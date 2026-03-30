Ένα πολύ μεγάλο δεξαμενόπλοιο μεταφοράς αργού πετρελαίου, το Al Salmi, δέχθηκε επίθεση, που αποδίδεται στο Ιράν, ενώ βρισκόταν αγκυροβολημένο στο λιμάνι του Ντουμπάι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η επίθεση προκάλεσε ζημιές στο πλοίο και ξέσπασε πυρκαγιά, όπως ανακοίνωσε η κρατική εταιρεία πετρελαίου του Κουβέιτ, Kuwait Petroleum Corporation, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων KUNA τα ξημερώματα της Τρίτης.

#Kuwait Petroleum Corporation #KPC: Kuwaiti very large crude carrier "Al-Salmi" was directly attacked by Iranian forces while positioned in the anchorage area of #Dubai Port in the #UAEhttps://t.co/iNEN0dM3L0#KUNA pic.twitter.com/i3srkSZ27c — Kuwait News Agency – English Feed (@kuna_en) March 30, 2026

Σύμφωνα με την εταιρεία, το δεξαμενόπλοιο ήταν γεμάτο πετρέλαιο όταν υπέστη την επίθεση και υπάρχει κίνδυνος ρύπανσης της θάλασσας. Δεν έχουν αναφερθεί θύματα ως αυτό το στάδιο και βρίσκεται σε εξέλιξη αποτίμηση της ζημιάς στο τάνκερ, πάντα κατά το KUNA.

Νωρίτερα η υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO, που υπάγεται στο βρετανικό πολεμικό ναυτικό, ανέφερε πως πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο πήρε φωτιά κοντά στο στενό του Ορμούζ αφού χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα, χθες Δευτέρα (σ.σ. λίγο πριν από τη 01:00 ώρα Ελλάδας).

Το δεξαμενόπλοιο βρισκόταν 31 ναυτικά μίλια (πάνω από 57 χιλιόμετρα) βορειοδυτικά του Ντουμπάι όταν το έπληξε βλήμα στη δεξιά πλευρά, ανέφερε το UKMTO, επικαλούμενο αξιωματούχο ασφαλείας της ναυτιλιακής εταιρείας στην οποία ανήκει το σκάφος.

Το πλήρωμα αναφέρθηκε πως είναι ασφαλές· μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί περιβαλλοντική επίπτωση, πάντα κατά το UKMTO.

Εμπορικά πλοία έχουν υποστεί επανειλημμένα επιθέσεις με πυραύλους ή μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης στον Κόλπο και στην περιοχή του στενού του Χορμούζ αφότου άρχισε ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου. Η κίνηση στο στενό, από όπου διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων παγκοσμίως, έχει παραλύσει.

Δεν έχει υπάρξει ανάληψη της ευθύνης για το συμβάν σε αυτό το στάδιο.