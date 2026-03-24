Το Ισραήλ εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων στην Τεχεράνη τα ξημερώματα της Τετάρτης, σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατού.

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) αναφέρουν ότι τα αεροπορικά πλήγματα στοχεύουν υποδομές του ιρανικού καθεστώτος.

Λίγο νωρίτερα εντοπίστηκε νέα εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου από το Ιράν με κατεύθυνση την περιοχή της Εϊλάτ στο νότιο Ισραήλ.

Δώδεκα νεκροί στην Τεχεράνη

Σύμφωνα με ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το πρακτορείο Fars, το Ιράν αναφέρει ότι τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 28 τραυματίστηκαν σε «εχθρική επίθεση» που σημειώθηκε σε κατοικημένες περιοχές της Βαραμίν, στα νότια της Τεχεράνης.

Παράλληλα, από την έναρξη της σύγκρουσης ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν, οι απώλειες που καταγράφονται φέρονται να ανέρχονται σε τουλάχιστον 1.500 νεκρούς, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 18.550, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία.