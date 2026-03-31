Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκεΐ, διέψευσε τις δηλώσεις του Λευκού Οίκου, ξεκαθαρίζοντας μέσω ανάρτησής του στο Χ ότι το Ιράν δεν έχει εμπλακεί σε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες από την έναρξη του πολέμου που έχουν κηρύξει εναντίον του.

«Δεν έχουμε πραγματοποιήσει καμία διαπραγμάτευση με την Αμερική κατά τη διάρκεια αυτών των 31 ημερών», τόνισε ο Μπαγκεΐ.

Όπως εξήγησε, «Αυτό που συνέβη είναι η υποβολή ενός αιτήματος διαπραγμάτευσης, συνοδευόμενου από μια σειρά προτάσεων από την Αμερική, το οποίο έφτασε σε εμάς μέσω ορισμένων μεσολαβητών, συμπεριλαμβανομένου του Πακιστάν».

Παράλληλα, επανέλαβε ότι η θέση του Ιράν όσον αφορά την κατάπαυση του πυρός παραμένει αμετάβλητη: «Η θέση μας είναι πολύ σαφής. Προς το παρόν, καθώς η στρατιωτική επιθετικότητα και η εισβολή της Αμερικής συνεχίζονται με πλήρη ένταση, όλες οι προσπάθειές μας και οι δυνατότητές μας είναι αφιερωμένες στην υπεράσπιση της υπόστασης του Ιράν».

در نشست سخنگویی امروز مطرح شد:



ما در این سی و یک روز هیچ مذاکره‌ای با آمریکا نداشته‌ایم. آنچه که بوده، ارائه درخواست مذاکره همراه با مجموعه‌ای از پیشنهادها از طرف #آمریکا بوده که توسط برخی واسطه‌ها از جمله پاکستان به دست ما رسیده است.

موضع ما خیلی روشن است. ما الان در شرایطی… — Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) March 30, 2026

Ο Μπαγκεΐ υπογράμμισε ακόμα ότι η χώρα του δεν «ξεχνά την προδοσία που επιβλήθηκε στη διπλωματία σε δύο περιπτώσεις σε διάστημα λιγότερο από ένα χρόνο».

Νωρίτερα τη Δευτέρα ο Λευκός Οίκος ισχυρίστηκε πως οι συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται και καταγράφουν πρόοδο, προσθέτοντας πως αυτά που η Τεχεράνη λέει δημοσίως διαφέρουν από αυτά που λέει σε Αμερικανούς αξιωματούχους ιδιωτικά.

«Παρά όλες τις δημόσιες δηλώσεις που ακούτε από το καθεστώς και τις ψευδείς αναφορές, οι συνομιλίες συνεχίζονται και πηγαίνουν καλά. Αυτό που λέγεται δημόσια είναι, φυσικά, πολύ διαφορετικό από αυτό που μας επικοινωνείται σε ιδιωτικό επίπεδο», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ.

Σύμφωνα μάλιστα με τον Λευκό Οίκο, το Ιράν έχει συμφωνήσει σε ορισμένα σημεία των Αμερικανών κατά τις ιδιωτικές συνομιλίες, προσθέτοντας πως ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να επιτευχθεί μια συμφωνία πριν από τη διορία της 6ης Απριλίου.