανατολή, ανέφεραν οι New York Times, επικαλούμενες δύο αξιωματούχους του αμερικανικού στρατού.

Στα στρατεύματα δεν έχουν ανατεθεί ακόμη συγκεκριμένες αποστολές, αλλά θα μπορούσαν να αναπτυχθούν για να βοηθήσουν στην προστασία του Στενού του Ορμούζ, να καταλάβουν το νησί Χαργκ ή να εξάγουν ουράνιο από την πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν.