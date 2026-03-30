Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε χθες Κυριακή 29/3 ότι θεωρεί πως επήλθε «αλλαγή καθεστώτος» στο Ιράν με τους ακατάπαυστους αεροπορικούς βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ στην Ισλαμική Δημοκρατία από τα τέλη Φεβρουαρίου, καθώς τις πρώτες ώρες του πολέμου σκοτώθηκαν ο ανώτατος ηγέτης Αλί Χαμενεΐ, πολλοί κορυφαίοι αξιωματούχοι και στη συνέχεια αρκετοί ακόμη. Μιλώντας στην εφημερίδα Financial Times διαμήνυσε πως ο στρατός του μπορεί να κυριεύσει «πολύ εύκολα» το νησί Χαργκ του Ιράν ενώ παράλληλα δήλωσε ότι μπορεί να πάρει τον έλεγχο πετρελαϊκών υποδομών στρατηγικής σημασίας

«Είχαμε αλλαγή καθεστώτος, το βλέπουμε ήδη, διότι το πρώτο καθεστώς αποδεκατίστηκε, καταστράφηκε, είναι όλοι νεκροί», επεσήμανε χαρακτηριστικά ο ρεπουμπλικάνος στον Τύπο. «Το ακόλουθο καθεστώς», που ανέλαβε μετά τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ «είναι κατά μεγάλο μέρος νεκρό» κι αυτό, συνέχισε. Αυτό είχε αποτέλεσμα να υπάρξει «τρίτο καθεστώς» στο Ιράν, πάντα κατ’ αυτόν.

«Συνδιαλλασσόμαστε με ανθρώπους εντελώς διαφορετικούς από οποιονδήποτε είχαμε συνδιαλλαγεί προηγουμένως. Είναι εντελώς άλλη ομάδα ανθρώπων», άρα «θεωρώ ότι αυτή είναι αλλαγή καθεστώτος», επέμεινε.

Ο Τραμπ διαβεβαιώνει ότι το Ιράν θα επιτρέψει τη διέλευση 20 μεγάλων δεξαμενόπλοιων με πετρέλαιο από το στενό του Ορμούζ τις επόμενες ημέρες

Ο Ντόναλντ Τραμπ παράλληλα διαβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ διαπραγματεύτηκαν με το Ιράν και εξασφάλισαν την άμεση ασφαλή διέλευση 20 δεξαμενόπλοιων με πετρέλαιο από το στενό του Ορμούζ, το de facto κλείσιμο του οποίου από το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή την 28η Φεβρουαρίου έχει απογειώσει τις τιμές του μαύρου χρυσού.

«Μας έδωσαν, από σεβασμό πιστεύω, 20 μεγάλα πλοία με πετρέλαιο, μεγάλα πλοία με πετρέλαιο που θα περάσουν από το στενό του Ορμούζ, κι αυτό θα αρχίσει αύριο το πρωί, για τις επόμενες μέρες» σημείωσε.

Ο Τραμπ θεωρεί πως ο στρατός του μπορεί να κυριεύσει «πολύ εύκολα» το νησί Χαργκ του Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε πως ο αμερικανικός στρατός θα μπορούσε να πάρει «πολύ εύκολα» τον έλεγχο της νήσου Χαργκ, όπου βρίσκονται πετρελαϊκές υποδομές στρατηγικής σημασίας για το Ιράν, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Financial Times που δημοσιεύτηκε χθες Κυριακή.

«Ίσως πάρουμε το νησί Χαργκ, ίσως όχι. Έχουμε πολλές επιλογές (…) Δεν θεωρώ ότι έχουν οποιαδήποτε άμυνα. Θα μπορούσαμε να το πάρουμε πολύ εύκολα», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ερωτηθείς από την εφημερίδα για την κατάσταση της ιρανικής άμυνας στη νήσο.

Στα μέσα Μαρτίου, το νησί έγινε στόχος αμερικανικών αεροπορικών βομβαρδισμών, χωρίς να χτυπηθούν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Στο Χαργκ, στο βόρειο τμήμα του Κόλπου, βρίσκεται ο μεγαλύτερος τερματικός σταθμός εξαγωγής πετρελαίου της Ισλαμικής Δημοκρατίας — μέσω αυτού γίνεται περίπου το 90% των ιρανικών εξαγωγών αργού, σύμφωνα με πρόσφατο σημείωμα της αμερικανικής τράπεζας JP Morgan.