Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά στο Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, όταν «συντρίμμια» κατέπεσαν έπειτα από ενεργοποίηση συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας, σύμφωνα με ανακοίνωση της υπηρεσίας Τύπου του εμιράτου νωρίς το πρωί της Τρίτης.

«Οι αρχές στο Ντουμπάι αντέδρασαν σε πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στην Αλ Μπαντάα που προκλήθηκε από συντρίμμια έπειτα από αναχαίτιση της αντιαεροπορικής άμυνας. Αναφέρθηκαν ελαφριοί τραυματισμοί ανθρώπων στην περιοχή του σπιτιού», σημείωσε η υπηρεσία, χωρίς να διευκρινίσει τι αναχαιτίστηκε.