Μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) έπληξαν δεξαμενή καυσίμων στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Κουβέιτ, προκαλώντας πυρκαγιά χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί, σύμφωνα με την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας του Κουβέιτ.

Όπως αναφέρεται, ενεργοποιήθηκαν άμεσα τα πρωτόκολλα έκτακτης ανάγκης και πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν για την κατάσβεση της φωτιάς, ενώ τα αρχικά στοιχεία δείχνουν ότι σημειώθηκαν μόνο υλικές ζημιές.