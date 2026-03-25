Ο πρέσβης του Ισραήλ στον ΟΗΕ, Ντάνι Ντανόν, δήλωσε ότι, απ’ όσο γνωρίζει, το Ισραήλ δεν συμμετέχει σε τυχόν συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν που φέρονται να προγραμματίζονται για αργότερα μέσα στην εβδομάδα στο Πακιστάν.

«Καθώς μιλάμε, το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουμε να πλήττουμε στρατιωτικούς στόχους στο Ιράν και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε», ανέφερε απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους του ΟΗΕ.

Όπως είπε, οι επιθέσεις έχουν «επιτύχει πολλά», αλλά όχι το σύνολο των στόχων.

Παράλληλα, κατηγόρησε τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν ότι πριν από λίγες εβδομάδες είχε δηλώσει πως η χώρα του δεν διαθέτει πυραύλους με εμβέλεια άνω των 2.000 χιλιομέτρων, για να εκτοξευθεί στη συνέχεια πύραυλο που διένυσε σχεδόν 4.000 χιλιόμετρα με κατεύθυνση προς το Ντιέγκο Γκαρσία, απομακρυσμένο νησί στον Ινδικό Ωκεανό όπου βρίσκεται μεγάλη στρατιωτική βάση Ηνωμένου Βασιλείου και ΗΠΑ.

Σε ό,τι αφορά ενδεχόμενες διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης, υπογράμμισε ότι το Ισραήλ είναι αποφασισμένο να διασφαλίσει πως το Ιράν δεν θα διαθέτει ούτε πυρηνικές δυνατότητες ούτε βαλλιστικούς πυραύλους.